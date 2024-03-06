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Новини Фото Війна
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Рашисти вдарили по Боровій на Харківщині: Загинув чоловік, поранення дістали 4 особи, зокрема 3 дітей. ФОТО

Російські окупаційні війська завдали удару по Боровій на Харківщині, внаслідок чого виникла пожежа. Загинув чоловік, а 4 особи дістали поранення, зокрема 3 дітей.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти вдарили по Боровій Ізюмського району. Внаслідок обстрілів виникла пожежа на території домоволодіння, знищені автомобіль, гараж, господарчі споруди", - йдеться в повідомленні.

Попередньо, загинув 70-річний чоловік.4 особи дістали поранення, зокрема 3 дітей.

З-під завалів врятували жінку та направили до лікарні.

Ліквідація наслідків триває.

Удар по Боровій

Синєгубов згодом додав, що внаслідок ворожого обстрілу селища Борова відомо про 1 загиблого та 7 постраждалих, з них – троє неповнолітніх хлопців.

"Загинув цивільний 70-річний місцевий житель. Обставини з‘ясовуються.

73-річний цивільний з травмами від уламків. 44-річна жінка зазнала пошкоджень середньої тяжкості.

У 24-річної жінки діагностована гостра реакція на стрес. У трьох юнаків віком від 12 до 16 років травми легкого та середнього характеру. 18-річний хлопець отримав уламкове поранення. Надається меддопомога всім постраждалим", - йдеться в повідомленні.

За даними МВС, попередньо, удару було завдано ракетою Іскандер-М.

Читайте: Війська РФ атакували дронами Чугуївщину: влучання у заклад освіти. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28725) Харківщина (6054)


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От де вже варвари це не армія ,це рашиська орда ця наволоч намагаєтся вбити більше цивільних і більше зруйнувати житлових будинків.
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06.03.2024 14:38 Відповісти
«кацап» має https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BA%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8 тюркське походження: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 тур. , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 крим.-тат ., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 азерб. kassap («м'ясник»). До тюркських мов це слово потрапило з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 арабської , де qaşşăb означає «живодер», або «м'ясник», «той, що забиває худобу». Дослідники відмічають також такі словосполучення в тюркських мовах: «адам кассаби» означає «люта людина», «деспот», вираз «кассап одлу» - «шельма»; «кассапчи» - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 караїмською означає «кат»; «хассап» мовою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 кримських татар означає «м'ясник», https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8C «гицель» тощо. «Треба знати, що слово "кацап" вже віддавна знане в мовах багатьох східних турецьких племен і значить "різник", "лютий чоловік", "кат", "деспот", "злодій"». На думку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Дмитра Яворницького , слово «кацап» було відоме вже у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%96 половців , або куманів вже у 1303 році, в їхньому https://uk.wikipedia.org/wiki/Codex_Cumanicus «Codex Cumanicus» , у значенні «м'ясник»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%86%D0%B0%D0%BF#cite_note-yavor-14 ] . У ******** болгарській мові також вживається слово «касапи» - «м'ясники». Як прізвисько отримало поширення після здобуття https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_IV Іваном IV https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C Казані у https://uk.wikipedia.org/wiki/1552 1552 роціhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%86%D0%B0%D0%BF#cite_note-16 [ . Після Батуринської різні, де загинуло близько 15тис. українців, прізвисько набуло широкого вжитку і в українській мові.
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06.03.2024 14:39 Відповісти
 
 