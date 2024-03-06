СБУ показала тестування першого дрона "Sea Baby", на які донатили українці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки України продемонструвала перший морський дрон, який був виготовлений завдяки масштабному волонтерському збору. Його назвали "Авдіївка".

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, перший зразок у цій партії, який СБУ показала під час тестувань, отримав назву "Авдіївка". Він відрізняється від попереднього покоління, в тому числі й зовнішнім виглядом. "Sea baby" 2024 року випуску – це дрон нового покоління, який вдосконалений і є ще більш смертоносним для ворога.



"Майбутнє саме за технологічними підходами у війні. СБУ сьогодні намагається бути першою в цьому напрямку, і це реально вдається. У лавах служби ми виростили унікальних фахівців з морських дронів, аби й далі вдосконалювати і масштабувати роботу з очищення Чорного моря від ворога. Наша задача: знищувати окупантів і наближати Перемогу", - зазначив голова СБУ Василь Малюк.

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У СБУ зауважують, що як і кожна модель морських дронів, "Авдіївка" пройде повний цикл морських випробувань. У процесі команда розробників СБУ буде адаптувати новітнє бортове озброєння, спеціально сконструйоване та виготовлене для використання на багатоцільових платформах, якими є "Sea Baby".

"Новий "SeaBaby 2024" має вдосконалені технічні характеристики, більшу бойову та маневрену спроможність. Він здатен доставити майже тонну вибухівки на понад тисячу кілометрів. СБУ задумувала цей дрон як універсальну платформу, на якій буде розміщуватися різне озброєння", - розповів бригадний генерал СБУ "Хантер".

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Масштабний збір на морські дрони організували фандрейзингова платформа UNITED24 спільно з monobank і Олегом Гороховським, волонтерами Сергієм Стерненком та Ігорем Лаченковим. В рекордні терміни завдяки українському бізнесу, міжнародним донорам і українцям зібрано майже 300 мільйонів гривень на 35 морських дронів СБУ "Sea Baby".



Варто нагадати, що саме за допомогою морських дронів СБУ підірвала Кримський міст і вразила в цілому 11 російських військових кораблів.

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