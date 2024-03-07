УКР
Окупанти вдарили безпілотниками по навчальному полігону на Харківщині: Без постраждалих. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська вночі атакували територію навчального полігону на Харківщині безпілотниками. Постраждалих немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Харківщина вночі ворог завдав ударів безпілотниками по території навчального полігону В результаті обстрілу частково зруйнована одноповерхова адміністративна будівля навчального полігону одного з навчальних закладів системи ДСНС . Також горіли конструктивні елементи перекриття та даху даної споруди. Площа пожежі склала близько 150 кв.м", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники ліквідували пожежу та запобігли розповсюдженню полум'я на інші будівлі та хвойний ліс.

Жертв та постраждалих немає.

Обстріл Харківщини
обстріл (30361) Харківщина (6054)
хто з зелених там був нещодавно?
07.03.2024 09:18 Відповісти
Безмозгла, звісно)
07.03.2024 10:02 Відповісти
Коли вже до наших горе-командирів дійде, що особовий склад слід РОЗОСЕРЕДЖУВАТИ, а не концентрувати в одному місці (хочп, вони й мають особовий склад в одному місці). Їм мало Яворова, Десни, Миколаєва, Апостолова, Дудчан, готелю в Золочеві (Харківської обл.)...
07.03.2024 10:24 Відповісти
ти знаєш, що таке абревіатура ДСНС?
07.03.2024 11:45 Відповісти
 
 