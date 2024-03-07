УКР
Зуби дракона, бетонні укриття, траншеї та вогневі позиції: Міноборони показало укріплення на Запорізькому напрямку і на Сумщині. ФОТОрепортаж

Міністерство оборони опублікувало серію фотографій, на яких показано зведення фортифікаційних споруд на Запорізькому напрямку та в Сумській області.

Відповідні фото опублікувало Міноборони у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

На знімках видно, що для укріплення встановлюються так звані зуби дракона, будуються бетонні укриття, траншеї та вогневі позиції.

Оборонні укріплення ЗСУ на Запорізькому напрямку
Оборонні укріплення ЗСУ на Запорізькому напрямку
Оборонні укріплення ЗСУ на Запорізькому напрямку
Оборонні укріплення ЗСУ на Запорізькому напрямку
Оборонні укріплення ЗСУ на Запорізькому напрямку
Оборонні укріплення ЗСУ на Запорізькому напрямку
Оборонні укріплення ЗСУ на Запорізькому напрямку
Оборонні укріплення ЗСУ на Запорізькому напрямку
Оборонні укріплення ЗСУ на Запорізькому напрямку
Оборонні укріплення ЗСУ на Запорізькому напрямку
Оборонні укріплення ЗСУ на Запорізькому напрямку
Оборонні укріплення ЗСУ на Запорізькому напрямку
Оборонні укріплення ЗСУ на Запорізькому напрямку
Оборонні укріплення ЗСУ на Запорізькому напрямку

Оборонні укріплення на Сумщині
Оборонні укріплення на Сумщині
Оборонні укріплення на Сумщині
Оборонні укріплення на Сумщині
Оборонні укріплення на Сумщині
Оборонні укріплення на Сумщині
Оборонні укріплення на Сумщині
Оборонні укріплення на Сумщині
Оборонні укріплення на Сумщині
Оборонні укріплення на Сумщині
Оборонні укріплення на Сумщині
Оборонні укріплення на Сумщині
Оборонні укріплення на Сумщині
Оборонні укріплення на Сумщині
Оборонні укріплення на Сумщині

+35
Було півроку приготувати позиції до наступу.
Чому це ніхто тоді не робив
07.03.2024 19:06 Відповісти
+24
1. Риють солдати.
2. Хто чі шо заважав чі заважало робить так саме і то саме у тилу Аввдіївці нехай не з літку а з жовтня?
07.03.2024 19:01 Відповісти
+23
Патамушта асфальт з марахвоном та іншими Евробаченями марамушта.
07.03.2024 19:02 Відповісти
Сторінка 2 з 2
Поки не буде кількох десятків Ф16,КАБи будуть летітина нас
07.03.2024 20:02 Відповісти
залишилось ще так 799 кілометрів
07.03.2024 19:27 Відповісти
https://t.me/suspilnesumy Суспільне Суми

Зеленський призначив Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії, повідомили в МЗС України.
07.03.2024 19:29 Відповісти
і він погодився????
07.03.2024 19:33 Відповісти
от не розумію..
окоп 1,8-2м, там ще мають бути стелажі, щоб на них стояти та стріляти???
не бачу приямків та канав для збору та відкачки води
гідроізоляція, для того щоб краще горіло???
бо глиняний замок ефективніший і не горить.
чому не задіяні цивільні компанії???
всі верещать що нема кому воювати, а солдати то військомати та забори кругних будують то окопи риють,
накуя?
скільки коштує один змонтований зуб?
один готовий опорник??
бліндаж коштує як однущка чи як двушка в Києві
раз пишете то коментуйте
07.03.2024 19:30 Відповісти
В видео показывали что в тех окопах есть ответвления в которых оборудованы огневые точки, крытые. Все таки строили их военные инженеры, по науке. А частники не хотят связываться - потому что потом будет как с Пашинским. Сейчас ты строишь, рискуешь своими людьми и техникой - а завтра тебя сажают.
07.03.2024 19:32 Відповісти
я відео не бачив тому й питаю бо нікуя не видно
еікуя не написано.
07.03.2024 20:18 Відповісти
такі гроші були, є та будуть у звичайних українців які працюють не з 9,00 до 17,00 і з двома п"яними вихідними,
а від початку до упору
ті які хочуть, і роблять щоб мати цей будинок, цю квартиру, та дядю, який не платить посилають накуй та шукають де заробити
і наведу приклад.
один, закінчив факультет океанолога і вже 27 років не може знайти роботу по професії...
сидить на пенсію батьків, чекає поки перепишуть на нього майно, тобто коли здохнуть.
другий, закінчив два вуза, торгує на ринку оселедцями, має свій класний будинок в передмістті та дуже достойно живе....
третій куярить на будівництві і отримує 50-100 к зарплати
четвертий там же але отримує 20-25к
п"ятий, думав що самий хитрожопий, набрався кредитів, напозичався і в бігах, але хрен буде працювати.
07.03.2024 19:34 Відповісти
а якщо куяриш от і до, замість 5 обстежена за нормативом, маєшт1- чи 18 в день, але гроші які ти одержуєш- 20к, незалежно від досвіду, стажу, кваліфікації, уміння, бо ти довбаний лікар особливої медичної сам не купиш, як і діагностичного апарату (бо вартість 1 млн євро), який вдома не поставиш, а приватних фірм , які цим займається немає, вірніше одна на всю країну, а пацієнти ...їм всьо бесплатно нада і навчєра
08.03.2024 11:10 Відповісти
Доржались з кацапів і тільки на третій рік війни щось почали робити... В Києві риючої техніки хоч греблю гати! По знімати з усіх новобудов та на фронт 80%! Де там стіна яценюка???
07.03.2024 19:40 Відповісти
тут взагалі довбойобів не *******
08.03.2024 09:36 Відповісти
все вопросы к вашему Зе, ферштейн...
07.03.2024 20:18 Відповісти
І до Зе є питання, та в Києві тракторами та екскаваторами Кличко керує... А яценюка теж Зе вчив стіну робити?
07.03.2024 20:40 Відповісти
Ваше Зе і таку стіну не здатен побудувати, угробив своєю бездіяльністю десятки тисяч людей...пробачне нічого особистого.
07.03.2024 21:27 Відповісти
Моэ Зе таке саме, як і ваше... Чи ви запорєбріком??? Ну що ви, нафіг несете??? В яценюка була гарна стіна? Чого ти його захищаєш? Бо то своє?
07.03.2024 21:52 Відповісти
і Яйценюк не мій
07.03.2024 23:05 Відповісти
Заспокойся Яценюк будував не стіну, а прикордонний паркан від "щоб не шастали" та від ДРГ.
По "типовому проекту Яценюка" такі паркани будують поляки, балти та фіни.

Годі вже патякати про ту "стіну Яценюка"
08.03.2024 08:55 Відповісти
08.03.2024 09:41 Відповісти
А де ж техніка?Да лопатами будуть довго заривати той бетон. Знов дешева показуха.
07.03.2024 20:03 Відповісти
два десятки зубів "дракона" , все одно що один гнилий зуб, в столітнього діда в роті...
07.03.2024 20:14 Відповісти
это уже не трактор, но и не машина
07.03.2024 20:17 Відповісти
сеня кролик тоже якусь там стинку будував
зараз у маями пузо греет
07.03.2024 21:02 Відповісти
Він живе під Київом, ......не триндіть зайвого якщо не знаєте
07.03.2024 21:28 Відповісти
Коли це Маямі опинилось під Києвом?
07.03.2024 21:53 Відповісти
бо мій товариш має дім поруч з Яйценюком
07.03.2024 23:20 Відповісти
то твій товарищ Янукович? з цього і треба було починати
08.03.2024 22:56 Відповісти
прочитайте еще раз внимательно, если еще раз не поймете, то кто вам доктор.
09.03.2024 19:54 Відповісти
Яценюк зробив необхідну річ- «демаркація кардону» з РФ!

Бо до цьго небудонічого га кардоні- ідешь по полю і потрапляешь у парашу.

Ті «розмежувальні заходи» були першим кроком. Час показав як це важливо.
08.03.2024 03:05 Відповісти
09.03.2024 08:16 Відповісти
Це все не так як на фото
07.03.2024 21:58 Відповісти
все эти линии Маннегргейма, Мажино, Атлантический вал .... уже были и не раз
- деньги на ветер
08.03.2024 22:53 Відповісти
Ахах, лучше поздно, чем никогда
09.03.2024 08:58 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 