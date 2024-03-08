Збирали розвіддані про укріпрайони та техніку ЗСУ у Слов’янську: СБУ затримала двох інформаторів ФСБ РФ. ФОТО

Служба безпеки знешкодила на Донеччині інформаторську групу ФСБ. Затримано двох зловмисників, які брали участь у підготовці бойових операцій РФ проти Сил оборони в районі Слов’янська.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Щоб спланувати повітряні атаки на місто, окупанти сподівались отримати від своїх поплічників орієнтовні геолокації зенітно-ракетних комплексів ЗСУ.

Крім того, ворог намагався отримати координати українських систем реактивної артилерії, у тому числі типу HIMARS", - йдеться у повідомленні.

Також у зоні особливої уваги загарбників були опорні пункти та блокпости на підступах до райцентру.

У разі отримання ключових розвідданих рашисти хотіли знайти "слабкі місця" в обороні міста та "врахувати" їх під час нових масованих штурмів на цьому напрямку.

Співробітники СБУ своєчасно ідентифікували російських інформаторів та викрили ворожі плани.

Таким чином було поетапно задокументовано "кожен крок" поплічників ФСБ та зірвано ворожі наміри. Одночасно з цим вжито додаткових заходів щодо бойової готовності Сил оборони, які задіяні у захисті Слов’янська.

На завершальному етапі спецоперації Служба безпеки затримала російських інформаторів. Ними виявились двоє місцевих жителів – працівник комунального підприємства та безробітний.

На початку цього року вони вийшли на російську спецслужбу через свого знайомого – бойовика окупаційних угруповань Південного військового округу РФ. Комунікацію між собою підтримували через відеодзвінки у месенджері.

Для конспірації учасники інформаторської групи діяли окремо один від одного. А розвіддані збирали під час поїздок на власних авто вздовж прифронтової території, де приховано фіксували "потрібні" об’єкти.

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони, які вони використовували для спілкування з агресором та чорнові "звіти" для ФСБ.

Також в одного із фігурантів виявлено 90 набоїв до автомата АК-74.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили зловмисникам про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

Затримані перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми.