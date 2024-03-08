Псевдоволонтерка видурила 1,2 млн грн начебто на допомогу ЗСУ, гроші витрачала в онлайн-казино: їй повідомили про підозру. ФОТОрепортаж
Солом’янська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру псевдоволонтерці, яка збирала гроші начебто на автомобілі для Збройних сил України та на лікування тяжко поранених, а витрачала на гру в онлайн-казино. Шахрайка видурила в українців близько 1,2 млн гривень.
Про це інформує Київська міська прокуратура, передає Цензор.НЕТ.
За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру у шахрайстві 26-річній мешканці Кривого Рогу (ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України).
За даними слідства, зловмисниця в соціальній мережі "Facebook" та в месенджері "Telegram" створила акаунти з вигаданими даними. З цих акаунтів вона робила публікації у різних групах, оголошуючи начебто терміновий збір для військових. Під усіма оголошеннями був номер її особистої банківської картки та мобільний телефон.
Проте військовослужбовцям гроші дівчина не перераховувала, а витрачала їх на власні потреби, а саме на гру в онлайн-казино.
Таким чином зловмисниця за приблизними підрахунками видурила близько 1,2 млн гривень.
"Правоохоронці просять громадян, які перераховували кошти за реквізитами банківської картки, зазначеної під публікаціями на сторінках користувача "Василий Витальевна" в соціальній мережі Facebook (ця сторінка вже видалена підозрюваною), поінформувати про такі факти окружну прокуратуру або Солом’янське УП ГУ НП у м. Києві", - йдеться у повідомленні прокуратури.
так що волонтери європи відмовились допомагати
наші зав"язли в звітах, довідках та іншій бумазі
гуманітарка списдяна на міль"ярди не розслідується
а це для показухи...
На ютюбі регулярно,це наблюдаю,Називаються канали "патріотичні" з символікою України.І видурюють донати.
Як ви можете донатити,тому кого в обличчя навіть не бачили,який ховає свій голос через программи.?
Це все одно ,що першому перехожому віддати свій гаманець.
Є ж офіційні гаманці на ту,чи іншу бригаду.
і , гади, ж розуміють, як натискати на болючі місця - ти ж почуваєш себе останньою , коли пролистуєш ту рекламу (бо все одно є доля надії , а раптом реально збір)