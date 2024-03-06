Поблизу Тиси затримано 11 чоловіків, які намагалися потрапити до Румунії, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Прикордонники затримали 11 осіб, які через Тису намагалися незаконно потрапити до Румунії, двох з них довелося рятувати, один травмувався.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

"Семеро осіб кинулися навтьоки, коли їх виявили поблизу Тиси. П’ятеро з них стрибнули у воду, але через стрімку течію троє одразу повернулися та намагалися сховатися у чагарниках. Двох інших прикордонникам довелося рятувати. Затримані зізналися, що за послуги переправлення до Румунії кожен заплатив від $4000 до $8500", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, ще трьох чоловіків затримали біля Тиси, ще один на підході до річки травмувався під час спроби подолання загороджувального паркану. Його доставили в лікарню та діагностували закритий перелом п’яткової кістки зі зміщенням.

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Як зазначається, на всіх затриманих склали адмінпротоколи.





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