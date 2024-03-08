Дві людини загинули внаслідок влучання ворожого FPV-дрона в цивільний автомобіль у Вовчанську. ФОТОрепортаж

Окупанти атакували FPV-дроном цивільний автомобіль у Вовчанську на Харківщині.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Близько 15 години у Вовчанську ворожий FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль.



За попередніми даними, загинули 58-річний чоловік та 53-річна жінка. Зі слів свідків, у авто могла перебувати ще одна особа", - написав він.

Наразі інформація оновлюється.

