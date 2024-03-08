УКР
Псевдоволонтерка видурила 1,2 млн грн начебто на допомогу ЗСУ, гроші витрачала в онлайн-казино: їй повідомили про підозру. ФОТОрепортаж

Солом’янська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру псевдоволонтерці, яка збирала гроші начебто на автомобілі для Збройних сил України та на лікування тяжко поранених, а витрачала на гру в онлайн-казино. Шахрайка видурила в українців близько 1,2 млн гривень.

Про це інформує Київська міська прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру у шахрайстві 26-річній мешканці Кривого Рогу (ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України).

За даними слідства, зловмисниця в соціальній мережі "Facebook" та в месенджері "Telegram" створила акаунти з вигаданими даними. З цих акаунтів вона робила публікації у різних групах, оголошуючи начебто терміновий збір для військових. Під усіма оголошеннями був номер її особистої банківської картки та мобільний телефон.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Збирав "донати" для ЗСУ, які потім витрачав на онлайн-казино: харків’янина судитимуть за шахрайство

Проте військовослужбовцям гроші дівчина не перераховувала, а витрачала їх на власні потреби, а саме на гру в онлайн-казино.

Таким чином зловмисниця за приблизними підрахунками видурила близько 1,2 млн гривень.

"Правоохоронці просять громадян, які перераховували кошти за реквізитами банківської картки, зазначеної під публікаціями на сторінках користувача "Василий Витальевна" в соціальній мережі Facebook (ця сторінка вже видалена підозрюваною), поінформувати про такі факти окружну прокуратуру або Солом’янське УП ГУ НП у м. Києві", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Читайте також: Викрито в’язня Житомирської виправної установи, який видурював гроші у родичів полонених та зниклих безвісти захисників, - СБУ. ФОТО

благодійність (592) Київ (20033) шахрайство (1148)
+9
Скількі кончених притул та притуліх развелось та взойшло на крові ЛЮДЕЙ, просто жах..
08.03.2024 09:34 Відповісти
+5
Скільки не попереджаєш ,все одно знайдуться довбо***би.
На ютюбі регулярно,це наблюдаю,Називаються канали "патріотичні" з символікою України.І видурюють донати.
Як ви можете донатити,тому кого в обличчя навіть не бачили,який ховає свій голос через программи.?
Це все одно ,що першому перехожому віддати свій гаманець.
Є ж офіційні гаманці на ту,чи іншу бригаду.
08.03.2024 09:36 Відповісти
+4
Ми в стані війни , покарання для таких істот повинно відповідати стану , а їх карають по законам мирного часу тому ці тварюки не бояться .
08.03.2024 09:43 Відповісти
Скількі кончених притул та притуліх развелось та взойшло на крові ЛЮДЕЙ, просто жах..
08.03.2024 09:34 Відповісти
тож влада пісдєс як з цим бореться.
так що волонтери європи відмовились допомагати
наші зав"язли в звітах, довідках та іншій бумазі
гуманітарка списдяна на міль"ярди не розслідується
а це для показухи...
08.03.2024 09:53 Відповісти
Влада в темі та в долі у притул.
08.03.2024 09:59 Відповісти
Скільки не попереджаєш ,все одно знайдуться довбо***би.
На ютюбі регулярно,це наблюдаю,Називаються канали "патріотичні" з символікою України.І видурюють донати.
Як ви можете донатити,тому кого в обличчя навіть не бачили,який ховає свій голос через программи.?
Це все одно ,що першому перехожому віддати свій гаманець.
Є ж офіційні гаманці на ту,чи іншу бригаду.
08.03.2024 09:36 Відповісти
Щоб його придумати,щоб таких тварюк не було. З затаких тварюк, люди не охоче донатять.
08.03.2024 09:38 Відповісти
Раніше з таких здирали шкіру, на дибу підіймали, четвертували, колесували і т.і. Було дієво...
08.03.2024 09:46 Відповісти
І думати не потрібно. Повинна бути держава, а не просто територія. І не анархія, а влада, яку вибирає нація, а не населення, яке сситься від серіальчиків. Для цього потрібна освіта і хоч якесь тестування для виборців. Не цікавишся "політикою", не знаєш, за кого голосуєш, його повноваження, здобутки, команду, сиди дома, не заважай демосу. Ще Арістотель казав - суспільство це 15% демосу і 85% охлосу.
08.03.2024 09:56 Відповісти
без лоха и жизнь плоха
08.03.2024 09:40 Відповісти
Нормальна схема фінансування русні грошима українців.
08.03.2024 09:43 Відповісти
Ми в стані війни , покарання для таких істот повинно відповідати стану , а їх карають по законам мирного часу тому ці тварюки не бояться .
08.03.2024 09:43 Відповісти
А чого їй пику прикрили? Нехай би українці бачили ''хєроїв''!
08.03.2024 09:45 Відповісти
Арестович теж збирає на дрони. Дуже цікаво куди ідуть ці гроші
08.03.2024 09:47 Відповісти
А скільки легкових автомобілів, куплених людьми не доходять до фронту? Скільки осідають у гаражах командирів і т.з. "волонтерів"? Скільки просто після "вручення з бубном і цимбалами" вивозять "військові" (просто шахраї у військовій формі) до базарів і продають та ділять гроші між зацікавленими особами? Скільки авто просто списуються "на кацапів" (а, насправді для цього спеціально спростили процедуру списання військового майна, типа "підірвалася на міні...) і забираються шахраями, офіцерами, полковниками, волонтерами для себе? Як це провірити - ніяк! Номера військових частин, командирів засекречені... і все, кінці у воду. Колективи, школи, лікарні, скидаються грішми, віддають шахраям останню гривню а ті ділять між собою. Будуть горіти у пеклі, падлюки!
08.03.2024 09:58 Відповісти
Ярема сказав вірно.Нічго добавити. Слава ЗСУ!!
08.03.2024 10:08 Відповісти
Ця курва з мого рідного міста.правда у нас з Кривого Рогу і не така мерзота вилазила.от як наприклад найвеличніший янелох боневтік
08.03.2024 10:03 Відповісти
Для таких як ця потвора має бути одне покарання - живцем зняття шкури.
08.03.2024 10:25 Відповісти
А на ютубі скільки розвелось прохачів на ремонтні пересувні майстерні

і , гади, ж розуміють, як натискати на болючі місця - ти ж почуваєш себе останньою , коли пролистуєш ту рекламу (бо все одно є доля надії , а раптом реально збір)
08.03.2024 10:55 Відповісти
Донатити можна спілкам ветеранів і інвалідів АТО-ООС волонтерським групам , якщо вони зареєстровані , ви знаєте ветеранів спілок , у них є сторінки в фб з 2014 року . Тобто донатите просто військовим на пряму . Вони збирають кошти на допомогу побратимам , які на фронті ( Айдар , Азов , 72 Чорні Запорожці , 110та .... У них у всіх є свої спілки , або саме їх волонтерські групи з військових які були на фронті , але списані по інвалідності . Там ваші кошти ніхто не вкраде .
08.03.2024 11:53 Відповісти
Вітаю!
08.03.2024 12:19 Відповісти
Еммм, а де прізвище "волонтерка Юсупова"?!? Бо вона теж з цих же (ніяких звітів щодо витрат, безперервно збори тільки на "найгорячіші" напрямки невідомо кому, безробітня, а синочка дорослого утримує на якісь доходи в Великобританії). Чи це стаття саме про неї? Хоча ні. В статті про 26 річну шахрайку. До 47-річних прокуратура ще не дісталася...
08.03.2024 12:32 Відповісти
 
 