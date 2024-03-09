УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5158 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
7 783 19

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 423 160 осіб (+850 за добу), 6712 танків, 10 428 артсистем, 12 823 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ, українські захисники ліквідували близько 423 160 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.03.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 423160 (+850) осіб,
  • танків - 6712 (+6) од,
  • бойових броньованих машин - 12823 (+25) од,
  • артилерійських систем - 10428 (+53) од,
  • РСЗВ - 1012 (+1) од,
  • засоби ППО - 707 (+3) од,
  • літаків - 347 (+0) од,
  • гелікоптерів - 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8041 (+43),
  • крилаті ракети - 1919 (+0),
  • кораблі /катери - 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 13683 (+85) од,
  • спеціальна техніка - 1666 (+10)

Також читайте: Російського футзаліста Москаленка ліквідовано на фронті в Україні. ФОТО

втрати військ рф

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (18498) ліквідація (4363) знищення (8017) техніка (1891)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+22
Ти на автотехніку глянь! Писав учора - "видихлися" та поповнюють запаси не "передку" А наші їх колони молотять на дорогах А везуть же вони пальне снаряди і харчі! Без них не повоюєш А назад везуть поранених А тепер 85 машин нічого вже не привезуть А поранені "залежаться" в очікуванні евакуації та "обважніють" Більше здохне в дорозі чи госпіталях А також буде більше "ампутантів" - з-за пропущеного строку накладення жгутів
показати весь коментар
09.03.2024 08:37 Відповісти
+16
Дякуємо ЗСУ 🙏🙏🙏🇺🇦🇺🇦🇺🇦
показати весь коментар
09.03.2024 08:25 Відповісти
+15
Вже який день поспіль активно виноситься арта!

Значить - перестали так сильно економити снаряди.
показати весь коментар
09.03.2024 08:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вже який день поспіль активно виноситься арта!

Значить - перестали так сильно економити снаряди.
показати весь коментар
09.03.2024 08:14 Відповісти
Ти на автотехніку глянь! Писав учора - "видихлися" та поповнюють запаси не "передку" А наші їх колони молотять на дорогах А везуть же вони пальне снаряди і харчі! Без них не повоюєш А назад везуть поранених А тепер 85 машин нічого вже не привезуть А поранені "залежаться" в очікуванні евакуації та "обважніють" Більше здохне в дорозі чи госпіталях А також буде більше "ампутантів" - з-за пропущеного строку накладення жгутів
показати весь коментар
09.03.2024 08:37 Відповісти
Все так.

Але це все теж арта... ну і плюс дрони.
показати весь коментар
09.03.2024 17:51 Відповісти
Не было гвоздя - подкова пропала.
Не было подковы - лошадь захромала.
Лошадь захромала - командир убит.
Конница разбита - армия бежит.
Враг вступает в город, пленных не щадя,
Оттого, что в кузнице не было гвоздя.
показати весь коментар
09.03.2024 17:58 Відповісти
Дякуємо ЗСУ 🙏🙏🙏🇺🇦🇺🇦🇺🇦
показати весь коментар
09.03.2024 08:25 Відповісти
Голосування читачів The Page у рейтингу політичних інфлюенсерів

Хто з політичних інфлюенсерів має найбільший вплив на українців? До кого прислуховуються люди, кому довіряють? Щоб знайти відповіді на ці питання, The Page оголошує старт читацького голосування у рейтингу політичних інфлюенсерів і пропонує обрати зі складеного редакцією лонглиста свого кандидата.
Зараз поки-що перша десятка-Мокрик Данило, Порошенко, Березовець, Портніков, Борислав Береза , Ярова Дана, Нотевський Олександр, Юрій Бутусов , Бригинець Олександр ...
просто нажми сердечко під фото -маєш право один раз дати свій голос

https://thepage.ua/ua/rating/golosuvannya-chitachiv-the-page-u-rejtingu-politichnih-inflyuenseriv
показати весь коментар
09.03.2024 08:28 Відповісти
...Валерій Залужний на 11 місці, потім Стерненко , й на 13 -му Зеленскьий
показати весь коментар
09.03.2024 08:32 Відповісти
Це втрати чи здобутки, чи що це?
показати весь коментар
09.03.2024 08:32 Відповісти
Інфлюенсери, лонГлисти - це що таке? Якась матюкня?
показати весь коментар
09.03.2024 09:54 Відповісти
Арта і логістика, а от нескінчені чмоні почали пробуксовувати, вічного діигуна всетаки ше не винайшли.
показати весь коментар
09.03.2024 08:29 Відповісти
показати весь коментар
09.03.2024 08:38 Відповісти
Скот має цивілізовано шикуватись в чергу для завантаження в автозаки, або йти на забій. І Навальний тому яскравий приклад.
показати весь коментар
09.03.2024 09:53 Відповісти
Цивілізовані кацапи- оце насмішили!!!😄😁😅😍😂👍🙏🙏🙏
показати весь коментар
09.03.2024 09:57 Відповісти
цивилизация у которой у 25% быдломассы параши в дырке.
показати весь коментар
09.03.2024 08:56 Відповісти
І на оновленій землі врага не буде супостата. З Днем Тараса.
показати весь коментар
09.03.2024 09:09 Відповісти
І на оновленій землі, зеленого не буде супостата
А буде ''Порох'', буде НАТО
І будуть українці на землі
(Інтерпретації Шевченка, хто автор незнаю, тут колись проскакувало)
показати весь коментар
09.03.2024 09:15 Відповісти
Наш Тарас Шевченко і надалі надихає народ України на Перемогу України на усіх напрямках. Актуальний як ніколи Усе буде Україна
показати весь коментар
09.03.2024 11:03 Відповісти
Десь хтось казав: Не створюйте собі куміра. Звісно, що життя під диктатурою зеленопліснявих це ЖАХ, але і при Поросі, були і любі друзі і корупція. Досить вибирати до влади етничніх євреїв, або кацапів, є достойні кандидати, патріоти-україньці! ІМХО
показати весь коментар
09.03.2024 10:02 Відповісти
 
 