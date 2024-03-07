Із литовським добровольцем Тадасом Тумасом, який загинув у бою за Україну під Бахмутом, попрощалися в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві відбулося прощання із литовським добровольцем Тадасом Тумасом, який загинув у бою проти російських загарбників під Бахмутом.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Тадас Тумас (позивний "Гігант"), 1981 р.н., боронив Україну в складі 92-й бригади ЗСУ, був мінометником.

Литовський доброволець загинув, коли перевозив міни до лінії фронту біля Бахмута. Тоді в їхню машину влучив російський безпілотник.

Фото та відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.