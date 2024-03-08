УКР
У Києві працівники шахрайського call-центр у присутності поліції побили журналістів. ФОТОрепортаж

Команда "СтопКору" викрила черговий псевдоінвестиційний офіс у київському бізнес-центрі за адресою вул. Алмазна, 18/7. Працівники "офісу" влаштували бійку.

Як повідомили у "СтопКорі", медійників намагались не впускати до приміщення, але їм все ж вдалося потрапити всередину. Після цього багато людей, схожих на працівників call-центру, почали тікати з будівлі, передає Цензор.НЕТ.

Журналісти викликали поліцію. Поки екіпаж їхав на виклик, працівники "офісу" встигли винести з приміщення техніку і документи.

Побиття

Вже за присутності поліцейських три невідомі особи напали на представників "СтопКору". Із рук одного з журналістів намагались вирвати телефон, іншого вдарили в обличчя, розбивши ніс. Почалась бійка.

Побиття

Наразі вже відоме ім’я одного з нападників — Кирило Романович Коваль. Свою посаду він не називає, натомість представляється "небайдужим громадянином". Ймовірно, він один з працівників call-центру.

Постраждалі активісти подали заяву про злочин, фіксується факт побиття.

Побиття

Нагадаємо, у Києві шахраї так званих call-центрів найчастіше "працюють" під виглядом соціальних працівників чи представників благодійних фондів. Переважно, жертвами обирають пенсіонерів та самотніх людей.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України попереджає переселенців про активізацію шахраїв, які пропонують допомогу нібито від міжнародних організацій.

Аферисти створюють фішингові сайти, які за інтерфейсом нагадують сайти для оформлення соціальних виплат, зокрема єПідтримки, допомоги від ЄС, різних програм благодійних фондів.

Дивіться: Домашній арешт та електронний браслет: 16-річному франківському "скінхеду" обрали запобіжний захід за побиття літньої жінки. ВIДЕО

журналістика (1802) побиття (991) Київ (20033)
Топ коментарі
+20
У поліції одна назва. Тупо лише папірці можуть виписувати. На захист розраховувати не доводиться...
показати весь коментар
08.03.2024 14:45 Відповісти
+19
Якщо поліції не діє, то суд Лінча скоро буде діяти.
показати весь коментар
08.03.2024 14:45 Відповісти
+16
коля-каклєта відмаже.
показати весь коментар
08.03.2024 14:43 Відповісти
коля-каклєта відмаже.
показати весь коментар
08.03.2024 14:43 Відповісти
Гнида Сашка Куніцький в перервах між торгівлею з кацапами та депутатською працею з радістю йому допоможе.
показати весь коментар
08.03.2024 14:58 Відповісти
Томоже сам Коля Катлєта їх послав.
показати весь коментар
08.03.2024 18:25 Відповісти
це фантастичний сценарій типу "коля відрізає собі золоті яйця".
показати весь коментар
08.03.2024 18:57 Відповісти
Якщо поліції не діє, то суд Лінча скоро буде діяти.
показати весь коментар
08.03.2024 14:45 Відповісти
Для таких цілей журналістам варто мати хоча б травмат (що, власне, їм дозволено законом)...
показати весь коментар
08.03.2024 15:02 Відповісти
У поліції одна назва. Тупо лише папірці можуть виписувати. На захист розраховувати не доводиться...
показати весь коментар
08.03.2024 14:45 Відповісти
Ось, до речі, відео цього замєсу:

https://streamable.com/q4u2cm
показати весь коментар
08.03.2024 18:15 Відповісти
Поліція прислужник олігархії і криміналітету, що не знали. Вони колись захистили від свавілля влади простих людей?
показати весь коментар
08.03.2024 14:47 Відповісти
Я іноді викликав поліцію, коли вночі у дворі гомоніли та спати заважали. Зазвичай приїзжали. Зараз такого майже немає, бо комендантська година, але 2-3 рази за час війни таки було - приїзжали.
показати весь коментар
08.03.2024 15:28 Відповісти
коли не працює Закон, люди починають дбати про свій захист самотужки - кольтом Магнум
показати весь коментар
08.03.2024 14:48 Відповісти
Дивно, що журналісти, які таким займаються, не подбали про оформлення собі зброї...
показати весь коментар
08.03.2024 15:03 Відповісти
Кольт - объединённое название популярных с середины XIX века американских револьверов, а впоследствии также автоматических пистолетов и пулемётов, производимых на заводах Сэмюэля Кольта, позднее - компанией Colt's Manufacturing Company.

_____________

Револьвер Магнум-44 - самый мощный серийный револьвер в мире

Smith & Wesson .44 Magnum является классическим примером револьвера, который был очень популярен в США в первой половине 20 века. Магнум-44 был разработан компанией Смит-Вессон примерно в середине 50-х годов 20 века.

__________

Ход мысли конечно понятен, но нужно стараться быть осторожней с незнакомыми понятиями, чтобы не произносить что-то типа - " .... начинают заботиться о свой безопасности самостоятельно - макаровым ТТ"
показати весь коментар
08.03.2024 15:30 Відповісти
щиро дякую! напишіть ще яка у нього віддача
показати весь коментар
08.03.2024 15:40 Відповісти
яка поліція? це мусорня вилізла з під зелених гнид.
показати весь коментар
08.03.2024 14:48 Відповісти
Тік-ток поліція - наглядачи.
показати весь коментар
08.03.2024 14:50 Відповісти
Поліція здатна лише ось на таке: в ході злагоджених дій та перевірки поблизу ринку було затримано пенсіонера, який збував яблука у кількості 10 кг. В наслідок цього зі злісного порушника було стягнуто 17 грн. штрафу та 608 грн. судового збору. Про цю, безперечно, ризиковану та надважливу операцію та її результати гордо повідомили ЗМІ. Пишаймося нашими мужніми та самовідданими правоохоронцями, яких у жодному разі не можна мобілізувати, адже без них злісні пенсіонери безкарно торгуватимуть яблуками, картоплею та іншою власноруч вирощеною продукцією, що підірве економічну могутність країни.
показати весь коментар
08.03.2024 15:04 Відповісти
..дивина..
- у полонених окупантів в українських санаторіях, які у нас чомусь називають "зонами", з допомогою від міжнародних організацій проблем нема, на відміну від українських переселенців, тих, що втратили дім, усе і ледь зводять кінці з кінцями після зєліних "майскіх шашликів"..
ну а захист поліцією громадян у центрі міста особливо надихає..
бо шо там відбувається десь у селі - то може бути дикий треш, звісно, з подальшою чОткою фіксацією кількасоттисячною армією озброєних ментів факту смерті абсолютно незахищеного громадянина України
показати весь коментар
08.03.2024 15:06 Відповісти
А навіщо поліція? Хіба не можна взяти біти, бензину, прийти і розх*ярити там всіх і все? Ментів вони однак не викличуть...
показати весь коментар
08.03.2024 15:09 Відповісти
А що мають робити мусора, яким повідомило керівництво, що цей колл-центр під дахом у депутата сн.
показати весь коментар
08.03.2024 15:22 Відповісти
Те, для чого їх взяли на роботу. Ні, не кришувати шалав і наркообіг, не для цього їх брали. І не для того, щоб бабусь ганяти з переходів за продаж городини. Їх взяли на роботу захищати Закон. Пам'ятаєте, у Судді Дреда - "Я - Закон"? От такий має бути коп. А не уйобки-рагулі в формі, які не годяться навіть прибирати громадські туалети.
показати весь коментар
08.03.2024 16:18 Відповісти
Бог дав людині Право, а Кольт зрівняв людей у правах!
показати весь коментар
08.03.2024 15:29 Відповісти
....Нічого дивного,
мєнт,рішала, криша ,це їхня робота.
показати весь коментар
08.03.2024 15:31 Відповісти
Недавно був фільм Бджоляр, як раз про це. Якщо нічого не буде робитися, Бджолярів стане багато.
показати весь коментар
08.03.2024 16:19 Відповісти
Лучше б эти call-центры названивали в росцыянию. Что-нибудь там "заминировали". Но лучше, конечно без лапок 😀💥
показати весь коментар
08.03.2024 16:30 Відповісти
А Шмигаль з Федоровим, тільки глибоко налякані, бо там же в коли-центрі під носом у КМУ, дивні небайдужі особи, підробляли собі грошенят…. На вул Алмазній ніякої війни впродовж 10 років так і не має! Адвокатка, з орендовани «кимось у когось», приміщень кал-центру, може це підтвердити…
ТЦК, цих бігунів з орендованих приміщень, давно чекав… МВС мабуть, зхвильовані, хто ж воно стоїть, за черговим орендарем цих приміщень калл-центру???
Схема, як і бурштином та контрабандою цигарками …
Шмигаль затурбований…
показати весь коментар
08.03.2024 16:42 Відповісти
А срана поліція в Україні є. Як що є, то чим вона займається? Ухилянтів і дезертирів вони не ловлять, наркоманів і наркобариг вони не ловлять, бригаду "Лють" з 4 тис. вони формують вже 2(!?!) роки з 200000 мусорів і не можуть сформувати ....
показати весь коментар
08.03.2024 16:44 Відповісти
Невже так важко включити до своєї групи 3-4 боксерів з посвідченнями
приватної охорони ?
показати весь коментар
08.03.2024 19:31 Відповісти
 
 