8 822 29

Російського футзаліста Москаленка ліквідовано на фронті в Україні. ФОТО

Збройні сили України ліквідували на фронті російського футзаліста В’ячеслава Москаленка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Асоціацію мініфутболу Росії.

Зазначається, що 7 березня Москаленко загинув "у зоні СВО".

Футзаліст народився в Новосибірську в 1980 році, виступав за російські футзальні клуби "Сибіряк" (Новосибірськ), "Динамо" (Москва), "Спартак" (Москва), "ТТГ-Югра" (Югорськ, нині - "Газпром-Югра") та інші.

Москаленко ставав чемпіоном, володарем кубка та суперкубка Росії.

Російський футзаліст Москаленко ліквідований

+17
Червона картка 📕та довічна дискваліфікація💀
08.03.2024 13:46 Відповісти
+15
Грошенят захотів - Москаленко - манкурт иобании
08.03.2024 13:46 Відповісти
+9
Це через прізвище. 😊 Схоже, предки буди виселені з України. А не надто мозумний нащадок хотів історичну батьківщину провідати. Тільки тут не раді ні москалям, ні москаленкам, ні підмоскальникам. Та й у предків прізвище москаленко неспроста.
08.03.2024 13:49 Відповісти
А не забагато честі для "росфутзадриста"?
08.03.2024 13:44 Відповісти
Це через прізвище. 😊 Схоже, предки буди виселені з України. А не надто мозумний нащадок хотів історичну батьківщину провідати. Тільки тут не раді ні москалям, ні москаленкам, ні підмоскальникам. Та й у предків прізвище москаленко неспроста.
08.03.2024 13:49 Відповісти
Такі прізвища давалися дітям відставних солдат-українців російської армії які після 25-літньої служби поверталися додому і ще могли завести сім"ю Бувало - і дітям переселенців з Московщини
08.03.2024 13:59 Відповісти
От і пішли "спортсмєни-добровольци", про яких місяць тому тут писали.
Що, не дуже добре з адекватним м'ясом, русня?
08.03.2024 13:44 Відповісти
Грошенят захотів - Москаленко - манкурт иобании
08.03.2024 13:46 Відповісти
Червона картка 📕та довічна дискваліфікація💀
08.03.2024 13:46 Відповісти
.... навчить кобзона грати в футбол, а той його співати - "ета дєнь пабєєєдииии...."
08.03.2024 15:55 Відповісти
Спорт внєпалітікі
08.03.2024 13:48 Відповісти
З кабздоном тепер пограє,футзаліст куєв...
08.03.2024 13:48 Відповісти
трус не играет в хоккей футбол ))
08.03.2024 13:50 Відповісти
Теперь его бабе белую калину дадут.
08.03.2024 13:53 Відповісти
..белым коленом, под хвост
08.03.2024 14:30 Відповісти
Белые бутсы
08.03.2024 14:42 Відповісти
І превратілся в белих жігулееей !(Пойот)
08.03.2024 14:05 Відповісти
там десь ще Карякін бігає.
08.03.2024 14:12 Відповісти
Его сученка хрен поймаешь - он конем ходит!
08.03.2024 14:44 Відповісти
коня скоро вб'ють, а він, якщо зможе ходити під себе, то може вважати себе щасливим.
08.03.2024 14:49 Відповісти
Земля тобі, смердючка парашна. скловатою знизу та бетоном зверху а гівно з обох боків.
08.03.2024 14:26 Відповісти
І хотілось йому дохнути за расєю. Ще і прізвище українське. Ганьба яка
08.03.2024 14:32 Відповісти
Це зайве підтвердження тим, хто вважає Кубань досі українською. Незважаючи на прізвища, всі потомки переселенців, за унікальними одиничними вийнятками, це такі самі кацапи за своїм світоглядом. І це не диво, бо незважаючи на прізвище, світогляд людини визначає оточення в якому ця людина виховується. Це манкурти з українськими прізвищами, які вже поколіннями ненавидять та презирають все українське. І чому дивуватися отаким "москаленкам" на расєє, коли в нас тут, в Україні вистачає таких самих покручів-хахлов0малоросов (не за найіональною, а за світоглядною ознакою. І прикладів хоч греблю гати - і Вітренко і Симоненко і Зе-лідор і дЄрьмак ... Всі вони народилися й виросли не на расєє, а тут, в Україні. Але це антиукраїнські антидержавні покручі, якими може пишатися ота кацапська орда, на яку ті покручі моляться та якій досі вірно служать ...
08.03.2024 15:08 Відповісти
хто вважає Кубань досі українською??? це жарт такий
08.03.2024 16:23 Відповісти
ви хоч в Україні живете??? невже ви не читаєте тих указів, які на втіху всьому світу видає ваш реЗЕдент, якого ви наобирали??? Так я вам освіжу вашу пам"ять: зеленський підписав указ про історично населені українцями території росії. Президент України Володимир https://tsn.ua/********/zelenskiy-********-ukaz-pro-naseleni-************-teritoriyi-rosiyi-2497357.html Зеленський 22 січня 2024 підписав указ №17/2024 "Про історично населені українцями території Російської Федерації". Президент доручив владі розробити план дій щодо збереження національної ідентичності українців у росії, які проживають на "історично населених ними землях" на території нинішніх Краснодарського краю, Бєлгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей РФ.
08.03.2024 16:31 Відповісти
-- невже ви не читаєте тих указів

вибачте, я не слідкую за діяльність розумово відсталих
08.03.2024 16:47 Відповісти
напревеликий жах розумово відсталі наобирали собі у 2019 лідОра і саме він вже 5 рік руйнує в турборежимі Україну... чи може про це ви теж нє в курсє??
08.03.2024 16:50 Відповісти
а я тут до чого?
08.03.2024 17:28 Відповісти
Чистокровний москалик!!! Грошенята закінчились, тепер вони йому не потрібні!!! Тепер воно в аду питає, за що?????
08.03.2024 15:16 Відповісти
ще один манкурт з імперії зла.
08.03.2024 15:22 Відповісти
українець але з давніми москальськими корнями треба дивитись шо вони прои нас наших же одурманених яничар кидають
08.03.2024 15:44 Відповісти
ГазМяс?
08.03.2024 15:58 Відповісти
 
 