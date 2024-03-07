Дніпро замовив для Сил оборони сотню квадроциклів: перші 50 вже готують до відправлення на фронт. ФОТОрепортаж
Дніпро продовжує системно забезпечувати Сили оборони необхідною технікою та транспортними засобами. Місто готує до відправлення на передову партію квадроциклів. Нині транспортники, комунальники, а також окремі фахівці Дніпра доводять їх до ладу – збирають, зміцнюють та фарбують в єдиний колір.
"Буквально вчора приїхали 50 квадроциклів, які ми з вами, шановні дніпряни, придбали для потреб Сил оборони. Ще 50 приїдуть через два тижні", – повідомив мер Дніпра Борис Філатов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на OBOZ.UA.
Звістку про прибуття цього транспорту для військових він назвав найкращим подарунком на свій день народження та закликав командирів бригад та батальйонів залишати заявки на отримання квадроциклів.
