Із литовським добровольцем Тадасом Тумасом, який загинув у бою за Україну під Бахмутом, попрощалися в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві відбулося прощання із литовським добровольцем Тадасом Тумасом, який загинув у бою проти російських загарбників під Бахмутом.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Тадас Тумас (позивний "Гігант"), 1981 р.н., боронив Україну в складі 92-й бригади ЗСУ, був мінометником.

Литовський доброволець загинув, коли перевозив міни до лінії фронту біля Бахмута. Тоді в їхню машину влучив російський безпілотник. 

Поховання Тадаса Тумаса
Поховання Тадаса Тумаса
Поховання Тадаса Тумаса
Поховання Тадаса Тумаса
Поховання Тадаса Тумаса
Поховання Тадаса Тумаса
Поховання Тадаса Тумаса
Поховання Тадаса Тумаса
Поховання Тадаса Тумаса
Поховання Тадаса Тумаса
Поховання Тадаса Тумаса
Поховання Тадаса Тумаса
Поховання Тадаса Тумаса
Поховання Тадаса Тумаса
Поховання Тадаса Тумаса
Поховання Тадаса Тумаса
Поховання Тадаса Тумаса
Поховання Тадаса Тумаса
Поховання Тадаса Тумаса
Поховання Тадаса Тумаса
Поховання Тадаса Тумаса
Поховання Тадаса Тумаса
Поховання Тадаса Тумаса

Фото та відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Топ коментарі
+21
Слава Героям!
07.03.2024 14:29
+17
низько вклоняюсь, співчуття рідним та близьким...
07.03.2024 14:58
+14
низький уклін ....співчуття рідним та близьким загиблого Героя...
07.03.2024 15:01
Прийми, Господи, світлу душу воїна Тадаса Тумаса до Царства свого, бо нема більшої любові на світі, як віддати життя за ближнього свого!
07.03.2024 15:11
R.I.P.
07.03.2024 15:16
R.I.P. 😪
07.03.2024 15:23
Amžiną atilsį, Didvyri... 😪
07.03.2024 16:19
❤️💚💛
07.03.2024 16:22
🙏
07.03.2024 16:21
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття батькам та рідним...

ми пам'ятами про допогу, яку надала маленька Литва Україні.
насамперед життями своїх співвітчизників...
07.03.2024 16:31
Він не свистів про "депутатів, чиновників, ментів, прокурорів" про "канституционньіе права" про "аткройте границу" про ЗЕ шашлики яких не спробував. Він встав та пішов захищати чужу йому країну хоча легко міг би цього і не робити. Як би у нас всі люди були такі як він, уже б давно Україну збудували, а не страдали хернею 30 років.
07.03.2024 17:24
 
 