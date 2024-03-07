Зуби дракона, бетонні укриття, траншеї та вогневі позиції: Міноборони показало укріплення на Запорізькому напрямку і на Сумщині. ФОТОрепортаж

Міністерство оборони опублікувало серію фотографій, на яких показано зведення фортифікаційних споруд на Запорізькому напрямку та в Сумській області.

Відповідні фото опублікувало Міноборони у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

На знімках видно, що для укріплення встановлюються так звані зуби дракона, будуються бетонні укриття, траншеї та вогневі позиції.

