Затримано прикордонника, який за 3 тис. дол. переправляв чоловіків в Молдову, - ДБР. ФОТО
Працівники Державного бюро розслідувань затримали українського прикордонника, який за значну суму переправляв у Молдову чоловіків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДБР.
В обмін за винагороду співробітник прикордонної служби забезпечував перевезення ухилянтів та надавав поради про подальші дії після перетину кордону з Румунією.
Правоохоронця було затримано у Дністровському районі Буковини під час одержання 115 тис. грн.
Інспектору прикордонної служби повідомлено про підозру за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Наразі прикордонник знаходиться під вартою із можливістю внесення застави.
