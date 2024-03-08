Псевдоволонтерка видурила 1,2 млн грн начебто на допомогу ЗСУ, гроші витрачала в онлайн-казино: їй повідомили про підозру. ФОТОрепортаж

Солом’янська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру псевдоволонтерці, яка збирала гроші начебто на автомобілі для Збройних сил України та на лікування тяжко поранених, а витрачала на гру в онлайн-казино. Шахрайка видурила в українців близько 1,2 млн гривень.

Про це інформує Київська міська прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру у шахрайстві 26-річній мешканці Кривого Рогу (ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України).

За даними слідства, зловмисниця в соціальній мережі "Facebook" та в месенджері "Telegram" створила акаунти з вигаданими даними. З цих акаунтів вона робила публікації у різних групах, оголошуючи начебто терміновий збір для військових. Під усіма оголошеннями був номер її особистої банківської картки та мобільний телефон.









Проте військовослужбовцям гроші дівчина не перераховувала, а витрачала їх на власні потреби, а саме на гру в онлайн-казино.

Таким чином зловмисниця за приблизними підрахунками видурила близько 1,2 млн гривень.

"Правоохоронці просять громадян, які перераховували кошти за реквізитами банківської картки, зазначеної під публікаціями на сторінках користувача "Василий Витальевна" в соціальній мережі Facebook (ця сторінка вже видалена підозрюваною), поінформувати про такі факти окружну прокуратуру або Солом’янське УП ГУ НП у м. Києві", - йдеться у повідомленні прокуратури.





