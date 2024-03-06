СБУ показала тестування першого дрона "Sea Baby", на які донатили українці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Служба безпеки України продемонструвала перший морський дрон, який був виготовлений завдяки масштабному волонтерському збору. Його назвали "Авдіївка".
Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, перший зразок у цій партії, який СБУ показала під час тестувань, отримав назву "Авдіївка". Він відрізняється від попереднього покоління, в тому числі й зовнішнім виглядом. "Sea baby" 2024 року випуску – це дрон нового покоління, який вдосконалений і є ще більш смертоносним для ворога.
"Майбутнє саме за технологічними підходами у війні. СБУ сьогодні намагається бути першою в цьому напрямку, і це реально вдається. У лавах служби ми виростили унікальних фахівців з морських дронів, аби й далі вдосконалювати і масштабувати роботу з очищення Чорного моря від ворога. Наша задача: знищувати окупантів і наближати Перемогу", - зазначив голова СБУ Василь Малюк.
У СБУ зауважують, що як і кожна модель морських дронів, "Авдіївка" пройде повний цикл морських випробувань. У процесі команда розробників СБУ буде адаптувати новітнє бортове озброєння, спеціально сконструйоване та виготовлене для використання на багатоцільових платформах, якими є "Sea Baby".
"Новий "SeaBaby 2024" має вдосконалені технічні характеристики, більшу бойову та маневрену спроможність. Він здатен доставити майже тонну вибухівки на понад тисячу кілометрів. СБУ задумувала цей дрон як універсальну платформу, на якій буде розміщуватися різне озброєння", - розповів бригадний генерал СБУ "Хантер".
Масштабний збір на морські дрони організували фандрейзингова платформа UNITED24 спільно з monobank і Олегом Гороховським, волонтерами Сергієм Стерненком та Ігорем Лаченковим. В рекордні терміни завдяки українському бізнесу, міжнародним донорам і українцям зібрано майже 300 мільйонів гривень на 35 морських дронів СБУ "Sea Baby".
Варто нагадати, що саме за допомогою морських дронів СБУ підірвала Кримський міст і вразила в цілому 11 російських військових кораблів.
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КАБМІН ВИДІЛИВ 17,1 МЛРД ГРН НА РЕМОНТ ДОРІГ
23.02.2024 19:10https://www.5.ua/ru/polytyka/kabmyn-videlyl-17-mlrd-hrn-na-remont-doroh-323135.html Читайте по-русски
Йдеться про кошти, що надійшли до Дорожного фонду у попередні роки та не були використані у 2023 році
Виявляється Ви наївніше чим Ви - у квадраті" Тобто прям зараз я буду розповідати Вам як працює технологія забезпечення Інтернетом дронів у акваторії ЧМ?
" І що на Вашу думку так складно (технічно) забепечити інтернет від Старлінк у ЧМ на вимогу військових (НАТО наприклад) ?"
Що саме Ви мали на увазі цією фразою, я повністю не зрозумів, але спробую здогадатись. Військовим НАТО для отримання Інтернету в акваторії ЧМ не потрібно використовувати Старлінк. Для цього у них є спеціальна технологія, а Старлінк може використовуватися як допоміжна. І я вже писав що з огляду на те що "Нейлон Муск" дуже ненадійний персонаж було прийняте рішення відмовитися від Старлінку.
"(Старлінк не просто заглушити, з огляду на те куди антена дивиться)"
Тобто? Заглушити GPS можливо (рашисти про це волають з кожної праски)? А Старлінк чомусь - ні? Технологія та сама, сила сигналу порівнянна, частоти у відкритому доступі. Тож якщо є потужний передавач поблизу антени - глушиться на раз. І це теж у мінус для його використання.
??
Краще мовчіть у тряпочку...
Сделать быструю торпеду, проплывущую пару сотен км под водой - задача сложная. Поставить движок от квадрацикла в ящик со взрывчаткой - задача попроще.
А якщо ракета буде балістичною - тоді взагалі десяток хвилин.
А от промінь з бойового лазера подолає цю відстань взагалі миттєво.
І?
Яку думку ви вкладали в свій вислів, що літаючи дрони швидші?
Хоча насправді все навпаки, і більш ефективним проти кораблів будуть підводні безпілотники, які ще більш повільні, ніж катерні надводні.
"Быстрее значит эффективнее" (с) Лао Дзи, Мистецтво війни.
Он вище людина вважає, що русні на кораблях буде важче відбити великі літакоподібні дрони, які зможуть подолати тисячу кілометрів за півтора години, бо літучі дрони швидші за надводні.
Мдееее
С морскими волнами та же история
Имей Украина на вооружении скоростные управляемые дроны черноморский флот уже давно бы кормил омаров в полном составе
Кацапи, вішайтесь