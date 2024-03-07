Доба на Харківщині: ракетний удар по Боровій, обстріл Козачої Лопані, є загиблий та поранені. ФОТОрепортаж

Упродовж доби росіяни обстрілювали Ізюмський, Чугуївський, Дергачівський райони області з різних видів озброєння. Внаслідок обстрілів загинув 70-річний чоловік, семеро громадян, у тому числі троє неповнолітніх дістали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вночі ворог завдав удару КАБом по Боровій, пошкоджено фасад житлового будинку, паркан та автомобіль. У 73-річної власниці будинку гостра реакція на стрес.

"О 00:50 у Чугуївському районі окупанти вдарили щонайменше двома шахедами, постраждалих немає", - розповів Синєгубов.

6 березня о 13:30 у смт Борова Ізюмського району внаслідок удару горів гараж, господарча споруда та два автомобілі. Попередньо: ворог застосував ракету Іскандер-М. Біля автомобіля загинув 70-річний чоловік. З-під завалів врятовано жінку, постраждало 5 її дітей, а також чоловік з сусіднього будинку. Всього пошкоджено 12 будинків.

О 15:37 вівся ворожий обстріл с. Козача Лопань. Було чути щонайменше чотири вибухи. Без постраждалих.

