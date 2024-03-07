УКР
Окупанти скинули 2 КАБи на фермерське господарство на Сумщині: пошкоджено майно підприємства та навколишні будинки. ФОТОрепортаж

Об’єктом атаки ворога 6 березня стало фермерське господарство в Юнаківській громаді на Сумщині.

Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

"6 березня 2024 року близько 23:00 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти скинули 2 керовані авіаційні бомби на територію фермерського господарства в Юнаківській громаді Сумської області", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Війська РФ запускають КАБи на Сумщину, - Повітряні сили

Як зазначається, унаслідок атаки ворога пошкоджено майно підприємства та навколишні приватні будинки.

Удар РФ по Сумщині
Удар РФ по Сумщині
Удар РФ по Сумщині

Автор: 

обстріл (30361) Сумська область (4138)
Нищать цуки Україну . Шоб вони здохли
07.03.2024 13:30 Відповісти
..де, блд, F16?
- йшов "усього тільки" десятий рік війни і п"ятий рік "прикольного" сцарювання закомплексованого-ревнивого Найвеличнівшивого Шашличніка
07.03.2024 13:32 Відповісти
Шашличника б під цю бомбу.
07.03.2024 13:36 Відповісти
Українські ґазди - це головний ворог голодної, мокшанської сарани. Раніше їх, куркулів, просто розстрілювали, а зараз ще й бомбардують.
07.03.2024 13:57 Відповісти
у 2019 - гірше не буде.
2024 року, - це не зелений, це порох, зе-вівці навіть під бомбою залишаються зе-вівцями.
07.03.2024 13:57 Відповісти
 
 