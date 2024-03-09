Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 423 160 осіб (+850 за добу), 6712 танків, 10 428 артсистем, 12 823 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ, українські захисники ліквідували близько 423 160 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.03.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 423160 (+850) осіб,

танків - 6712 (+6) од,

бойових броньованих машин - 12823 (+25) од,

артилерійських систем - 10428 (+53) од,

РСЗВ - 1012 (+1) од,

засоби ППО - 707 (+3) од,

літаків - 347 (+0) од,

гелікоптерів - 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8041 (+43),

крилаті ракети - 1919 (+0),

кораблі /катери - 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 13683 (+85) од,

спеціальна техніка - 1666 (+10)

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.