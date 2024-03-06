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В Одесі Зеленський та голова уряду Греції Міцотакіс вшанували пам’ять загиблих унаслідок влучання російського дрона в житловий будинок. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс ушанували пам’ять жителів Одеси, які загинули 2 березня внаслідок влучання ворожого БпЛА у дев’ятиповерховий житловий будинок.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський і Міцотакіс в Одесі

Президент України поспілкувався з мешканцями пошкодженої дев’ятиповерхівки та сусідніх будинків. Він наголосив на важливості забезпечення всім необхідним тих, хто втратив житло.

"Щодо квартир, втрати документів – із цим обов’язково допоможуть. Усі отримають компенсації за знищене житло. Міська й центральна влада проконтролюють це питання", – зазначив Зеленський.

Зеленський в Одесі

Зруйнований під’їзд не підлягає відновленню та має бути демонтований із подальшим зміцненням тримальних конструкцій решти будинку. Заяви на отримання компенсації за програмою "єВідновлення" подали власники 12 знищених квартир, шестеро – у процесі оформлення заявок та збору документів.

Зеленський і Міцотакіс

Також читайте: Ми бачили сьогодні удар РФ по Одесі. Є загиблі і поранені, - Зеленський

Нагадуємо, у ніч на 2 березня поточного року в результаті чергової атаки РФ з використанням дронів-камікадзе на місто Одесу було повністю зруйновано 18 квартир та пошкоджено 36 квартир у багатоповерхівці на проспекті Добровольського, внаслідок чого загинуло 12 осіб, серед яких – п’ятеро дітей. Іще дев’ятеро людей були травмовані. 

Автор: 

Греція (602) Зеленський Володимир (23998) Одеса (5476)


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Топ коментарі
+17
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06.03.2024 17:56
+5
Тупорилий ішак вирішив попіаритись на трагедії. Це безтолкове чмо більше не має чим зайнятись. Ну, звичайно, окрім відосіків. Це святе.
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06.03.2024 18:21
+3
Був сьогодні в Одесі.

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06.03.2024 18:02
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06.03.2024 17:56 Відповісти
...а прем'єр-міністру Греції бронежилет нє положено?
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06.03.2024 18:01 Відповісти
Був сьогодні в Одесі.

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06.03.2024 18:02 Відповісти
скорботний шашличник
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06.03.2024 18:16 Відповісти
Єрмак з катлєтою, мабуть, лимони роздавали постраждалим людям…
Це може катлєта…
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06.03.2024 18:16 Відповісти
Результат визита: ладно, дадим еще 10 БМП-1 времен ГДР, разумеется если ФРГ вместо них поставит "Мардер".
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06.03.2024 18:19 Відповісти
А вони на фронті використовуються, ті БМП-1 ??
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06.03.2024 21:59 Відповісти
Шось орки розганяють про обстріл кортежу сьогодні в Одесі...
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06.03.2024 18:19 Відповісти
200 м від кортежа ракета бахнула, є жертви
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06.03.2024 22:00 Відповісти
Тупорилий ішак вирішив попіаритись на трагедії. Це безтолкове чмо більше не має чим зайнятись. Ну, звичайно, окрім відосіків. Це святе.
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06.03.2024 18:21 Відповісти
Він на посаді Президента. Має виконувати певні обов*язки і ритуали. І такі теж.
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06.03.2024 21:58 Відповісти
 
 