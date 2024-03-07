Окупанти вдарили безпілотниками по навчальному полігону на Харківщині: Без постраждалих. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська вночі атакували територію навчального полігону на Харківщині безпілотниками. Постраждалих немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Харківщина вночі ворог завдав ударів безпілотниками по території навчального полігону В результаті обстрілу частково зруйнована одноповерхова адміністративна будівля навчального полігону одного з навчальних закладів системи ДСНС . Також горіли конструктивні елементи перекриття та даху даної споруди. Площа пожежі склала близько 150 кв.м", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники ліквідували пожежу та запобігли розповсюдженню полум'я на інші будівлі та хвойний ліс.

Жертв та постраждалих немає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Первомайському на Харківщині невідомі розкидають ліхтарики з вибухівкою





