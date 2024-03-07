УКР
В Одесі встановили перше мобільне укриття, заплановано - ще чотири. ФОТОрепортаж

Сьогодні в Аркадії встановили перше мобільне укриття, розраховане на тимчасове перебування 15 людей.

Про це повідомили у пресслужбі міської ради, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, на кінцевій зупинці 5-го трамваю в Аркадії, встановлено перше мобільне укриття для тимчасового знаходження під час повітряної тривоги. Споруда має площу 10 квадратних метрів та місткість до 15 людей", - йдеться в повідомленні.

Мобільне укриття в Одесі
Мобільне укриття в Одесі

Як зазначається, укриття виготовлене за підтримки Українського Червоного Хреста. Найближчим часом буде встановлено ще 4 мобільні укритті на кінцевих зупинках міського транспорту: вул. Академіка Корольова / вул. Архітекторська – кінцева тролейбусних маршрутів №№ 7, 12 та автобусного маршруту № 148; Куликове поле – кінцева трамвайного маршруту № 17 та автобусного маршруту № 190; вул. Паустовського – кінцева зупинка автобусних маршрутів №№ 190, 240, 242; вул. Хімічна (Суперфосфатний завод) – кінцева зупинка тролейбусних маршрутів №№ 8.

Мобільне укриття в Одесі
Мобільне укриття в Одесі
Мобільне укриття в Одесі

+7
Чкась собача будка, проте на списані гроші сепар Труханов збудує під своїм домом справжній бункер зі всіма удобствами - щоб комфортніше було російський мир чекати
07.03.2024 13:12 Відповісти
+4
Від чого це "укриття" може врятувати?
Може краще на фронті такі "укриття" вкопувати у землю? Тільки бетонні плити зверху покласти ще.
07.03.2024 13:06 Відповісти
+4
ахахахаха, тобто це норм що таку "складну" інженерну конструкцію встановлюють на 3 році постійних прильотів по місту.
07.03.2024 13:37 Відповісти
Пшлнх кцп
07.03.2024 13:03 Відповісти
ахахахаха, тобто це норм що таку "складну" інженерну конструкцію встановлюють на 3 році постійних прильотів по місту.
07.03.2024 13:37 Відповісти
Це норм, що такі конструкції встановлювалися в першу чергу у Херсоні та Миколаєві.
07.03.2024 14:16 Відповісти
їх, ті конструкції, що МаскАль на заводах SpaceX виготовляє ?
07.03.2024 14:54 Відповісти
Та х/з, знаю лише що минулого року від Одеси передавали такі сховища для Миколаєва.
07.03.2024 15:00 Відповісти
хоча дійсно, може МаскАль їх і не виготовляє, та коштують вони бюджетам через відкати як пів новенької тесли.
такі "МАФи" мали на кожному бетонному заводі з початку війни 24\7 відливати і біля кожної зупинки ставити.
07.03.2024 15:13 Відповісти
Одеса врятована..
07.03.2024 13:03 Відповісти
зєля на решті в бєзапаснасті будєт!
07.03.2024 13:04 Відповісти
Сверху 2 слоя досок "выдерживают" прямое попадание до 1 мт.
07.03.2024 13:04 Відповісти
Від чого це "укриття" може врятувати?
Може краще на фронті такі "укриття" вкопувати у землю? Тільки бетонні плити зверху покласти ще.
07.03.2024 13:06 Відповісти
07.03.2024 13:12 Відповісти
Вас, рашистів, навіть народжують у СІЗО, тому не дивно, що така обстановка тобі рідна та знайома.
07.03.2024 13:20 Відповісти
Мобільне для того, щоб за Зєрмаком возить? Нехай краще дома сидить, не... шастать
07.03.2024 13:19 Відповісти
А шо то таке ???
07.03.2024 13:21 Відповісти
Два роки гопніки(які керують Одесою)дрочили на що,на мафіозний руській мир.І тіки зараз почали щось робити.І де хоч якийсь натяк на те що Одеса-Україна(прапорець,тризуб).Навіть в моєму провіціальному містечкут(дніп.обл.) на бетонних наземних укриттях намальовано прапор,тризуб,укр.козак з червоно-чьорним прапоро і на усіх без винятку написано це -Україна.
07.03.2024 13:41 Відповісти
У нас спочатку потрібно провести реконструкцію Київського райсуду Одеси за 106 🍋
07.03.2024 14:59 Відповісти
стрёмная будка конечно
07.03.2024 13:50 Відповісти
приедет зеленский и компания , погрузят бункер на прицеп и будут возить
07.03.2024 13:54 Відповісти
а если серьезно, что это дает , три бкункера на всю одессу?кого там ховать будут?
07.03.2024 13:55 Відповісти
Для визитеров в предполагаемых местах визитов... А по-нормальному, поставь их тысячу, наш совок, который после 2-го мая притаился, превратит в отхожее место. .адло, зла не хватает. До сих пор есть такие, кто не боясь, тебе в глаза говорит(посреди улицы), шо Украины не было, бо цэ нарабсея, а Одесса сруцкий город. Также зло меня берет, да хотя бы и в отношении Вокс Веритатис, чи Виталий не может кацапам пэльку затулитив пику их закидону, что мы подожгли кацапов внутри Дома профсоюзов, шобы те посмотрели онлайновский фильм о событиях на Куликовом поле(и чего его до сих пор не переименовали), шо не украинцы подожгли Дом профсоюзов. Кацапы сами себя подожгли изнутри. На одном из кадров хорошо видно как стекло отражает наружное освещение, а в это время внутри вспыхивает огонь, который начал разгораться. И события на Куликовом начались в другом месте , где даже в фильме было на онлайне видно, шо титушня стреляла из пистолетов по украинцам из-за полицейского оцепления. Из-за этих жертв и началось Куликово поле. Я б их сам палкой охаживал(прыгающих из окон кацапских курв). Почему только Виталий умалчивает, шо у задохнувшихся в доме профсоюзов боевиков были кацапские паспорта?...
07.03.2024 14:28 Відповісти
А проведуть по фіндокументах як 9-поверхове підземне бомбосховище
07.03.2024 14:38 Відповісти
Ця херня під власною вагою складеться, добре що не скла зроблена.
07.03.2024 15:17 Відповісти
Це посміховисько, а не укриття. Хто їх проектував? Навіщо там двері? Крайні сидіння знаходяться напроти дверей, в зоні ураження.
07.03.2024 15:25 Відповісти
В других обл. центрах, гораздо менее обстреливаемых, чем Одесса и куда меньше по населению, строят бетонные и много. Просто не хочу конкретизировать, мало ли что. Кто ездит по Украине, видели. Причем строят давно.
07.03.2024 16:04 Відповісти
 
 