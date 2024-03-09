УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5069 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
1 252 0

Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: пошкоджено цивільну інфраструктуру, приватні будинки, одну особу поранено. ФОТОрепортаж

Російські окупанти минулої доби обстріляли 31 населений пункт Сумської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Сумської області.

Зазначається, що загалом нараховано 290 ворожих ударів по території Сумщини.

Внаслідок обстрілів поранено одну цивільну особу, пошкоджено 20 приватних домоволодінь, будівлю ліцею, два об’єкти цивільної інфраструктури, газопровід, 2 гаражних приміщення та один приватний автомобіль.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти скинули 2 КАБи на фермерське господарство на Сумщині: пошкоджено майно підприємства та навколишні будинки. ФОТОрепортаж

Наслідки ворожих обстрілів Сумщини за минулу добу
Наслідки ворожих обстрілів Сумщини за минулу добу
Наслідки ворожих обстрілів Сумщини за минулу добу
Наслідки ворожих обстрілів Сумщини за минулу добу
Наслідки ворожих обстрілів Сумщини за минулу добу

Автор: 

обстріл (30409) Сумська область (4150)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 