Повідомлено про підозру російському "штурмовику V" Курашову, який розстріляв полоненого воїна ЗСУ, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного російського окупанта, який розстрілював українських військовополонених.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, зловмисником виявився неодноразово засуджений Дмитро Курашов – стрілець штурмового загону "Шторм-V" 127-ї мотострілецької дивізії Східного військового округу РФ. За даними слідства та військової контррозвідки СБУ, 6 січня цього року Курашов розстріляв бійця ЗСУ, якого рашисти взяли в полон під час "м’ясного" штурму РФ. Він здійснив щонайменше 3 прицільні постріли в полоненого українця.

Також дивіться: Сьогодні зранку окупанти розстріляли двох українських військовополонених у смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця", - Сухопутні війська. ВIДЕО

Дмитро Курашов

Невдовзі бійці ЗСУ контратакували загарбників і захопили у полон Курашова та інших військовослужбовців. Під час допиту в СБУ інший полонений рашист "здав" Курашова, а пізніше Служба безпеки зібрала й інші беззаперечні докази вини рашиста у вбивстві полоненого бійця ЗСУ.

Також дивіться: Росіяни знову розстріляли українських військовополонених, - Лубінець. ВIДЕО

Дмитро Курашов

Слідчі СБУ повідомили Курашову про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством). Нині він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення інших фактів причетності росіянина до воєнних злочинів. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З листопада кількість страчених росіянами українських військовополонених значно збільшилась, - Офіс генпрокурора

військовополонені (1047) СБУ (13262) підозра (852)
Топ коментарі
+18
ПОГАНЬ !
показати весь коментар
08.03.2024 13:25 Відповісти
+16
навіть ненависті вже не відчуваю. Ненавидіти тарганів це безглуздо. Хочеться просто знищувати непотріб цей, цю погань.
показати весь коментар
08.03.2024 13:29 Відповісти
+15
В загальну камеру його посадіть.
показати весь коментар
08.03.2024 13:25 Відповісти
ПОГАНЬ !
показати весь коментар
08.03.2024 13:25 Відповісти
В загальну камеру його посадіть.
показати весь коментар
08.03.2024 13:25 Відповісти
Та шо там! -- відрубати руки по саму сраку
показати весь коментар
08.03.2024 13:27 Відповісти
Кацапська мразь нашим хлопцям придумує якісь нереальні злочини і дає такі ж терміни,тому це добре що взяли і судять
показати весь коментар
08.03.2024 13:28 Відповісти
навіть ненависті вже не відчуваю. Ненавидіти тарганів це безглуздо. Хочеться просто знищувати непотріб цей, цю погань.
показати весь коментар
08.03.2024 13:29 Відповісти
Згоден ! Я сприймаю їх , як якусь епідемію , як ковід чи холеру .
показати весь коментар
08.03.2024 14:43 Відповісти
Окувалдити мразоту
показати весь коментар
08.03.2024 13:31 Відповісти
Можна просто влаштувати в камері "сердечну недостатність".
показати весь коментар
08.03.2024 13:33 Відповісти
Відірвати тромб
показати весь коментар
09.03.2024 02:46 Відповісти
Таких на обмін не віддавати, бо інакше це буде плювок в душі всім українцям!
Нехай гниє в тюрмі решток свого нікчемного життя.
показати весь коментар
08.03.2024 13:32 Відповісти
Нехай гниє до кінця свого життя ... але не довго.
показати весь коментар
08.03.2024 13:38 Відповісти
Можливо, допоки його не допитають разом з іншими рашистами - воєнними злочинцями на міжнародному кримінальному процесі після перемоги України і Світу над пітьмою.
показати весь коментар
08.03.2024 13:48 Відповісти
Ніхто таких упирів двічі судити не буде.
показати весь коментар
08.03.2024 13:59 Відповісти
Обикновений кацап!!!
показати весь коментар
08.03.2024 13:35 Відповісти
15-ть років ув'язнення. Можна було б присудити і довічне, але наші судді дивляться в майбутнє; а якщо переможе Московія??? І буде жити собі, як у христа за пазухой. Їм кум, за вказівкою з ОП, на сон грядущій відсмоктує.
показати весь коментар
08.03.2024 13:36 Відповісти
Присудили??
Взагалі то це вирок, а не якась премія.

переможе Московія
ось тут премія і згоріла

на сон грядущій
це вже звільнення, чи ще "дисциплінарка"
показати весь коментар
09.03.2024 02:56 Відповісти
фуфло... кацапы - храбрые, тока когда их много... В остальных случаях - это пугливое быдло.
показати весь коментар
08.03.2024 13:38 Відповісти
На обмін цю паскуду віддавати не можна!
показати весь коментар
08.03.2024 14:03 Відповісти
у свідоцтві про смерть цієї суки, має бути написано "скарапастіжна сканчался від гангрени сраки"...
показати весь коментар
08.03.2024 14:13 Відповісти
якщо відбуватиме покарання буде в українській в"язниці, серед людей, то жити йому буде не скУчно, хоча може й недовго
показати весь коментар
08.03.2024 14:35 Відповісти
Я думаю працівники СІЗО знають , що робити, щоб ця мразота не дожила до суду 😡
показати весь коментар
08.03.2024 14:48 Відповісти
Тут при затриманні бажано було б покалічити. А так тільки довічне.
показати весь коментар
08.03.2024 14:52 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/03/8/7445580/ Зеленский прибыл в Турцию
показати весь коментар
08.03.2024 15:24 Відповісти
вы меня не ждали ,а я приперся
показати весь коментар
08.03.2024 15:25 Відповісти
 
 