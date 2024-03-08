УКР
Дві людини загинули внаслідок влучання ворожого FPV-дрона в цивільний автомобіль у Вовчанську. ФОТОрепортаж

Окупанти атакували FPV-дроном цивільний автомобіль у Вовчанську на Харківщині.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Близько 15 години у Вовчанську ворожий FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль.

За попередніми даними, загинули 58-річний чоловік та 53-річна жінка. Зі слів свідків, у авто могла перебувати ще одна особа", - написав він.

Ворожий FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль

Наразі інформація оновлюється.

Автор: 

Харківщина (6054) Вовчанськ (461) fpv-дрон (154)
Надо людям правду говорить. А правда в том что со всего Донбасса с Херсона и Запорожской области нужно ТОТАЛЬНО вывозить людей хоть к черту на кулички . Эвакуировать куда нить . Иначе люди на Востоке и Юге ЭТО ПРОСТО МИШЕНИ! ПРОСТО МИШЕНИ! Жить в Херсоне невозможно. Жить в Харькове невозможно. и т.д и т.п
показати весь коментар
08.03.2024 18:07 Відповісти
А хто, чи що заважає цим людям евакукуватися? Ті хто хотів це зробити - давно вже зробили, хто ні - це їх вибір, чого ви розкричалися " вАстокє-югє---спасітє---пАмагіте"?? ((,
показати весь коментар
08.03.2024 18:33 Відповісти
він за 3-5 км від кордону, який там транспорт.
велосипед і то не безпечно!
показати весь коментар
08.03.2024 18:13 Відповісти
 
 