Із литовським добровольцем Тадасом Тумасом, який загинув у бою за Україну під Бахмутом, попрощалися в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Києві відбулося прощання із литовським добровольцем Тадасом Тумасом, який загинув у бою проти російських загарбників під Бахмутом.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Тадас Тумас (позивний "Гігант"), 1981 р.н., боронив Україну в складі 92-й бригади ЗСУ, був мінометником.
Литовський доброволець загинув, коли перевозив міни до лінії фронту біля Бахмута. Тоді в їхню машину влучив російський безпілотник.
Фото та відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Герою Слава !
співчуття батькам та рідним...
ми пам'ятами про допогу, яку надала маленька Литва Україні.
насамперед життями своїх співвітчизників...