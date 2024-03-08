Вночі ворог тричі атакував Нікопольщину Дніпропетровської області, за добу обстріляв 11 населених пунктів на Запоріжжі. ФОТО

Російські загарбники випустили по Нікопольському району Дніпропетровщини з десяток снарядів.Протягом доби зафіксовано 256 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Російські окупанти вночі обстріляли Мирівську, Марганецьку громади та Нікополь, розповів начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Понівечені 3 приватні будинки й господарська споруда. Люди неушкоджені", - йдеться в повідомленні.

Протягом доби зафіксовано 256 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. У с. Біленьке внаслідок ворожого РСЗВ-обстрілу дістав поранення 81-річний чоловік, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Рашисти вгатили з авіації по Малій Токмачці й Роботиному, обстріляли з РСЗВ Біленьке та Роботине, атакували 71 безпілотником Гуляйполе, Новоданилівку, Роботине, Малинівку, Малу Токмачку й Омельник.

181 артудар прийшовся по території Оріхова, Гуляйполя, Новоданилівки, Омельника, Приморського та інших прифронтових міст і сіл", - йдеться в повідомленні.

