Окупанти стягують живу силу та військову техніку на північний захід Маріупольського району, - Андрющенко. ФОТОрепортаж
Російські загарбники стягують сили на північний захід Маріупольського району та до міста Розівка Запорізької області.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Продовжується стягування живої сили в район північного заходу Маріупольського району та Розівки (Запорізька область)", - зазначив він.
За даними Андрющенка, у цьому районі було помічено вантажівки з артилерійським і стрілецьким обладнанням для збиття дронів та БПЛА.
"Досі район перебуває в очікуванні. Куди будуть перекинути десятки тисяч накопиченого резерву - все ще питання без відповіді", - додав радник міського голови.
