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СБУ показала тестування першого дрона "Sea Baby", на які донатили українці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки України продемонструвала перший морський дрон, який був виготовлений завдяки масштабному волонтерському збору. Його назвали "Авдіївка".

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, перший зразок у цій партії, який СБУ показала під час тестувань, отримав назву "Авдіївка". Він відрізняється від попереднього покоління, в тому числі й зовнішнім виглядом. "Sea baby" 2024 року випуску – це дрон нового покоління, який вдосконалений і є ще більш смертоносним для ворога.

"Майбутнє саме за технологічними підходами у війні. СБУ сьогодні намагається бути першою в цьому напрямку, і це реально вдається. У лавах служби ми виростили унікальних фахівців з морських дронів, аби й далі вдосконалювати і масштабувати роботу з очищення Чорного моря від ворога. Наша задача: знищувати окупантів і наближати Перемогу", - зазначив голова СБУ Василь Малюк.

Також читайте: Нам потрібно збільшити використання безпілотників для знищення флоту РФ, - Умєров

Тренування Sea Baby

У СБУ зауважують, що як і кожна модель морських дронів, "Авдіївка" пройде повний цикл морських випробувань. У процесі команда розробників СБУ буде адаптувати новітнє бортове озброєння, спеціально сконструйоване та виготовлене для використання на багатоцільових платформах, якими є "Sea Baby".

Тренування Sea Baby

"Новий "SeaBaby 2024" має вдосконалені технічні характеристики, більшу бойову та маневрену спроможність. Він здатен доставити майже тонну вибухівки на понад тисячу кілометрів. СБУ задумувала цей дрон як універсальну платформу, на якій буде розміщуватися різне озброєння", - розповів бригадний генерал СБУ "Хантер".

Читайте: Україна змогла утворити 200-мильну смугу безпеки у Чорному морі завдяки морським ударним дронам, - ГУР МО

Тренування Sea Baby

Масштабний збір на морські дрони організували фандрейзингова платформа UNITED24 спільно з monobank і Олегом Гороховським, волонтерами Сергієм Стерненком та Ігорем Лаченковим. В рекордні терміни завдяки українському бізнесу, міжнародним донорам і українцям зібрано майже 300 мільйонів гривень на 35 морських дронів СБУ "Sea Baby".

Варто нагадати, що саме за допомогою морських дронів СБУ підірвала Кримський міст і вразила в цілому 11 російських військових кораблів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Буданов: "Цезар Куніков" був знищений п’ятьма морськими безпілотниками MAGURA V5. ВIДЕО

Автор: 

СБУ (12863) United24 (51) морський дрон (50)


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Топ коментарі
+8
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06.03.2024 15:36
+7
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06.03.2024 16:21
+5
Дык, это же камикадзе - за Авдiiвку
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06.03.2024 15:27
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06.03.2024 15:17 Відповісти
Чому "Авдіївка" мав ж називатись "Бутерброд",чи це інший?
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06.03.2024 15:19 Відповісти
для чого називати іменем міста,котре зруйноване і окуповане рашистами ,,,?
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06.03.2024 15:20 Відповісти
Дык, это же камикадзе - за Авдiiвку
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06.03.2024 15:27 Відповісти
Авдеевку в каждое руснявое корыто, все верно
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06.03.2024 17:32 Відповісти
Летать лучше чем плыть, сопротивление среды меньше
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06.03.2024 15:20 Відповісти
Ну так ну так - тіко літаючих супертанкерів на 500000 тонн чогось ніту , ось цікаво чого їх ніту - може ви знаєте відповідь на це питання ?
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06.03.2024 15:27 Відповісти
Есть и летающие танкеры, самолетозапрвщики которые
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06.03.2024 15:41 Відповісти
Та звісно є - але є ше таке поняття як економічна доцільність ( морський транспорт то є найдешевший спосіб шось перевезти ).
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06.03.2024 15:46 Відповісти
Да. Но с верху легче упасть.
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06.03.2024 15:42 Відповісти
Люди донатять на дрони. Тим часом.

КАБМІН ВИДІЛИВ 17,1 МЛРД ГРН НА РЕМОНТ ДОРІГ

23.02.2024 19:10https://www.5.ua/ru/polytyka/kabmyn-videlyl-17-mlrd-hrn-na-remont-doroh-323135.html Читайте по-русски

Йдеться про кошти, що надійшли до Дорожного фонду у попередні роки та не були використані у 2023 році
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06.03.2024 15:26 Відповісти
І робота цієї конструкції цілком покладається на св'язок зі Старлінком. А як відомо Маск, ярий противник Байдена, збирається фінінсувати президентську компанію Трампа. А той у свою чергу... ну ви знаєте...
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06.03.2024 15:26 Відповісти
чтото маск не помог ни 2 последним бдк ни лоханке последней нойвешей)
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06.03.2024 15:31 Відповісти
Бойові дрони, які проєктуються з урахуванням того що по них під час атаки стріляють з чого можуть і він максимально рухливий не можуть в принципі використовувати старлінк. А от для чого його туди демонстративно на відео прикрутили - не важно здогадатись
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06.03.2024 15:39 Відповісти
То Ви гадаєте у нас є своя система керування дільністю на 1000 км?... Заздрю Вашому оптимізму.
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06.03.2024 16:32 Відповісти
А Ви подивіться інтерв'ю з Малюком про початок виготовлення "Sea Baby". Він там каже що вони відразу відмовилися від використання Старліка.
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07.03.2024 09:36 Відповісти
Угу, і що ми бачимо зараз на цьому човні?... Ну звичайно це не антена Старлінк, це Українська розробка...А ще пригадую як казали про шашлики на травневі свята 2022 року... Ви ще більш наївні ніж я, як мені здається.
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07.03.2024 13:04 Відповісти
Та ні, то ВИ наївні ще більш ніж Ви. Невже Ви думаєте що новітню розробку будуть виставлять на показ і ще приложать до неї інструкції з використання та схеми? Просто для управління використовується будь який Інтернет і в місці де знімали простіше було використати Старлінк. Тим паче що це могло дезінформувати ворога. І на Вашому прикладі це спрацювало. Також нагадаю що Старлінк не працює на окупованих територіях і тому використання його у акваторії Чорного моря - неможливо.
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07.03.2024 14:29 Відповісти
Ваша цитата - "Просто для управління використовується будь який Інтернет..." І чим в акваторії ЧМ інтернет забезпечується?... І що на Вашу думку так складно (технічно) забепечити інтернет від Старлінк у ЧМ на вимогу військових (НАТО наприклад) ?...А для дезиінформації наші навмисно почепили Стралінк-антену, а самі мають технологію набагато передовішу, щоб покривати 1000 км інтернет зв'язком да ще так, щоб неможливо було заглушити РЕБ-ом (Старлінк не просто заглушити, з огляду на те куди антена дивиться).
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07.03.2024 15:14 Відповісти
" І чим в акваторії ЧМ інтернет забезпечується?"
Виявляється Ви наївніше чим Ви - у квадраті" Тобто прям зараз я буду розповідати Вам як працює технологія забезпечення Інтернетом дронів у акваторії ЧМ?

" І що на Вашу думку так складно (технічно) забепечити інтернет від Старлінк у ЧМ на вимогу військових (НАТО наприклад) ?"
Що саме Ви мали на увазі цією фразою, я повністю не зрозумів, але спробую здогадатись. Військовим НАТО для отримання Інтернету в акваторії ЧМ не потрібно використовувати Старлінк. Для цього у них є спеціальна технологія, а Старлінк може використовуватися як допоміжна. І я вже писав що з огляду на те що "Нейлон Муск" дуже ненадійний персонаж було прийняте рішення відмовитися від Старлінку.

"(Старлінк не просто заглушити, з огляду на те куди антена дивиться)"
Тобто? Заглушити GPS можливо (рашисти про це волають з кожної праски)? А Старлінк чомусь - ні? Технологія та сама, сила сигналу порівнянна, частоти у відкритому доступі. Тож якщо є потужний передавач поблизу антени - глушиться на раз. І це теж у мінус для його використання.
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07.03.2024 16:04 Відповісти
Ваша цитата "Виявляється Ви наївніше чим Ви - у квадраті..." У Вас і з арифметикою-то здається не все гаразд...Сподіваюсь ви не причетні до створення алгоритмічніх кодів, хі ба що "нескінченні цикли вам вдасться скласти... А після цього, цитата -"Тобто прям зараз я буду розповідати Вам як працює технологія забезпечення Інтернетом дронів у акваторії ЧМ?..." я би приготувався поржати, але чомусь мені вас шкода. І так, "фантастичні" подарунки технологій та устаткування від віськових НАТО ми ж виключаємо апріорі. Бо з якого б дива на фронті та і взагалі військові так активно користувалися би Старлінком якби була інша можливість? Що стосується глушіння сигналу яке іде майже перпендикулярно поверхні землі - потрібно дуже серйозно напрягтись, щоб антена Старлінк зловила сигнал за межами її діаграми направленності. У GPS приймачів вона припускаю, що значно ширша, бо їм передавати нічого не треба, а відтак і глушиться в рази легше.
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07.03.2024 21:05 Відповісти
Я звісно міг би продовжувати дискусію на тему "мені вас шкода" бо з почуттям гумору у Вас біда. Але зрозумівши що Ви є адептом секти "Прихильників Старлінку" відмовляюсь це робити. Вести будь які дискусії з сектантами марне діло. Тож побажаю Вам усього найкращого і моліться далі на свій Старлінк.
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08.03.2024 10:16 Відповісти
Я прихильни старлінк? ) То що ви скажете про це - https://dpsu.gov.ua/ua/news/%20video%20-na-pivnichnih-kordonah-prikordonniki-vstanovlyuyut-kameri-videosposterezhennya/
??
Краще мовчіть у тряпочку...
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11.03.2024 10:36 Відповісти
Дивна назва для дрону-камікадзе, як на мене.
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06.03.2024 15:26 Відповісти
Круто конечно. Больше года назад было анонсировано испытание подводного дрона. И где он? Давно было ясно что надводные дроны слишком уязвимы и ружно или сделать их носителем торпед или делать подводные дроны с креппим корпусом способные держать удар снаряда калибром 30мм. Скоростные подводные дроны. Или торпеды крепящиеся к дронам. Самонаводящиеся естественно. Если кто не в курсе в этом нет никаких нанотехнологий. Такие торпеды начали делать еще немцы во Вторую Мировую.
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06.03.2024 15:28 Відповісти
Можно делать кайтены со слугами народа за штурвалом
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06.03.2024 15:52 Відповісти
Ну вот "уязвимые надводные дроны" и утопили патрульный корабль, созданный для уничтожения в том числе малоразмерных надводных целей.
Сделать быструю торпеду, проплывущую пару сотен км под водой - задача сложная. Поставить движок от квадрацикла в ящик со взрывчаткой - задача попроще.
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06.03.2024 17:41 Відповісти
Дрон может быть полупогружной со шнорхелем и нести торпеду в себе. Главное подобраться к кораблю поближе и выпустить торпеду. Торпеда не так заметна и не так уязвима. А так же на нее не влияет волнение моря.
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06.03.2024 18:35 Відповісти
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06.03.2024 15:36 Відповісти
Мультик для оленей
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06.03.2024 15:38 Відповісти
Чтобы преодолеть тысячу километров морскому дрону потребуется минимум десять часов, а летающему дрону полтора часа от силы.
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06.03.2024 15:51 Відповісти
Ракета пролетить ще швидше.
А якщо ракета буде балістичною - тоді взагалі десяток хвилин.
А от промінь з бойового лазера подолає цю відстань взагалі миттєво.
І?
Яку думку ви вкладали в свій вислів, що літаючи дрони швидші?
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06.03.2024 16:05 Відповісти
Быстрее значит эффективнее разве это плохо
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06.03.2024 16:14 Відповісти
Тоді виходить, що проти кораблів в Криму найбільш ефективним буде лазерний промінь, віпускаємий з Одеси.

Хоча насправді все навпаки, і більш ефективним проти кораблів будуть підводні безпілотники, які ще більш повільні, ніж катерні надводні.
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06.03.2024 16:35 Відповісти
Спочатку тре зеркало в космос запустить - і бажано на геостаціонарну орбіту ( і бажано лазер на пару сотень Терават - шоб з одного імпульсу кораблики плавилися як морозиво від ацетиленової горілки ).
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06.03.2024 16:45 Відповісти
Але ж лазерний промінь, який за мить ріже всі кораблі русні навпіл разом з їх командою і капітаном - хіба це буде не ефективніше, ніж всі ці дрони? Чи не так?

"Быстрее значит эффективнее" (с) Лао Дзи, Мистецтво війни.

Он вище людина вважає, що русні на кораблях буде важче відбити великі літакоподібні дрони, які зможуть подолати тисячу кілометрів за півтора години, бо літучі дрони швидші за надводні.
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06.03.2024 17:30 Відповісти
С таким мышлением как у вас батенька человечество бы до сих пор круглое таскало а квадратное катало мечтая при этом об межголактических перелетах
Мдееее
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06.03.2024 17:16 Відповісти
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06.03.2024 16:21 Відповісти
Одно из самых эффективных средств это ракета х22 потому что она очень быстрая, сбить ее практически невозможно. А шахеды с пропеллером неэффективные потому что медленные
С морскими волнами та же история
Имей Украина на вооружении скоростные управляемые дроны черноморский флот уже давно бы кормил омаров в полном составе
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06.03.2024 16:30 Відповісти
Класна штука. Виглядає дуже швидким і маневреним. Прогрес очевидний.

Кацапи, вішайтесь
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06.03.2024 17:30 Відповісти
Я, як і раніше, вважаю, що морський дрон має бути підводним, під перископ, озброєний парою торпед. І нападати із засідки. Надводні ж дрони беруть кількістю - а це дорого.
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06.03.2024 20:50 Відповісти
Не так дорого, як потоплені кораблі кацапів
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06.03.2024 23:32 Відповісти
Так а міст функціонує ? Чому не повторити?
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07.03.2024 06:53 Відповісти
 
 