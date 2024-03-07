УКР
Затримано російську агентку, яка готувала ракетний удар по Одесі "в обхід" української ППО, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки затримала російську агентку, яка готувала нову повітряну атаку Росії на цивільну інфраструктуру Одеси. Щоб "обійти" українську ППО під час удару, окупанти доручили своїй поплічниці виявити локації протиповітряних комплексів на території обласного центру.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, насамперед агресора цікавили можливі координати зенітно-ракетних установок на прибережній території міста.

Також загарбники намагались дізнатися про наявність у місцевих портах військових суден, які оснащені засобами протиповітряної оборони.

Отримані відомості окупанти планували "врахувати" у ході підготовки нових атак на Одесу, включно із застосуванням крилатих ракет та дронів-камікадзе типу Shahed.

Служба безпеки своєчасно викрила ворожі плани й запобігла їхній реалізації. Перед затриманням російської агентки всі її злочинні дії були поетапно задокументовані з "перших кроків" розвідувальної активності.

Це дозволило завчасно проінформувати командування Сил оборони про нову загрозу повітряних ударів та підготуватися до захисту.

У ході документування розвідувально-підривної діяльності ворожої агентки було встановлено особу її російського куратора. Ним виявився очільник розвідгрупи угруповання російських військ, яке дислокується у тимчасово окупованому Севастополі.

Встановлено, що агресор дистанційно залучив одеситку до співпраці у січні цього року як ідеологічну прихильницю рашизму.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.

+11
Це не "какая разніца",а ідейна мразота,що ненавидить все українське. І таких ще дохрена.
показати весь коментар
07.03.2024 10:35 Відповісти
+10
Типова "какая_разьніца".
показати весь коментар
07.03.2024 10:17 Відповісти
+10
Вони не закінчуються -- ловити не переловити
показати весь коментар
07.03.2024 10:20 Відповісти
Именно такие идейные мрази и голосовали сначала за Яныка, потом по приколу!
показати весь коментар
07.03.2024 10:51 Відповісти
На жаль,Ви праві.
показати весь коментар
07.03.2024 10:53 Відповісти
а какая разница? Оті "какая разница" і є ідейними мерзотами!
показати весь коментар
07.03.2024 11:59 Відповісти
Масло масляне. Зніміться з ручника.
показати весь коментар
07.03.2024 13:09 Відповісти
Не та стаття. "Умисне вбивство" і "Державна зрада".
показати весь коментар
07.03.2024 10:26 Відповісти
И не закончатся с таким подходом ! Посидит пол года и на свободу. А вот если бы : поймали - доказали - отдали пострадавшим от бомбёжек на правосудие - камнем по голове и в канаву. Через месяц ни одного предателя больше не было НИКОГДА.
показати весь коментар
07.03.2024 11:37 Відповісти
Я б не був таким категоричним - в Китаі казнокрадів розстрілюють - але іх ряди не рідіють
показати весь коментар
07.03.2024 11:41 Відповісти
не факт, возможно,но зато как МИНИМУМ предатели бы получали по заслугам и к тому же другие потенциальные предатели задумались бы 1000 раз преждем чем за тридцать рашистких копеек
показати весь коментар
07.03.2024 12:23 Відповісти
Да-да, типу тих хто витягнув чорну мітку.
показати весь коментар
07.03.2024 12:29 Відповісти
Може її при затриманні трохи пом'яли - бо знову пики немає?
показати весь коментар
07.03.2024 10:22 Відповісти
То щоб не впізнали, як випустять.
показати весь коментар
07.03.2024 12:30 Відповісти
Прикрутити о ті окуляри у руці її на скроні і нехай поздивляється до кінця життя небо у клітинку стара курка
показати весь коментар
07.03.2024 10:24 Відповісти
Прив'язати ссуку до стовпа біля недавно зруйнованого під'їзду. Нехай люди самі вирішують що з цією падлою робити.
показати весь коментар
07.03.2024 10:25 Відповісти
Це вона хотіла Зелю за#башити?
показати весь коментар
07.03.2024 10:25 Відповісти
Скоріш за все вона за нього голосувала.
показати весь коментар
07.03.2024 10:36 Відповісти
Мабуть розчарувалася в своєму виборі. Майже робить все, що і обіцяв, але якось дуже повільно. А така прискіплива, спостережлива гражданка, витривала, гарно орієнтується на місцевості, треба відправити на розмінування, нехай робить " тропинки " в мінних полях.
показати весь коментар
07.03.2024 10:46 Відповісти
Під час слідства передати під нагляд родичам загиблих і суду не потрібно буде щось мудрувати.
показати весь коментар
07.03.2024 10:33 Відповісти
обмінний фонт...а так би найкраще цих тварюк відддавати на самосуд
показати весь коментар
07.03.2024 11:02 Відповісти
На суд присяжних
показати весь коментар
07.03.2024 12:31 Відповісти
Чергова мерзотна мерзота...
показати весь коментар
07.03.2024 11:03 Відповісти
Судячи з листування вона таки все здала.
показати весь коментар
07.03.2024 11:29 Відповісти
*****,ще одна любительница ,,русского мира''.Только выстрел в лоб или в затылок для таких.
показати весь коментар
07.03.2024 11:36 Відповісти
При задержании агент оказал вооружённое сопротивление и был ликвидирован
показати весь коментар
07.03.2024 11:39 Відповісти
Уата й***на!
показати весь коментар
07.03.2024 12:43 Відповісти
Ей нужно одеть "испанские сапоги".
показати весь коментар
07.03.2024 15:03 Відповісти
..и усадить в"кресло милосердие"
показати весь коментар
07.03.2024 19:35 Відповісти
 
 