У Києві спецпосланцю Китаю Лі Хуею показали уламки ракет з КНДР, якими РФ б’є по Україні. ФОТОрепортаж

В Офісі Президента відбувся брифінг під головуванням керівника Офісу Глави держави Андрія Єрмака щодо безпекової ситуації в Україні та інших актуальних питань для делегації Китайської Народної Республіки на чолі зі спеціальним представником уряду КНР з питань Євразії Лі Хуеєм.

Про це повідомляється на сайті президента, передає Цензор.НЕТ.

З українського боку у брифінгу взяли участь: заступники очільника Офісу Президента Роман Машовець, Андрій Сибіга, Ігор Жовква, заступник міністра енергетики Світлана Гринчук, представники Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Генерального штабу ЗСУ, Посол України в КНР Павло Рябікін, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, радники керівника Офісу Президента Дарія Зарівна та Владислав Власюк.

Брифінг в Офісі президента України для спецпосланця Китаю Лі Хуея

У межах підтримання регулярного діалогу китайську делегацію було поінформовано про ситуацію на полі бою, функціонування "зернового коридору", повернення військовополонених, захист прав цивільних заручників і повернення депортованих Росією українських дітей.

Китайській делегації продемонстрували зразки уламків збитої ракети виробництва КНДР та інші елементи засобів ураження, котрі були передані Росії та застосовуються нею для атак по території України.

Представнику Китая Лі Хуею продемонстрували зразки уламків збитої ракети виробництва КНДР

Владислав Власюк розповів, що Росія використовує складники з третіх країн для виробництва озброєння, зокрема ударних БпЛА "Шахед", розвідувальних дронів, ракет, оптичних приладів, навігаційних систем і деталей до літаків.

Зі свого боку Роман Машовець наголосив, що ці складники стають частинами засобів ураження, котрі застосовуються проти цивільних громадян України.

Світлана Гринчук детально поінформувала делегацію КНР про ситуацію з ядерною та радіаційною безпекою в умовах війни, зокрема про ситуацію на захопленій окупантами ЗАЕС. Вона окремо акцентувала на загрозах, які становлять окупація АЕС, брак кваліфікованого персоналу та необхідність заміни палива найближчим часом. Заступниця міністра енергетики констатувала: Росія не має сертифікованих фахівців для виконання цієї роботи.

Під час зустрічі були висвітлені випадки грубого порушення Росією Женевської конвенції про поводження з полоненими. Китайську сторону також було поінформовано про зусилля України в напрямі повернення незаконно затриманих Російською Федерацією українських громадян та вивезених дітей.

"Україна постійно шукає нові підходи щодо повернення громадян, незаконно затриманих Росією. І шукає нових партнерів, які потенційно можуть пришвидшити процес повернення українських військовополонених, цивільних заручників і дітей", – сказав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Крім того, відбулися зустрічі керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, першої віцепрем’єр-міністерки України – міністерки економіки України Юлії Свириденко та міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби зі спеціальним представником уряду Китаю Лі Хуеєм.

Під час зустрічей сторони обговорили перспективи встановлення справедливого миру для України, відновлення територіальної цілісності та суверенітету нашої держави на основі Української формули миру.

Також було порушено питання про можливості сприяння китайської сторони у припиненні насильницької депортації українських дітей, обміні полоненими, демілітаризації та деокупації Запорізької АЕС, гарантування ядерної безпеки та інших міжнародних ініціатив нашої держави.