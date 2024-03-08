Удар по Чугуєву: кількість постраждалих зросла до 7 осіб, серед них дитина. ФОТОрепортаж

У Чугуєві зросла кількість постраждалих від удару російських окупантів. За попередніми даними, ворог вдарив по місту ракетою типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок удару окупантів по Чугуєву постраждали 5 осіб, серед них трирічна дитина. Госпіталізовані три людини. Двом, в тому числі і дитині, надали медичну допомогу на місці", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, вночі 8 березня російські загарбники обстріляли Чугуїв Харківської області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстріляли Куп’янськ з РСЗВ. Загинуло 2 людей, - ОВА

У прокуратурі Харківської області уточнили, що від удару росіян постраждало 7 осіб.

"Постраждали семеро мирних мешканців: четверо чоловіків, 41-річна жінка, 16-річний хлопець та дівчинка 3 років 8 місяців. У найменшої потерпілої — поріз ноги, медики надали їй допомогу на місці", - йдеться в повідомленні.

У місті пошкоджені девʼятиповерховий житловий будинок, автовокзал, готель, магазини, автомобілі.















