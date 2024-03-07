УКР
Унаслідок ракетного удару РФ по Сумах постраждала одна людина, пошкоджено школу, медзаклади та водоканал. ФОТОрепортаж

Росіяни завдали ракетного удару по Сумах, є постраждала та пошкодження.

Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Попередньо, внаслідок атаки травмовано одну цивільну людину.

Пошкоджено приміщення школи, центральної міської лікарні, обласного центру екстреної медичної допомоги, водоканалу", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Рашисти вдарили по Сумах: Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури (оновлено)

Зазначається, що на місці прильоту працюють всі необхідні служби. До ліквідації наслідків і надання допомоги долучилась гуманітарна місія "Проліска".

Наслідки обстрілу Сум
Наслідки обстрілу Сум
Наслідки обстрілу Сум
Наслідки обстрілу Сум

обстріл (30361) Суми (973)
А при Залужному минулого року біля Сумської області за один раз збили 2 літаки і 2 гвинтокрила, рашистам хватило на рік
показати весь коментар
07.03.2024 19:22 Відповісти
https://t.me/suspilnesumy Суспільне Суми

Зеленський призначив Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії, повідомили в МЗС України.
показати весь коментар
07.03.2024 19:31 Відповісти
Ось така фигня, малята...
показати весь коментар
07.03.2024 19:32 Відповісти
То было возле Черниговской, в Брянске.
показати весь коментар
07.03.2024 22:35 Відповісти
Брянська обл граничить з Сумською теж, на півночі області, там де недалеко і збили
показати весь коментар
08.03.2024 09:25 Відповісти
Нахера было эту контору, по которой прилетело, размещать рядом с больницей, станцией скорой помощи, и донорским центром ?
показати весь коментар
07.03.2024 22:47 Відповісти
 
 