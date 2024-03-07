УКР
Затримано чотирьох агітаторів, які вихваляли рашизм: серед фігурантів - соратниця зрадниці Монтян, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки нейтралізувала ще одну мережу прокремлівських агітаторів, які діяли у різних регіонах України.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, зловмисники виправдовували збройну агресію РФ, закликали до захоплення всієї території України і дискредитували Сили оборони.

Так, на Миколаївщині: затримано 52-річну жительку Первомайська, яка дистанційно працювала на зрадницю Тетяну Монтян. Для її телеграм-каналу із загальною аудиторією понад півмільйона підписників фігурантка готувала псевдонаукові дописи про війну в Україні. Поплічниця Монтян у своїх публікаціях намагалася максимально "відбілити" повномасштабне вторгнення РФ, називаючи його "вимушеною реакцією Кремля".

У Харкові: затримано посадовицю метрополітену, яка поширювала серед своїх колег кремлівські наративи щодо збройної агресії проти України. Задокументовано як ворожа агітаторка запевняла оточуючих у тому, що починаючи з 2014 року і по сьогодні в нашій державі триває "громадянський конфлікт".

Дивіться також: Викрито ексчиновників, які допомагали рашистам обстрілювати газові мережі Харківщини, - СБУ. ФОТО

Викрито агітаторів

У Києві: затримано охоронця столичного автопаркінгу, який позиціонував себе прихильником Путіна. За даними слідства, киянин поширював на власній сторінці в "Однокласниках" заклики на підтримку очільника Кремля та продовження війни проти України.

Також у столиці викрито місцеву б’юті-блогерку, яка на своїх каналах у соцмережі TikTok поширювала фейки про війну в Україні. Зокрема, вона заперечувала повномасштабне вторгнення Росії і присутність окупаційних угруповань РФ на території нашої держави.

Викрито агітаторів

У СБУ повідомили, що за всіма викритими фактами тривають розслідування у межах кримінальних проваджень, розпочатих за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Також дивіться: Повідомлено про підозру двом бойовикам: один з них - розвідник, який воював під Куп’янськом, - СБУ. ФОТО

Як зазначається, зловмисникам загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

СБУ (13251) колабораціонізм (1190)
+7
Монтян злиняла - а яка була правдорубка - з каналів не вилазила
показати весь коментар
07.03.2024 15:11 Відповісти
+5
а як можна заперечувати вторгнення та присутність військ окупанта???
показати весь коментар
07.03.2024 15:09 Відповісти
+4
Це мабуть всі ті що на Павлова лікувалися..
показати весь коментар
07.03.2024 15:09 Відповісти
Скільки можна вам торочити одне і те саме? "Соратниця" - це не те слово. Правильно: "подєльніца"
показати весь коментар
07.03.2024 16:35 Відповісти
Посіпака!
показати весь коментар
07.03.2024 17:19 Відповісти
Це посібникі ТЕРРОРИСТІВ , вбивць дітей ! Дуже толерантні з нелюдами - довічне з конфіскацією ! Виродкамплювати , що бомби летять на голови громадян , треба плювати на їх життя - смертна кара
показати весь коментар
07.03.2024 17:42 Відповісти
і довічне швидке, надовго не затягувати. Тиждень-другий і досить того віку
показати весь коментар
07.03.2024 18:43 Відповісти
Не з каналів, а з аналів!
показати весь коментар
07.03.2024 15:27 Відповісти
Не правда! Я її і на помийницях бачив!
показати весь коментар
07.03.2024 15:42 Відповісти
вона була бєснувата огидна хамка, цілком логічно що вона зарас у срасії, там таких 99 відсотків
показати весь коментар
07.03.2024 15:58 Відповісти
на гіляку запроданців !!!
показати весь коментар
07.03.2024 15:19 Відповісти
ОСББ!!!! ОСББ!!!!
показати весь коментар
07.03.2024 15:28 Відповісти
Цих монтянів завозили в Україну мільйонами!
Головна зброя Московії - це кацап на чужій території.
показати весь коментар
07.03.2024 15:29 Відповісти
там де москалю хоть раз вдавалося нас рати, вони вважають це місце ісконно сруССьким
показати весь коментар
07.03.2024 16:23 Відповісти
Всіх зрадників потрібно наказувати через повішення 😡
показати весь коментар
07.03.2024 15:36 Відповісти
за ногу
показати весь коментар
07.03.2024 18:45 Відповісти
б'юті-блогерка - це рибка гуппі?
показати весь коментар
07.03.2024 15:49 Відповісти
у монтян криза від того, що її тут не оцінили. Бо вона вважала, що достатньо пролізти на телебачення і ти вже в дамках - і депутат, і політик. Тому й "воювала" з мєнтами та владою, що прибирають авто через неправильну парковку. Такі люди як вона насправді не мають глибоких переконань. Особистий комфорт життя і хоч у штатах. але туди ту біснувату не пустять, а велика могутня раша поряд і мову не треба вчити - то її рідна. Ну і як тупа... (я скажу курка, а ви вставите що схочете) опинилася в дурнях де і є її місце. Бо раша агромная, але величі там лише напукано. через що та велич постійно здувається.
показати весь коментар
07.03.2024 15:57 Відповісти
їй тільки у фрік-шоу виступати
показати весь коментар
07.03.2024 16:00 Відповісти
 
 