В Одесі встановили перше мобільне укриття, заплановано - ще чотири. ФОТОрепортаж
Сьогодні в Аркадії встановили перше мобільне укриття, розраховане на тимчасове перебування 15 людей.
Про це повідомили у пресслужбі міської ради, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, на кінцевій зупинці 5-го трамваю в Аркадії, встановлено перше мобільне укриття для тимчасового знаходження під час повітряної тривоги. Споруда має площу 10 квадратних метрів та місткість до 15 людей", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, укриття виготовлене за підтримки Українського Червоного Хреста. Найближчим часом буде встановлено ще 4 мобільні укритті на кінцевих зупинках міського транспорту: вул. Академіка Корольова / вул. Архітекторська – кінцева тролейбусних маршрутів №№ 7, 12 та автобусного маршруту № 148; Куликове поле – кінцева трамвайного маршруту № 17 та автобусного маршруту № 190; вул. Паустовського – кінцева зупинка автобусних маршрутів №№ 190, 240, 242; вул. Хімічна (Суперфосфатний завод) – кінцева зупинка тролейбусних маршрутів №№ 8.
такі "МАФи" мали на кожному бетонному заводі з початку війни 24\7 відливати і біля кожної зупинки ставити.
Може краще на фронті такі "укриття" вкопувати у землю? Тільки бетонні плити зверху покласти ще.