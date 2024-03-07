Затримано чотирьох агітаторів, які вихваляли рашизм: серед фігурантів - соратниця зрадниці Монтян, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки нейтралізувала ще одну мережу прокремлівських агітаторів, які діяли у різних регіонах України.

Як повідомляється, зловмисники виправдовували збройну агресію РФ, закликали до захоплення всієї території України і дискредитували Сили оборони.



Так, на Миколаївщині: затримано 52-річну жительку Первомайська, яка дистанційно працювала на зрадницю Тетяну Монтян. Для її телеграм-каналу із загальною аудиторією понад півмільйона підписників фігурантка готувала псевдонаукові дописи про війну в Україні. Поплічниця Монтян у своїх публікаціях намагалася максимально "відбілити" повномасштабне вторгнення РФ, називаючи його "вимушеною реакцією Кремля".



У Харкові: затримано посадовицю метрополітену, яка поширювала серед своїх колег кремлівські наративи щодо збройної агресії проти України. Задокументовано як ворожа агітаторка запевняла оточуючих у тому, що починаючи з 2014 року і по сьогодні в нашій державі триває "громадянський конфлікт".

У Києві: затримано охоронця столичного автопаркінгу, який позиціонував себе прихильником Путіна. За даними слідства, киянин поширював на власній сторінці в "Однокласниках" заклики на підтримку очільника Кремля та продовження війни проти України.



Також у столиці викрито місцеву б’юті-блогерку, яка на своїх каналах у соцмережі TikTok поширювала фейки про війну в Україні. Зокрема, вона заперечувала повномасштабне вторгнення Росії і присутність окупаційних угруповань РФ на території нашої держави.

У СБУ повідомили, що за всіма викритими фактами тривають розслідування у межах кримінальних проваджень, розпочатих за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Як зазначається, зловмисникам загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.