В Одесі Зеленський та голова уряду Греції Міцотакіс вшанували пам’ять загиблих унаслідок влучання російського дрона в житловий будинок. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс ушанували пам’ять жителів Одеси, які загинули 2 березня внаслідок влучання ворожого БпЛА у дев’ятиповерховий житловий будинок.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Президент України поспілкувався з мешканцями пошкодженої дев’ятиповерхівки та сусідніх будинків. Він наголосив на важливості забезпечення всім необхідним тих, хто втратив житло.

"Щодо квартир, втрати документів – із цим обов’язково допоможуть. Усі отримають компенсації за знищене житло. Міська й центральна влада проконтролюють це питання", – зазначив Зеленський.

Зруйнований під’їзд не підлягає відновленню та має бути демонтований із подальшим зміцненням тримальних конструкцій решти будинку. Заяви на отримання компенсації за програмою "єВідновлення" подали власники 12 знищених квартир, шестеро – у процесі оформлення заявок та збору документів.

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Нагадуємо, у ніч на 2 березня поточного року в результаті чергової атаки РФ з використанням дронів-камікадзе на місто Одесу було повністю зруйновано 18 квартир та пошкоджено 36 квартир у багатоповерхівці на проспекті Добровольського, внаслідок чого загинуло 12 осіб, серед яких – п’ятеро дітей. Іще дев’ятеро людей були травмовані.