Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини: дві людини дістали поранення. ФОТОрепортаж

Російські війська вкотре обстріляли з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів, танків та БпЛА 17 населених пунктів Бериславського та Херсонського районів. Через російську агресію дві людини дістали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Херсонської області.

Під вогневим ураженням армії РФ перебували Херсон, Садове, Антонівка, Благовіщенське, Широка Балка, Білозерка, Кізомис, Токарівка, Дніпровське, Янтарне, Інженерне, Берислав, Тягинка, Михайлівка, Львове, Одрадокамʼянка та Золота Балка.

У Херсонському районі внаслідок обстрілів пошкоджено 30 об’єктів: 10 багатоквартирних та стільки ж приватних будинків, центр творчості, пункт незламності, газопроводи, лінію електромереж, гаражі та 3 автомобілі, серед яких 2 службові автомобілі поліції.

У Садовому в результаті російських атак пошкоджено газопровід, у Білозерці снарядами понівечені 3 приватні будинки, у Михайлівці – пункт незламності, у Кізомисі – приватний будинок та гараж.

По житлових кварталах Херсону російський агресор гатив з артилерії, намагаючись завдати якомога більшої шкоди житловому фонду. В результаті ранкового ворожого обстрілу центральної частини міста у власній квартирі травмовано 76-річного чоловіка, пошкоджено 3 багатоквартирні будинки та службовий автомобіль поліції.

За кілька годин ворог знову накрив вогнем центральні квартали, внаслідок чого поранено 52-річного чоловіка, пошкоджено лінію електромережі та газопровід.

В результаті кількагодинних артилерійських обстрілів прибережних та центральних вулиць зафіксовано пошкодження будівлі, центру творчості, 7 багатоповерхових та приватного будинку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни вдарили по Нікополю, зайнявся житловий будинок. Постраждала жінка. ФОТОрепортаж















