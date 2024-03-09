УКР
3 358 19

На Сумщині викрили учасників злочинної групи, які торгували незареєстрованою зброєю та боєприпасами. ФОТОрепортаж

У Сумській області правоохоронці разом з прикордонниками викрили та припинили злочину діяльність осіб, які зберігали та збували незареєстровану вогнепальну зброю й боєприпаси.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби.

"На Сумщині правоохоронці викрили та припинили злочину діяльність осіб, які займалися незаконним поводженням зі зброєю та бойовими припасами (ч. 1 ст. 263 КК України)", - йдеться у повідомленні.

За незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Незаконна торгівля зброєю на Сумщині
Незаконна торгівля зброєю на Сумщині

За даними слідства, учасники організованої злочинної групи, до складу якої входили жителі міста Суми та області, "спеціалізувалися" на незаконному зберіганні та збуті незареєстрованої вогнепальної зброї та боєприпасів.

Зазначається, що налагодив продаж зброї наймолодший учасник злочинного угруповання. Він безпосередньо підшуковував клієнтів для продажу засобів ураження, які фігуранти зберігали у себе в домівках.

Під час проведення санкціонованих обшуків правоохоронці виявили та вилучили більше тисячі набоїв різних калібрів, гранати Ф-1, РГД-5 та запали до них, ВОГ-25, грошові кошти, наркотичні речовини та компʼютерну техніку.

Наразі організатора угруповання затримали та оголосили про підозру за статтею про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Після проведення усіх слідчих дій буде прийнято рішення про оголошення підозр іншим учасникам злочинної групи.

Незаконна торгівля зброєю на Сумщині
Незаконна торгівля зброєю на Сумщині
Незаконна торгівля зброєю на Сумщині

Держприкордонслужба ДПСУ (6335) організована злочинність (57) зброя (7694) Сумська область (4150)
Топ коментарі
+4
Так а где на фото оружие? Фляга? Или травка?
показати весь коментар
09.03.2024 12:18 Відповісти
+4
Виявили, знешкодили, прикопали!
Усі інші дії, то не по Людськи і не гуманно, під час кривавої московської війни в Україні!
Пильнуймо Україну та контролюймо привладних, щоб отих Тимошенків не було у війську, бо зрадять Укораїні, як і Бакай з ДУС!!
Слава Україні!!

09.‎03.‎2024 745 доба війни

24 доби до закінчення конституційного терміну президента Зеленського

Україна і Туреччина підписали угоду про електронний обмін даними між митними службами. В порушення посадових обов'язків і адміністративної субординації зі сторони України угоду підписав міністр оборони України Умєров… Конституція, однако…
показати весь коментар
09.03.2024 12:24 Відповісти
+4
торгували незареєстрованою зброєю та ************

Тобто, якби зброя і ********** були зареєстрованими, то торговля була б законною?
показати весь коментар
09.03.2024 12:33 Відповісти
Так а где на фото оружие? Фляга? Или травка?
показати весь коментар
09.03.2024 12:18 Відповісти
ахах. гранату від фляги уклоніст не відрізнить.
пздуй на підготовку, клоун
показати весь коментар
09.03.2024 12:22 Відповісти
Из окопа пишешь, стесняясь своего имени?
показати весь коментар
09.03.2024 12:43 Відповісти
Не дають людям озброїтися щоб мочити москалів. Бояться, як варіант, що будуть скидати нелегітимного зелю чи єрмака.
показати весь коментар
09.03.2024 12:29 Відповісти
Це не схованка російської зброї. Це дітячий садок.

Прикордонникам нема чого робити? Усі проблеми з контрабандою подолані?
показати весь коментар
09.03.2024 13:25 Відповісти
Виявили, знешкодили, прикопали!
Усі інші дії, то не по Людськи і не гуманно, під час кривавої московської війни в Україні!
Пильнуймо Україну та контролюймо привладних, щоб отих Тимошенків не було у війську, бо зрадять Укораїні, як і Бакай з ДУС!!
Слава Україні!!

09.‎03.‎2024 745 доба війни

24 доби до закінчення конституційного терміну президента Зеленського

Україна і Туреччина підписали угоду про електронний обмін даними між митними службами. В порушення посадових обов'язків і адміністративної субординації зі сторони України угоду підписав міністр оборони України Умєров… Конституція, однако…
показати весь коментар
09.03.2024 12:24 Відповісти
А за скільки калаш можна купити там?? Чув що офіційно - 600000..
показати весь коментар
09.03.2024 12:28 Відповісти
мабуть, нарід, збирається скидатися на майбутню УПА. готуй сани влітку ?
показати весь коментар
09.03.2024 12:31 Відповісти
Ти оце ще й візьми і накаркай.. Віримо в ЗСУ..
показати весь коментар
09.03.2024 12:33 Відповісти
ЗСУ з таким верховним? Ну, не знаю. Мені моторошно...
показати весь коментар
09.03.2024 12:47 Відповісти
Гарний автомат коштуе тут десь $700-1500.
показати весь коментар
09.03.2024 13:27 Відповісти
Глок- від $500.
показати весь коментар
09.03.2024 13:28 Відповісти
після конституційного, почнеться інший- дурний нарід проковтне, як два роки ковтає сцяння в очі, брехню і мародерство. таку долю хотіли, вибираючи клована, терпіли ?
показати весь коментар
09.03.2024 12:29 Відповісти
торгували незареєстрованою зброєю та ************

Тобто, якби зброя і ********** були зареєстрованими, то торговля була б законною?
показати весь коментар
09.03.2024 12:33 Відповісти
Озброюють майбутніх партизанів. Про це не повинна знати навіть СБУ та ГРУ, бо всі списки зразу після окупації потраплять до ординців.
показати весь коментар
09.03.2024 12:52 Відповісти
то зареєструйте і торгуйте далі.. в чому праблєма?
показати весь коментар
09.03.2024 13:09 Відповісти
Схоже то все трофейна зброя.
показати весь коментар
09.03.2024 13:19 Відповісти
Маштабно.
Особливо у місті де були бойові дії.
Одна ргдешка,два воги,жменя патронів.
Може хай би пошукали хто розпродав наші арсенали зброї?
Мільярди набоїв,стрілецької та ін. зброї часів срср?
показати весь коментар
09.03.2024 16:09 Відповісти
А зареєстрованою зброєю можна торгувати? )
показати весь коментар
09.03.2024 16:17 Відповісти
 
 