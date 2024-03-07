Затримано прикордонника, який за 3 тис. дол. переправляв чоловіків в Молдову, - ДБР. ФОТО

Працівники Державного бюро розслідувань затримали українського прикордонника, який за значну суму переправляв у Молдову чоловіків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДБР.

В обмін за винагороду співробітник прикордонної служби забезпечував перевезення ухилянтів та надавав поради про подальші дії після перетину кордону з Румунією.

Правоохоронця було затримано у Дністровському районі Буковини під час одержання 115 тис. грн.

Інспектору прикордонної служби повідомлено про підозру за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Наразі прикордонник знаходиться під вартою із можливістю внесення застави.

