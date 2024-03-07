Окупанти скинули 2 КАБи на фермерське господарство на Сумщині: пошкоджено майно підприємства та навколишні будинки. ФОТОрепортаж
Об’єктом атаки ворога 6 березня стало фермерське господарство в Юнаківській громаді на Сумщині.
Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.
"6 березня 2024 року близько 23:00 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти скинули 2 керовані авіаційні бомби на територію фермерського господарства в Юнаківській громаді Сумської області", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, унаслідок атаки ворога пошкоджено майно підприємства та навколишні приватні будинки.
- йшов "усього тільки" десятий рік війни і п"ятий рік "прикольного" сцарювання закомплексованого-ревнивого Найвеличнівшивого Шашличніка
2024 року, - це не зелений, це порох, зе-вівці навіть під бомбою залишаються зе-вівцями.