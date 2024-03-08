Російського футзаліста Москаленка ліквідовано на фронті в Україні. ФОТО
Збройні сили України ліквідували на фронті російського футзаліста В’ячеслава Москаленка.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Асоціацію мініфутболу Росії.
Зазначається, що 7 березня Москаленко загинув "у зоні СВО".
Футзаліст народився в Новосибірську в 1980 році, виступав за російські футзальні клуби "Сибіряк" (Новосибірськ), "Динамо" (Москва), "Спартак" (Москва), "ТТГ-Югра" (Югорськ, нині - "Газпром-Югра") та інші.
Москаленко ставав чемпіоном, володарем кубка та суперкубка Росії.
Що, не дуже добре з адекватним м'ясом, русня?
хоккейфутбол ))
вибачте, я не слідкую за діяльність розумово відсталих