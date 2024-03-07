Унаслідок ракетного удару РФ по Сумах постраждала одна людина, пошкоджено школу, медзаклади та водоканал. ФОТОрепортаж
Росіяни завдали ракетного удару по Сумах, є постраждала та пошкодження.
Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Попередньо, внаслідок атаки травмовано одну цивільну людину.
Пошкоджено приміщення школи, центральної міської лікарні, обласного центру екстреної медичної допомоги, водоканалу", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на місці прильоту працюють всі необхідні служби. До ліквідації наслідків і надання допомоги долучилась гуманітарна місія "Проліска".
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зеленський призначив Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії, повідомили в МЗС України.