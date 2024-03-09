На Сумщині викрили учасників злочинної групи, які торгували незареєстрованою зброєю та боєприпасами. ФОТОрепортаж
У Сумській області правоохоронці разом з прикордонниками викрили та припинили злочину діяльність осіб, які зберігали та збували незареєстровану вогнепальну зброю й боєприпаси.
"На Сумщині правоохоронці викрили та припинили злочину діяльність осіб, які займалися незаконним поводженням зі зброєю та бойовими припасами (ч. 1 ст. 263 КК України)", - йдеться у повідомленні.
За незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.
За даними слідства, учасники організованої злочинної групи, до складу якої входили жителі міста Суми та області, "спеціалізувалися" на незаконному зберіганні та збуті незареєстрованої вогнепальної зброї та боєприпасів.
Зазначається, що налагодив продаж зброї наймолодший учасник злочинного угруповання. Він безпосередньо підшуковував клієнтів для продажу засобів ураження, які фігуранти зберігали у себе в домівках.
Під час проведення санкціонованих обшуків правоохоронці виявили та вилучили більше тисячі набоїв різних калібрів, гранати Ф-1, РГД-5 та запали до них, ВОГ-25, грошові кошти, наркотичні речовини та компʼютерну техніку.
Наразі організатора угруповання затримали та оголосили про підозру за статтею про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Після проведення усіх слідчих дій буде прийнято рішення про оголошення підозр іншим учасникам злочинної групи.
