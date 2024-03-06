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Поблизу Тиси затримано 11 чоловіків, які намагалися потрапити до Румунії, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Прикордонники затримали 11 осіб, які через Тису намагалися незаконно потрапити до Румунії, двох з них довелося рятувати, один травмувався.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

"Семеро осіб кинулися навтьоки, коли їх виявили поблизу Тиси. П’ятеро з них стрибнули у воду, але через стрімку течію троє одразу повернулися та намагалися сховатися у чагарниках. Двох інших прикордонникам довелося рятувати. Затримані зізналися, що за послуги переправлення до Румунії кожен заплатив від $4000 до $8500", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Група з 9 ухилянтів намагалася пробратися до Угорщини, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Затримано 11 порушників кордону

Крім того, ще трьох чоловіків затримали біля Тиси, ще один на підході до річки травмувався під час спроби подолання загороджувального паркану. Його доставили в лікарню та діагностували закритий перелом п’яткової кістки зі зміщенням.

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Затримано 11 порушників кордону

Як зазначається, на всіх затриманих склали адмінпротоколи.

Затримано 11 порушників кордону
Затримано 11 порушників кордону

Дивіться: Чоловіки обмоталися ізотермічними ковдрами, щоб сховатися від тепловізора і незаконно перетнути кордон. Їх затримано, - Держприкордонслужба. ФОТО

Затримано 11 порушників кордону

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6039) кордон (4778) ухилянти (937)


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Топ коментарі
+9
Прикордонники повідверталися, аби менше знали, де і з ким вони "воювали" і після закінчення війни могли б спокійно бігати по пільги, виплати, оздоровчі, вибивати державним коштом житло і т.п. гордо заявляючи: "ми за вас кров на війні проливали".
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06.03.2024 13:50
+7
Ну вертухаї завжди були у влади в пошані..
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06.03.2024 13:54
+7
Хто б казав щє 3 роки тому що молоді хлопці будуть тікати та топитися ,аби не жити в Україні - казали б - вата неп....ди,такое только в засрашке может быть.
І ось маємо що маємо.
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06.03.2024 14:28
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ТЦК потрібно відправляти на кордон там результати роботи будуть кращі ніж у містах та селах😉
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06.03.2024 13:31 Відповісти
Відповідно до конституції ми вільні люди і в праві переміщаються куди завгодно, ну а те, що Зе поставив конституцію на паузу (це вже узурпація влади), а так само як сказав Зе я нікому нічого не винен я повинен тільки своїм батькам... так зрозуміло?
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06.03.2024 13:55 Відповісти
оoСм. nо конституции ты Юджин должен родину защищать . во все времена защита отечества было святым долгом мужчин. ты , поц определись мужик ты или ?
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06.03.2024 16:03 Відповісти
Читай уважно Зе поставив конституцію на паузу!
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06.03.2024 17:25 Відповісти
майбутні препізеденти, якщо б попили кофе із бородатою бабцею...
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06.03.2024 13:36 Відповісти
А чому прикордонники повiдверталися? Краiна повинна знати героiв, якi стоять на захистi держави!
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06.03.2024 13:38 Відповісти
Прикордонники повідверталися, аби менше знали, де і з ким вони "воювали" і після закінчення війни могли б спокійно бігати по пільги, виплати, оздоровчі, вибивати державним коштом житло і т.п. гордо заявляючи: "ми за вас кров на війні проливали".
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06.03.2024 13:50 Відповісти
Ну вертухаї завжди були у влади в пошані..
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06.03.2024 13:54 Відповісти
Яка ж ти паскуда, віталійович,та і ті що вбачають подвиг в біганню через кордон.І це після того як прикордонники перші ,частіше всього, приймають перші бій з окупантами.Як смієте ви,диванні сратеги,роззявляти писки проти воїнів?Дивіться на портрети свого царька ***** ...
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06.03.2024 17:59 Відповісти
По-перше, прошу надати конкретну цитату, де саме я вказав, що вбачаю подвиг у втечі за кордон? Так, я не засуджую цих людей, бо у людини одне життя і лише їй вирішувати, як їм розпоряджатися, якщо вони не під присягою.
По-друге, особисто знаю офіцера, який маючи звання, пільги, посвідчення УБД (ні дня не воювавши) та квартиру від держави в перший же день війни був оперативно переведений на кордон із Польщею разом з такими ж колегами, які мають зв'язки (хоча решта контрактників відправились в протилежний бік). Тому, хто там тусується на західному кордоні, поки їх колеги, які не мають зв'язків гинуть чи воюють разом з мобілізованими, цілком очевидно.
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06.03.2024 18:22 Відповісти
Лис це по твоїх питаннях,ну начебто хитрий,чи злодійкуватий,що і в курятник залізе?Скажи ж ,хитрий" богданчику-а те що морди-лиця "втікачів"через Тису заблюрені-в тебе нема запитання?Тобі не цікаво зустріти їх на вулиці?Чи може там твої знайомі?
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06.03.2024 18:10 Відповісти
Дорого стало в Тиссе поплавать... Мож Буковель дешевле?
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06.03.2024 13:48 Відповісти
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06.03.2024 14:01 Відповісти
не порівнюй- москалику! я сказав не поділити а віддати тим хто залишився захищати свою землю!доречі! ти вже втікло?
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06.03.2024 14:22 Відповісти
Ти воїн з якої позиції пишешь, де зв`язок взяв в окопі?
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06.03.2024 14:37 Відповісти
Тебе дурного забули запитати...
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06.03.2024 21:36 Відповісти
це вчорашні, яким гроші повернули? на другу спробу знижка?
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06.03.2024 14:08 Відповісти
Готове відділення морських річкових котиків. Оце районному ТЦК повезло. План за березень виконали...
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06.03.2024 14:24 Відповісти
Який план? Звідки така впевненість що ці втікачі потраплять хоча б до учебки?
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06.03.2024 14:39 Відповісти
Ви пані просто не знаєте які у нас ТЦК. Цим чоловікам амія гарантована.
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06.03.2024 14:49 Відповісти
Ви просто не в курсі скільки бігунів з учебок та з ЗСУ взагалі.
Ті хто мав воювати вже в армії! А ті хто бігає толку з них не буде.

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06.03.2024 15:15 Відповісти
Мариночка, в кожної області є план - скільки треба мобілізувати у 2023, у 2024.
В Сумській області ТЦК стоїть на блок-посту на в'їзді в один з райцентрів, і виловлює дідів з навколишніх сел на ладах калинах, дачіях логан і шкодах фабія, віком 55+ , які їдуть у неділю на базар у місто (діди, зрозуміло, у стадії розпаду на атоми). Бо треба виконати план...
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06.03.2024 14:53 Відповісти
Навіщо ви мені це розписуєте я в армії з 15 року, до речи ППД на Півночі Сумської області.
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06.03.2024 15:12 Відповісти
Хто б казав щє 3 роки тому що молоді хлопці будуть тікати та топитися ,аби не жити в Україні - казали б - вата неп....ди,такое только в засрашке может быть.
І ось маємо що маємо.
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06.03.2024 14:28 Відповісти
Хочеться риганути. Краще сдохнути у кальсонах в Тисі, чим захистити свою родину і свою землю.
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06.03.2024 14:33 Відповісти
Якщо так піде щодня, то можна через місяць батальйон набрати. Є батальйон "мажори". А буде ще "ухилянты". Хлопцям якраз потрібно снаряди носити і рити окопи. Важливо тільки у бій не послати, а то після першій атаці хто відразу побіжить, а хто - самі знаєте що в штани зробить.
P.S. А яки вони здоровенни
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06.03.2024 14:37 Відповісти
Батальон "Депутат", "Прокурор", "Митник", "Ветеран МВС", і т.д.
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06.03.2024 14:41 Відповісти
А ось таки вже э. Доречи служат добре. Знаю таких)
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06.03.2024 14:50 Відповісти
Служать чи воюють?
Будь ласка детальніше.......
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06.03.2024 15:13 Відповісти
И 1 и 2. (Особливо МВС).И дуже добре. И не плачуть доречи. Але за всiх казати не можу.
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06.03.2024 15:17 Відповісти
А їм - нi
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06.03.2024 15:26 Відповісти
Пам`ятаю як в 19 році їхала в частину волонтерскою машиною з відпустки через Констаху до Бахмуту і на блок посту на в`їзді до міста зупинили ті як ви кажете що добре воюють, і почали грузить та шмонать волонтерів що якого біса вони все возять ВСУ а їм ментам нічого, бо вони теж учасники АТО! Тому в мене сумніві що до того що поліціанти кинули свою службу та пішли в окопи, випадок на Дніпропетровщині коли весь підрозділ відмовився яскравий приклад.
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06.03.2024 15:34 Відповісти
А де ваш чоловик?Батько?
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06.03.2024 15:18 Відповісти
Це до чого?????
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06.03.2024 15:25 Відповісти
Та так - цікаво!
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06.03.2024 15:44 Відповісти
Батько на тому світі а чоловіків в жінок військовослужбовців як правило немає.
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06.03.2024 15:27 Відповісти
1. Співчую 2. Таке буває - нічого не скажеш
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06.03.2024 16:15 Відповісти
Ага, не рекомендую, бо з'буться, а потім будуть інтерв'ю Z канали крутити, про клятих нацистів.
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06.03.2024 16:36 Відповісти
Ого ціле відділення,так одразу в бусик незламності
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06.03.2024 14:46 Відповісти
Спочатку одиницями, щодня, зараз вже гурти по 10 осіб та більше... Незабаром люди озброяться. Ця заборона закінчиться кров'ю на кордоні. Або постріляють прикордонників, або порушників. Влада на ситуацію ніяк не реагує.
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06.03.2024 14:57 Відповісти
Потрібно швидше закон приймати і з кордону одразу на військову підготовку. Таких міцних хлопців, котрі так здорово бігають.
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06.03.2024 15:02 Відповісти
місія відділення пройшла досить успішно - тільки один 300 легкий.
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06.03.2024 16:46 Відповісти
Згадалась пісня Миколайчука - Піду втоплюся у річці глибокій,
шукати стануть - не скоро знайдуть,
шість тисяч баксів не шкода нітрохи,
зате геройськи помру не в бою
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06.03.2024 20:38 Відповісти
увага питання а обовязково бить? і так вони уже служать
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07.03.2024 10:10 Відповісти
"один травмувався,десятеро ************"
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07.03.2024 11:04 Відповісти
всех в учебку, а тех кто голосовал за бениного Оманского Нарика калашмат и на Бахмут, биомусор нежалко....
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08.03.2024 07:45 Відповісти
 
 