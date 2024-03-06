Затримано зрадницю, яка займалася примусовою паспортизацією жителів Херсону під час окупації, - СБУ. ФОТО

У Херсоні затримано жінку, яка під час окупації міста займалася примусовою паспортизацією жителів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Після окупації міста жінка підтримала загарбників, а в червні 2022 року вступила до окупаційного "головного управління мвс по Херсонській області".

Там її призначили "інспектором відділу з питань громадянства". На цій "посаді" вона оформлювала окупаційну документацію щодо примусової депортації українців. Крім того до обов’язків фігурантки входила незаконна паспортизація мешканців Херсона.

"Після звільнення Херсона колаборантка залишилась у місті, але змінила місце проживання та переїхала на квартиру знайомих. Таким чином вона сподівалась "залягти на дно" та уникнути правосуддя. Однак їй це не вдалося. Співробітники СБУ, зібравши достатньо доказів протиправної діяльності, встановили її місце перебування", - зазначили в Службі безпеки.

Наразі їй повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Жінка перебуває під вартою без права внесення застави. Триває розслідування. Зловмисниці загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

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