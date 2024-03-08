Удар по Чугуєву: кількість постраждалих зросла до 7 осіб, серед них дитина. ФОТОрепортаж
У Чугуєві зросла кількість постраждалих від удару російських окупантів. За попередніми даними, ворог вдарив по місту ракетою типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Внаслідок удару окупантів по Чугуєву постраждали 5 осіб, серед них трирічна дитина. Госпіталізовані три людини. Двом, в тому числі і дитині, надали медичну допомогу на місці", - йдеться в повідомленні.
Як відомо, вночі 8 березня російські загарбники обстріляли Чугуїв Харківської області.
У прокуратурі Харківської області уточнили, що від удару росіян постраждало 7 осіб.
"Постраждали семеро мирних мешканців: четверо чоловіків, 41-річна жінка, 16-річний хлопець та дівчинка 3 років 8 місяців. У найменшої потерпілої — поріз ноги, медики надали їй допомогу на місці", - йдеться в повідомленні.
У місті пошкоджені девʼятиповерховий житловий будинок, автовокзал, готель, магазини, автомобілі.
