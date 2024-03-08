Наслідки російської атаки на Мирноград і Новогродівку на Донеччині: троє осіб зазнали поранень, зафіксовано масштабні руйнування в житловому секторі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Унаслідок нічних ударів РФ по Донеччині поранень зазнали троє цивільних - одна людина в Мирнограді та дві в Новогродівці.

Про це повідомили в поліції Донецької області, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, в обох містах зафіксовано масштабні руйнування в житловому секторі.

Мирноград

Обстріл розпочався близько 1:30 і тривав майже годину. Росія скинула КАБ-250 на підприємство та дві ракети С-300 – в житлову забудову. Травмовано 64-річну жінку. Пошкоджено 14 багатоквартирних будинків, амбулаторію, гуртожитки, відділення банку, школу, магазин, 22 цивільні авто.

Новогродівка

О другій годині ночі окупанти завдали три удари по місту: двома ракетами С-300 та РСЗВ "Смерч". Загарбники поцілили в лікарню та приватний сектор. Поранень зазнали 38-річна жінка та 77-річний чоловік. Ворог пошкодив 33 приватні оселі, 4 багатоквартирні будинки, 2 будівлі лікарні, підприємство та 5 автомобілів.





Загалом поліцейські зафіксували понад 90 руйнувань.

