Поблизу Тиси затримано 11 чоловіків, які намагалися потрапити до Румунії, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж
Прикордонники затримали 11 осіб, які через Тису намагалися незаконно потрапити до Румунії, двох з них довелося рятувати, один травмувався.
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.
"Семеро осіб кинулися навтьоки, коли їх виявили поблизу Тиси. П’ятеро з них стрибнули у воду, але через стрімку течію троє одразу повернулися та намагалися сховатися у чагарниках. Двох інших прикордонникам довелося рятувати. Затримані зізналися, що за послуги переправлення до Румунії кожен заплатив від $4000 до $8500", - йдеться в повідомленні.
Крім того, ще трьох чоловіків затримали біля Тиси, ще один на підході до річки травмувався під час спроби подолання загороджувального паркану. Його доставили в лікарню та діагностували закритий перелом п’яткової кістки зі зміщенням.
Як зазначається, на всіх затриманих склали адмінпротоколи.
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По-друге, особисто знаю офіцера, який маючи звання, пільги, посвідчення УБД (ні дня не воювавши) та квартиру від держави в перший же день війни був оперативно переведений на кордон із Польщею разом з такими ж колегами, які мають зв'язки (хоча решта контрактників відправились в протилежний бік). Тому, хто там тусується на західному кордоні, поки їх колеги, які не мають зв'язків гинуть чи воюють разом з мобілізованими, цілком очевидно.
морськихрічкових котиків. Оце районному ТЦК повезло. План за березень виконали...
Ті хто мав воювати вже в армії! А ті хто бігає толку з них не буде.
В Сумській області ТЦК стоїть на блок-посту на в'їзді в один з райцентрів, і виловлює дідів з навколишніх сел на ладах калинах, дачіях логан і шкодах фабія, віком 55+ , які їдуть у неділю на базар у місто (діди, зрозуміло, у стадії розпаду на атоми). Бо треба виконати план...
І ось маємо що маємо.
P.S. А яки вони здоровенни
Будь ласка детальніше.......
шукати стануть - не скоро знайдуть,
шість тисяч баксів не шкода нітрохи,
зате геройськи помру не в бою