Доба на Харківщині: обстріли 18 населених пунктів, авіаудар по Вовчанську, є загиблі та поранені. ФОТО

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 18 населених пунктів Харківщини: Табаївка, Голубівка, Козача Лопань, Вовчанськ, Красне, Нескучне та ін. Авіаудари ворог наносив по н.п. Вовчанськ, Іванівка, Степова Новоселівка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"00:06 Росіяни обстріляли м. Чугуїв із ЗРК С-300. Влучання в землю, в межах житлової забудови. Внаслідок обстрілу вибиті вікна у 9-поверховому житловому будинку. Пошкоджено фасад ТРЦ, банку, крамниці, готелю, 13 автівок. Постраждали семеро мирних мешканців: четверо чоловіків, 41-річна жінка, 16-річний хлопець та дівчинка 3 років 8 місяців.

Із 22:14 по 23:00 серія обстрілів м. Куп'янськ. Загалом пошкоджено приватні будинки та автомобілі. З-під завалів врятовано постраждалого 36-річного чоловіка. Загинули 64-річна жінка, 58-річний чоловік", - повідомив голова ОВА.

7 березня близько 16:39 окупанти обстріляли с. Басове Богодухівського району. Частково пошкоджено складську будівлю сільського підприємства, будівлю клубу, будівлю бібліотеки та лінію електропередачі. О 16:25 відбувся обстріл с. Синельникове Чугуївського району.

"10:00 російські війська здійснили обстріл м. Вовчанськ керованою авіабомбою. Пошкоджено щонайменше 12 приватних житлових будинків. Внаслідок прямого влучання в приватний будинок загинула цивільна 40-річна жінка. 67-річна жінка зазнала травм легкого ступеня, без госпіталізації", - йдеться в повідомленні.

