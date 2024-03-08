Доба на Донеччині: Рашисти обстріляли 4 райони області, поранення дістали 9 осіб. ФОТОрепортаж

Окупанти протягом доби обстріляли чотири райони Донеччини, пошкоджено будівлі, поранення дістали 9 осіб.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Волноваський район.

У Новоукраїнці Вугледарської ТГ пошкоджено ферму і будинок.

Покровський район.

У Соколі Очеретинської ТГ пошкоджено будинок. В Успенівці Курахівської ТГ пошкоджено 9 будинків і 2 адмінбудівлі. У Світлому Добропільської ТГ пошкоджено ангар і приватні будинки. У Мирнограді поранено людину, пошкоджено 12 багатоповерхівок, 2 адмінбудівлі і 2 крамниці. У Новогродівці поранено людину, пошкоджено 6 адмінбудівель, 2 двоповерхівки і 31 приватний будинок. У Шаховому поранено людину, пошкоджено 15 приватних будинків, 3 крамниці і церкву.

Краматорський район.

У Довгій Балці Іллінівської ТГ поранено людину, пошкоджено 17 будинків. У Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджені 35 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, адмінбудівля і 2 інфраструктурні об'єкти. Обстріляні околиці Лиманської ТГ.

Бахмутський район.

У Торецьку поранено 3 людини, пошкоджено 4 будинки. У Часовоярській ТГ пошкоджені 4 будинки, ще 1 - у Сіверську.

