УКР
Зеленський вручив сертифікати на отримання квартир Героям України та членам родин загиблих героїв. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський вручив сертифікати на отримання квартир для українських воїнів та членів сімей загиблих Героїв України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу президента.

"Сьогодні маю честь передати сертифікати на квартири ще 30 Героям України й родинам загиблих Героїв. Це воїни Збройних Сил України, нашої Національної гвардії — сержанти, старші лейтенанти, капітани, майори, підполковники, полковники", — сказав Зеленський.

Також президент подякував усім, хто віддав своє життя за волю та незалежність країни, а також родинам загиблих героїв.

Сертифікати, зокрема, отримали Герої України зі складу Збройних Сил: полковник Юрій Андрієнко, старший лейтенант Роман Гришак, підполковник Роман Дармограй, полковник Євгеній Кураш, майор Денис Макаровський, полковник Олексій Майстренко, майор Юрій Михайлюк, полковник Олександр Мостовий, підполковник Сергій Побережець, підполковник Володимир Соснін, молодший лейтенант Ігор Тимощук, майор Олег Олива та інші.

Президент також вручив сертифікати на квартири членам сімей полеглих Героїв України зі складу Збройних Сил: старшого сержанта Андрія Івашка, підполковника Андрія Літуна, старшого сержанта Сергія Васіча, капітана Дмитра Романченка, лейтенанта Миколи Макаревича, сержанта Олександра Федорченка, молодшого сержанта Дмитра Шкурнова, молодшого сержанта Дмитра Крамара, сержанта Андрія Орлова, майора Степана Тарабалки, старшого лейтенанта Сергія Сучкова, старшого лейтенанта Володимира Стельмаха.

Сертифікати також отримали родини військовослужбовців зі складу Національної гвардії України, які були удостоєні звання Героя України посмертно: старшого солдата Сергія Жержевського, старшого лейтенанта Михайла Чупріна, старшого лейтенанта Максима Кагала.

