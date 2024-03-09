Доба на Донеччині: під вогнем Красногорівка, Часів Яр та Сіверськ, є поранені. ФОТО

Війська РФ продовжують обстрілювати територію Донеччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Донецької ОВА.

Покровський район

В Очеретинській громаді пошкоджено будинок, адмінбудівлю і крамницю в Желанному. У Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка, Георгіївка, Максимільянівка і Побєда.

Краматорський район

Під вогонь потрапили околиці Лиманської та Костянтинівської громад.

Також читайте: Ворожа авіація запускає КАБи на Донеччину, - Повітряні сили

Бахмутський район

У Південному Торецької громади поранено людину, пошкоджено 19 будинків, адмінбудівлю і об'єкт інфраструктури. У Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків. У Сіверську поранено 2 людини, пошкоджено 2 будинки і нежитлову споруду. У Соледарській громаді обстріляна Роздолівка, у Званівській - Переїзне і Верхньокам'янське.

З лінії фронту евакуйовано 187 осіб, у тому числі 21 дитина.