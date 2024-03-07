УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4331 відвідувач онлайн
Новини Фото Війна
5 670 19

Дніпро замовив для Сил оборони сотню квадроциклів: перші 50 вже готують до відправлення на фронт. ФОТОрепортаж

Дніпро продовжує системно забезпечувати Сили оборони необхідною технікою та транспортними засобами. Місто готує до відправлення на передову партію квадроциклів. Нині транспортники, комунальники, а також окремі фахівці Дніпра доводять їх до ладу – збирають, зміцнюють та фарбують в єдиний колір.

"Буквально вчора приїхали 50 квадроциклів, які ми з вами, шановні дніпряни, придбали для потреб Сил оборони. Ще 50 приїдуть через два тижні", – повідомив мер Дніпра Борис Філатов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на OBOZ.UA.

Дніпро готує квадроцикли до відправки ЗСУ

Звістку про прибуття цього транспорту для військових він назвав найкращим подарунком на свій день народження та закликав командирів бригад та батальйонів залишати заявки на отримання квадроциклів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дніпро передав Силам оборони та деокупованим територіям 80 "швидких": Філатов закликав інші міста так само посилити свою допомогу армії та людям. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фахівці збирають, зміцнюють та фарбують в єдиний колір квадроцикли для ЗСУ у Дніпрі

Квадроцикли для ЗСУ від Дніпра

Автор: 

Дніпро (3354) допомога (8665) Філатов Борис (468) ЗСУ (7844)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
а кто-то говит видосик, что бы вечером отправить на фронт
показати весь коментар
07.03.2024 18:21 Відповісти
+4
Молодці! Дякуємо, відповідальним труженикам! Слава Україні!! Це не так, як у Стефанчука, затягують розгляд проектів змін щодо мобПідготовки на пів року!!!

У тружеників-Українців, є СОВІСТЬ та ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, у воєнний час перед Українцями , а у стефанчука та служок, без народу, один Регламент ВРУ…. І ніяко відповідальності!
показати весь коментар
07.03.2024 18:29 Відповісти
+4
Комусь готовлять відосики, люся обдристович замість обіцянок боронити Україну тиняється по США і Монако (напевно гостював у доньки генпридурка Костіна), хтось узурпує владу і намагається встановити Зелестан в Україні. Але ми всі, хто не дриснув за бугор, повинні всіма нашими можливостями сприяти нашій перемозі. Слава нації!
показати весь коментар
07.03.2024 18:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а кто-то говит видосик, что бы вечером отправить на фронт
показати весь коментар
07.03.2024 18:21 Відповісти
готовит
показати весь коментар
07.03.2024 18:22 Відповісти
Вони красавезні)))
показати весь коментар
07.03.2024 18:26 Відповісти
не могу ничего сказать, не смотрел и заставить себя не могу бееее- какое ге....
показати весь коментар
07.03.2024 18:28 Відповісти
Та годі..головне - не новий розважалтний компоекс на літаку найвеличнішого))
показати весь коментар
07.03.2024 18:35 Відповісти
не переживайте за цих скупердяїв, вони(він) для вояків ні мила , ні цигарок не купили.
показати весь коментар
07.03.2024 18:37 Відповісти
А де МО? Чому тільки Дніпро?

ЗСУ вони не потрібні?
показати весь коментар
07.03.2024 18:48 Відповісти
Біля Карпат можна тисячи квадрациклів мобілізувати до ЗСУ !!!

ЦІ повітря чистіше стане!
показати весь коментар
07.03.2024 22:46 Відповісти
В Дніпрі війна а в Миколаєві дороги.
показати весь коментар
07.03.2024 18:27 Відповісти
якраз цілий місяць думав щоб таке написати
показати весь коментар
07.03.2024 18:30 Відповісти
Молодці! Дякуємо, відповідальним труженикам! Слава Україні!! Це не так, як у Стефанчука, затягують розгляд проектів змін щодо мобПідготовки на пів року!!!

У тружеників-Українців, є СОВІСТЬ та ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, у воєнний час перед Українцями , а у стефанчука та служок, без народу, один Регламент ВРУ…. І ніяко відповідальності!
показати весь коментар
07.03.2024 18:29 Відповісти
Повага меру Дніпра,та налогоплатникам за їх підтримку армії!
показати весь коментар
07.03.2024 18:30 Відповісти
Дивно, що там можна перезбирати, воно повинно працювати одразу з коробки.
показати весь коментар
07.03.2024 18:32 Відповісти
І цікаво які функції може виконувати цей одномістний квадроцикл на передовій,яка його собівартість,рашисти поступили більш грамотно закупили в Китаї 1500 гольфкарів(4х місний)багатофункціональний,не винаходили велосипед,якщо в Китаю наші закупають дрони то можна також і ті ж гольфи.
показати весь коментар
07.03.2024 19:50 Відповісти
Комусь готовлять відосики, люся обдристович замість обіцянок боронити Україну тиняється по США і Монако (напевно гостював у доньки генпридурка Костіна), хтось узурпує владу і намагається встановити Зелестан в Україні. Але ми всі, хто не дриснув за бугор, повинні всіма нашими можливостями сприяти нашій перемозі. Слава нації!
показати весь коментар
07.03.2024 18:36 Відповісти
Краще б багі
показати весь коментар
07.03.2024 19:43 Відповісти
Або мотоцикли Дніпро з коляскою щоби як німці гнали цих орків в 41 році.
показати весь коментар
07.03.2024 19:45 Відповісти
 
 