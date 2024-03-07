УКР
Затримано прикордонника, який за 3 тис. дол. переправляв чоловіків в Молдову, - ДБР. ФОТО

Працівники Державного бюро розслідувань затримали українського прикордонника, який за значну суму переправляв у Молдову чоловіків.

В обмін за винагороду співробітник прикордонної служби забезпечував перевезення ухилянтів та надавав поради про подальші дії після перетину кордону з Румунією.

Правоохоронця було затримано у Дністровському районі Буковини під час одержання 115 тис. грн. 

Інспектору прикордонної служби повідомлено про підозру за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Наразі прикордонник знаходиться під вартою із можливістю внесення застави.

3 тисячі??? Демпінгував, тому й прибрали конкурента.
07.03.2024 19:48
За $3000 це просто якийсь благодійник, який, вочевидь, не вважав за необхідне ділитися з керівництвом (тому й попався). Не пощастило небагатим клієнтам - адже, за таким тарифом вже ніхто не працює і їх шанси безпечно виїхати значно зменшилися.
07.03.2024 19:52
Якось дешево брав,може він волонтер????
07.03.2024 20:32
дивлячись на прикордонників скоро і прикордонні інгуси будуть підробляти провідниками.
07.03.2024 19:37
3 тисячі??? Демпінгував, тому й прибрали конкурента.
07.03.2024 19:48
07.03.2024 20:04
За $3000 це просто якийсь благодійник, який, вочевидь, не вважав за необхідне ділитися з керівництвом (тому й попався). Не пощастило небагатим клієнтам - адже, за таким тарифом вже ніхто не працює і їх шанси безпечно виїхати значно зменшилися.
07.03.2024 19:52
Якось дешево брав,може він волонтер????
07.03.2024 20:32
Це чистої води альтруїзм
07.03.2024 21:02
Це прикордонник, надивився на подібні діяння отих нардепів ВРУ з їх помічниками, ну і сам повторив це!! Нардепам з помічниками, за це, аж нічого…
07.03.2024 20:18
Якби брав,як всі по 10К, то так би і продовжував...
07.03.2024 20:48
На жаргоні партії регіонів це називається -"крисятнічєство". Тобто сам жрав, і з братвою не ділився. А судячи з тарифу, ще й демпінгував на ринку.
07.03.2024 21:01
А тепер на нуль, кррррррров'ю змивати вину, хоча... якщо добре кашляне, то можливо і на продсклад відправлять начальником відсиджуватися 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝🤪😜
07.03.2024 22:02
свободу Юрию Деточкину!
07.03.2024 22:03
 
 