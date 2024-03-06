Рашисти вдарили по Боровій на Харківщині: Загинув чоловік, поранення дістали 4 особи, зокрема 3 дітей. ФОТО
Російські окупаційні війська завдали удару по Боровій на Харківщині, внаслідок чого виникла пожежа. Загинув чоловік, а 4 особи дістали поранення, зокрема 3 дітей.
Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
"Окупанти вдарили по Боровій Ізюмського району. Внаслідок обстрілів виникла пожежа на території домоволодіння, знищені автомобіль, гараж, господарчі споруди", - йдеться в повідомленні.
Попередньо, загинув 70-річний чоловік.4 особи дістали поранення, зокрема 3 дітей.
З-під завалів врятували жінку та направили до лікарні.
Ліквідація наслідків триває.
Синєгубов згодом додав, що внаслідок ворожого обстрілу селища Борова відомо про 1 загиблого та 7 постраждалих, з них – троє неповнолітніх хлопців.
"Загинув цивільний 70-річний місцевий житель. Обставини з‘ясовуються.
73-річний цивільний з травмами від уламків. 44-річна жінка зазнала пошкоджень середньої тяжкості.
У 24-річної жінки діагностована гостра реакція на стрес. У трьох юнаків віком від 12 до 16 років травми легкого та середнього характеру. 18-річний хлопець отримав уламкове поранення. Надається меддопомога всім постраждалим", - йдеться в повідомленні.
За даними МВС, попередньо, удару було завдано ракетою Іскандер-М.
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