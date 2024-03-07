За добу на Донеччині окупанти вбили людину, ще трьох поранили. ФОТОрепортаж

Минулої доби окупанти обстріляли 11 населених пунктів Донецької області: міста Красногорівка, Покровськ, Торецьк, селища Зарічне, Щербинівка, села Галицинівка, Єлизаветівка, Клебан-Бик, Нетайлове, Новоукраїнка, Романівка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Донецької області.

"Чотирма ракетами С-300 росіяни атакували Покровськ – поранили цивільну особу, пошкодили приватний і 4 багатоквартирних будинки, інфраструктуру. У Нетайловому внаслідок артилерійського обстрілу загинула людина, пошкоджено багатоквартирний будинок", - йдеться в повідомленні.

На Клебан-Бик окупанти скинули авіабомбу "КАБ-500", зазнали поранення двоє цивільних. зруйновано 4 багатоквартирні і 16 приватних будинків, будинок культури. Ще одним "КАБ-500" ворог поцілив у Зарічне. Пошкоджено 8 приватних осель.

По Торецьку окупанти вдарили 500-кілограмовою авіабомбою та артилерією – зруйнували багатоквартирний і три приватних будинки.

