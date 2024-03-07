Наслідки російського удару КАБами по Вовчанську на Харківщині: Загинула жінка, поранено 1 особу. ФОТОрепортаж
Російські війська скинули КАБи на Вовчанськ, внаслідок чого загинула жінка, а ще одну - поранено.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури області.
"7 березня близько 10:00 збройні сили рф обстріляли житловий сектор м. Вовчанськ. Загинула мирна мешканка. Жінка 67 років отримала поранення.
У місті зруйновано та пошкоджено понад 10 житлових будинків. За попередніми даними, удар був завданий керованими авіабомбами", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Pacersoft Assa
показати весь коментар07.03.2024 15:58 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Чайка Київ
показати весь коментар07.03.2024 16:34 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль