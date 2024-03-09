УКР
Страшний сон божевільного карлика, цифрова економіка росії, подарунок росіянкам від путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Фотожаба

Подарунок росіянкам від путіна

Фотожаба

Обв'язково треба привітати

Фотожаба

З колекції музею КПКР

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські комуністи просять перевірити причетність західних спецслужб до смерті Сталіна

Фотожаба

Стратегія і тактика

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони Німеччини підтвердило перехоплення внутрішньої розмови генералів щодо можливості підриву Кримського мосту

Фотожаба

Прогрес

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон закликав союзників не бути боягузами щодо війни України

Фотожаба

Результат "многоходовочек"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швеція офіційно стала 32-м членом НАТО 

Фотожаба

Коли вже?

Фотожаба

Далі буде...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Призначення Залужного послом в Лондоні однозначно підсилить нашу систему, - Кулеба

Читайте на "Цензор.НЕТ": У другому турі Зеленський без шансів програв би Залужному: 67 на 32% голосів, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Фотожаба

Зненацька...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Крейденко пояснив придбання нової квартири у центрі Києва доходами батьків від продажу черешні

Фотожаба

Ніхто не здивований

Фотожаба

"Любовались шпилями украинских границ"

Фотожаба

Завдання

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держдеп США про знищення корабля "Сергей Котов": українці мають "сюрпризи в запасі"

Фотожаба

Знову...

Фотожаба

Ні!

Фотожаба

Рахуємо далі...

Фотожаба

Жалюгідна копія та неповторний оригінал

Фотожаба

Скрепы

Фотожаба

Майбутнє росії

Фотожаба

Страшний сон божевільного карлика

Більше фотошопів дивіться тут

Медведєв Дмитро (1941) путін володимир (24633) фотожаба (14148) Шойгу Сергій (632) Макрон Емманюель (1577) Шарій Анатолій (228) Шольц Олаф (1142)
Крута добірка цього разу!!!


09.03.2024 10:23 Відповісти
09.03.2024 10:24 Відповісти
Куля шарія --- бесподобно!!!
09.03.2024 10:54 Відповісти
Куля-шар-Шаріков...
09.03.2024 11:05 Відповісти
КЛАРИ ЦЕТКІНИ І РОЗИ ЛЮКСЕМБУРГІ

09.03.2024 17:26 Відповісти
ЖАХ!!! Жінки БОСІ!!!
11.03.2024 05:19 Відповісти
 
 