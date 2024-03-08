УКР
Збирали розвіддані про укріпрайони та техніку ЗСУ у Слов’янську: СБУ затримала двох інформаторів ФСБ РФ. ФОТО

Служба безпеки знешкодила на Донеччині інформаторську групу ФСБ. Затримано двох зловмисників, які брали участь у підготовці бойових операцій РФ проти Сил оборони в районі Слов’янська.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Щоб спланувати повітряні атаки на місто, окупанти сподівались отримати від своїх поплічників орієнтовні геолокації зенітно-ракетних комплексів ЗСУ.

Крім того, ворог намагався отримати координати українських систем реактивної артилерії, у тому числі типу HIMARS", - йдеться у повідомленні.

Також у зоні особливої уваги загарбників були опорні пункти та блокпости на підступах до райцентру.

Інформатор ФСБ РФ у Слов'янську

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 5 зрадників-бойовиків, які брали участь у "м’ясних" штурмах Бахмуту, засуджено до 15 років ув’язнення, - СБУ

У разі отримання ключових розвідданих рашисти хотіли знайти "слабкі місця" в обороні міста та "врахувати" їх під час нових масованих штурмів на цьому напрямку.

Співробітники СБУ своєчасно ідентифікували російських інформаторів та викрили ворожі плани.

Таким чином було поетапно задокументовано "кожен крок" поплічників ФСБ та зірвано ворожі наміри. Одночасно з цим вжито додаткових заходів щодо бойової готовності Сил оборони, які задіяні у захисті Слов’янська.

На завершальному етапі спецоперації Служба безпеки затримала російських інформаторів. Ними виявились двоє місцевих жителів – працівник комунального підприємства та безробітний.

Інформатор ФСБ РФ у Слов'янську

Читайте також: Знімав роботу української ППО та "полював" на HIMARS: СБУ затримала російського інформатора під Слов’янськом. ФОТОрепортаж

На початку цього року вони вийшли на російську спецслужбу через свого знайомого – бойовика окупаційних угруповань Південного військового округу РФ. Комунікацію між собою підтримували через відеодзвінки у месенджері.

Для конспірації учасники інформаторської групи діяли окремо один від одного. А розвіддані збирали під час поїздок на власних авто вздовж прифронтової території, де приховано фіксували "потрібні" об’єкти.

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони, які вони використовували для спілкування з агресором та чорнові "звіти" для ФСБ.

Також в одного із фігурантів виявлено 90 набоїв до автомата АК-74.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Викрито інформаторку РФ, яка розвідувала місця дислокації ЗСУ на Донеччині, її завербував власний син - бойовик "ДНР", - СБУ. ФОТОрепортаж

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили зловмисникам про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

Затримані перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми.

Автор: 

Ведите военный трибунал. Это враги. По их вине гибнуть люди, обстреливаются города. Поэтому в военное время, когда решается судьба Украины, необходимо просто этих врагов уничтожать и не тянуть время.
показати весь коментар
08.03.2024 10:20 Відповісти
А що,у Слов"янську дотепер стільки снігу?
показати весь коментар
08.03.2024 10:28 Відповісти
І я на це звернув увагу. Затримували ще взимку, але вирішили порадувати нарід сьогодні. Ніякої немає інформації про ворога, він рухається від Авдіївки, чи вже зупинили? На марафоні все нормально і у бункерного непогано йдуть справи, він навіть спанував поїздку до Турції, щоб відпочити від цих хахлів.
показати весь коментар
08.03.2024 10:44 Відповісти
Ну їх же не вчора чи сьогодні затримали. Оприлюднили тоді коли для рашистів ця інфа вже не актуальна буде. Невже не зрозуміло, що подібну інформацію не подають онлайн чи як новини вчорашні?
показати весь коментар
08.03.2024 10:44 Відповісти
Так, пане Грицько, не зрозуміло, бо за постійної брехні влади важко відоокремити якусь частку правди.
показати весь коментар
08.03.2024 10:57 Відповісти
До чого тут правда чи брехня? Такі речі ніхто не оприлюднює зразу після події. Шо тут не зрозумілого?
показати весь коментар
08.03.2024 11:01 Відповісти
Ви всіх вважаєте тупими? Я не із числа фанатів марафону.А що тут цікавого було для рашистів, коли наші СБУ затримали чергових любітєлєй "русского мира" з даунбаса?. Чи їх закинули в тил на парашутах і вони мали вийти на дуже утаємничений зв'язок за допомогою радистки "Кет"? Затримали даунбасців, які шастали по позициях наших військових. Їх в "офісі" шастає більше і знють більше. Чи про тих потім, щоб не розсекречувати?
показати весь коментар
08.03.2024 14:15 Відповісти
Там недалеко окопи копати нема кому, а у них безробітні шастають.
показати весь коментар
08.03.2024 10:31 Відповісти
До 12 років??? Тобто поплічник ворога із зброєю на руках, і лише ДО 12 років???? Хоча чому тут дивуватися? Поки портнова та весь його інкубатор не знищити, нічого не зміниться
показати весь коментар
08.03.2024 12:02 Відповісти
 
 