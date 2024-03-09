Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: пошкоджено цивільну інфраструктуру, приватні будинки, одну особу поранено. ФОТОрепортаж
Російські окупанти минулої доби обстріляли 31 населений пункт Сумської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Сумської області.
Зазначається, що загалом нараховано 290 ворожих ударів по території Сумщини.
Внаслідок обстрілів поранено одну цивільну особу, пошкоджено 20 приватних домоволодінь, будівлю ліцею, два об’єкти цивільної інфраструктури, газопровід, 2 гаражних приміщення та один приватний автомобіль.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль