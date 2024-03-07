Зуби дракона, бетонні укриття, траншеї та вогневі позиції: Міноборони показало укріплення на Запорізькому напрямку і на Сумщині. ФОТОрепортаж
Міністерство оборони опублікувало серію фотографій, на яких показано зведення фортифікаційних споруд на Запорізькому напрямку та в Сумській області.
Відповідні фото опублікувало Міноборони у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
На знімках видно, що для укріплення встановлюються так звані зуби дракона, будуються бетонні укриття, траншеї та вогневі позиції.
Топ коментарі
+35 Ksenia VB
показати весь коментар07.03.2024 19:06 Відповісти Посилання
+24 Старый зольдат
показати весь коментар07.03.2024 19:01 Відповісти Посилання
+23 Старый зольдат
показати весь коментар07.03.2024 19:02 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зеленський призначив Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії, повідомили в МЗС України.
окоп 1,8-2м, там ще мають бути стелажі, щоб на них стояти та стріляти???
не бачу приямків та канав для збору та відкачки води
гідроізоляція, для того щоб краще горіло???
бо глиняний замок ефективніший і не горить.
чому не задіяні цивільні компанії???
всі верещать що нема кому воювати, а солдати то військомати та забори кругних будують то окопи риють,
накуя?
скільки коштує один змонтований зуб?
один готовий опорник??
бліндаж коштує як однущка чи як двушка в Києві
раз пишете то коментуйте
еікуя не написано.
а від початку до упору
ті які хочуть, і роблять щоб мати цей будинок, цю квартиру, та дядю, який не платить посилають накуй та шукають де заробити
і наведу приклад.
один, закінчив факультет океанолога і вже 27 років не може знайти роботу по професії...
сидить на пенсію батьків, чекає поки перепишуть на нього майно, тобто коли здохнуть.
другий, закінчив два вуза, торгує на ринку оселедцями, має свій класний будинок в передмістті та дуже достойно живе....
третій куярить на будівництві і отримує 50-100 к зарплати
четвертий там же але отримує 20-25к
п"ятий, думав що самий хитрожопий, набрався кредитів, напозичався і в бігах, але хрен буде працювати.
По "типовому проекту Яценюка" такі паркани будують поляки, балти та фіни.
Годі вже патякати про ту "стіну Яценюка"
зараз у маями пузо греет
Бо до цьго небудонічого га кардоні- ідешь по полю і потрапляешь у парашу.
Ті «розмежувальні заходи» були першим кроком. Час показав як це важливо.
- деньги на ветер