Російського футзаліста Москаленка ліквідовано на фронті в Україні. ФОТО

Збройні сили України ліквідували на фронті російського футзаліста В’ячеслава Москаленка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Асоціацію мініфутболу Росії.

Зазначається, що 7 березня Москаленко загинув "у зоні СВО".

Футзаліст народився в Новосибірську в 1980 році, виступав за російські футзальні клуби "Сибіряк" (Новосибірськ), "Динамо" (Москва), "Спартак" (Москва), "ТТГ-Югра" (Югорськ, нині - "Газпром-Югра") та інші.

Москаленко ставав чемпіоном, володарем кубка та суперкубка Росії.

