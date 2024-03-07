Затримано російську агентку, яка готувала ракетний удар по Одесі "в обхід" української ППО, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки затримала російську агентку, яка готувала нову повітряну атаку Росії на цивільну інфраструктуру Одеси. Щоб "обійти" українську ППО під час удару, окупанти доручили своїй поплічниці виявити локації протиповітряних комплексів на території обласного центру.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, насамперед агресора цікавили можливі координати зенітно-ракетних установок на прибережній території міста.

Також загарбники намагались дізнатися про наявність у місцевих портах військових суден, які оснащені засобами протиповітряної оборони.

Отримані відомості окупанти планували "врахувати" у ході підготовки нових атак на Одесу, включно із застосуванням крилатих ракет та дронів-камікадзе типу Shahed.

Служба безпеки своєчасно викрила ворожі плани й запобігла їхній реалізації. Перед затриманням російської агентки всі її злочинні дії були поетапно задокументовані з "перших кроків" розвідувальної активності.

Це дозволило завчасно проінформувати командування Сил оборони про нову загрозу повітряних ударів та підготуватися до захисту.

У ході документування розвідувально-підривної діяльності ворожої агентки було встановлено особу її російського куратора. Ним виявився очільник розвідгрупи угруповання російських військ, яке дислокується у тимчасово окупованому Севастополі.

Встановлено, що агресор дистанційно залучив одеситку до співпраці у січні цього року як ідеологічну прихильницю рашизму.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.









