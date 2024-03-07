Унаслідок ракетного удару РФ по Сумах постраждала одна людина, пошкоджено школу, медзаклади та водоканал. ФОТОрепортаж

Росіяни завдали ракетного удару по Сумах, є постраждала та пошкодження.

Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Попередньо, внаслідок атаки травмовано одну цивільну людину.

Пошкоджено приміщення школи, центральної міської лікарні, обласного центру екстреної медичної допомоги, водоканалу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на місці прильоту працюють всі необхідні служби. До ліквідації наслідків і надання допомоги долучилась гуманітарна місія "Проліска".







