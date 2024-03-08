У Києві працівники шахрайського call-центр у присутності поліції побили журналістів. ФОТОрепортаж
Команда "СтопКору" викрила черговий псевдоінвестиційний офіс у київському бізнес-центрі за адресою вул. Алмазна, 18/7. Працівники "офісу" влаштували бійку.
Як повідомили у "СтопКорі", медійників намагались не впускати до приміщення, але їм все ж вдалося потрапити всередину. Після цього багато людей, схожих на працівників call-центру, почали тікати з будівлі, передає Цензор.НЕТ.
Журналісти викликали поліцію. Поки екіпаж їхав на виклик, працівники "офісу" встигли винести з приміщення техніку і документи.
Вже за присутності поліцейських три невідомі особи напали на представників "СтопКору". Із рук одного з журналістів намагались вирвати телефон, іншого вдарили в обличчя, розбивши ніс. Почалась бійка.
Наразі вже відоме ім’я одного з нападників — Кирило Романович Коваль. Свою посаду він не називає, натомість представляється "небайдужим громадянином". Ймовірно, він один з працівників call-центру.
Постраждалі активісти подали заяву про злочин, фіксується факт побиття.
Нагадаємо, у Києві шахраї так званих call-центрів найчастіше "працюють" під виглядом соціальних працівників чи представників благодійних фондів. Переважно, жертвами обирають пенсіонерів та самотніх людей.
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України попереджає переселенців про активізацію шахраїв, які пропонують допомогу нібито від міжнародних організацій.
Аферисти створюють фішингові сайти, які за інтерфейсом нагадують сайти для оформлення соціальних виплат, зокрема єПідтримки, допомоги від ЄС, різних програм благодійних фондів.
