Повідомлено про підозру російському "штурмовику V" Курашову, який розстріляв полоненого воїна ЗСУ, - СБУ. ФОТО
Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного російського окупанта, який розстрілював українських військовополонених.
Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, зловмисником виявився неодноразово засуджений Дмитро Курашов – стрілець штурмового загону "Шторм-V" 127-ї мотострілецької дивізії Східного військового округу РФ. За даними слідства та військової контррозвідки СБУ, 6 січня цього року Курашов розстріляв бійця ЗСУ, якого рашисти взяли в полон під час "м’ясного" штурму РФ. Він здійснив щонайменше 3 прицільні постріли в полоненого українця.
Невдовзі бійці ЗСУ контратакували загарбників і захопили у полон Курашова та інших військовослужбовців. Під час допиту в СБУ інший полонений рашист "здав" Курашова, а пізніше Служба безпеки зібрала й інші беззаперечні докази вини рашиста у вбивстві полоненого бійця ЗСУ.
Слідчі СБУ повідомили Курашову про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством). Нині він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення інших фактів причетності росіянина до воєнних злочинів. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.
Нехай гниє в тюрмі решток свого нікчемного життя.
Взагалі то це вирок, а не якась премія.
переможе Московія
ось тут премія і згоріла
на сон грядущій
це вже звільнення, чи ще "дисциплінарка"