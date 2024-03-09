УКР
У Росії помилуваний Путіним педофіл Сем’янов, після того як повоював в Україні, ходить по школах як "почесний гість". ФОТОрепортаж

Помилуваний Путіним педофіл Микита Сем’янов, який убив батька власної дружини, після того як повоював в Україні опинився на волі. Тепер колишнього зека запрошують до шкіл Новосибірська як "почесного гостя".

Про це повідомляють телеграм канали, передає Цензор.НЕТ.

Микита Сем'янов, засуджений у 2021 році на 9 років колонії суворого режиму за вбивство, повернувся з війни та опинився на волі. Про це повідомила його колишня дружина Поліна Сем'янова.

У 2021 році Сім'янов напав на батька Поліни, Олександра Макаренка, надів на його голову целофановий пакет, обмотав дротом і задушив. Тіло він виніс у машину та відвіз до себе на ділянку, де закопав у фундамент будинку. "Поки мій тато вважався зниклим безвісти, Сім'янов Микита спокійно жив у будинку, в фундамент якого був закопаний мій батько і навіть брав участь у його пошуках, висловлюючи співчуття моїй сім'ї", — написала Сем'янова.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіянин вбив друга за критику його рішення піти на війну проти України, а потім завербувався до армії РФ з колонії. ФОТО

Сама Поліна почала зустрічатися з Сем'яновим, коли тій було 12-13 років, а йому - 21, написала її подруга.

"За ті роки, що ми були знайомі, він на регулярній основі #бал дівчаток 12-15 років. В основному вважав за краще це робити з їхньої згоди, але не завжди. Згода Поліни йому взагалі була на #уй не потрібна. У 16-ть вона завагітніла, а в 17-ть народила", — написала вона. Це ж підтвердили Сибір.Реалії ще кілька його жертв і очевидців його злочинів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": П’яний окупант почав стріляти з кулемета по сусідньому "мєнтовському" батальйону армії РФ: "Я 20 лет отсидел. Всю жизнь их ненавидел. Надо отмстить". ВIДЕО

У результаті чоловік не відсидів навіть чверті терміну, підписав контракт із ЗС РФ, повоював в Україні, був помилуваний Путіним і вже повернувся до Новосибірська. У лютому колишнього зека запрошували до ліцею №9 як "почесного гостя" на захід до Дня захисника Вітчизни, а також на зустріч із курсантами патріотичних клубів.

Помилуваного Путіним педофіла Микиту Сем'янова запрошують до шкіл як

Помилуваного Путіним педофіла Микиту Сем'янова запрошують до шкіл як "почесного гостя".

ASTRA про педофіла Сем'янова
ASTRA про педофіла Сем'янова

росія (67271) зеки (63)
+33
країна пєдофілів і підарасів.
09.03.2024 19:45 Відповісти
+14
********* цирк шириться планетою
09.03.2024 19:44 Відповісти
+14
Та пох що в цій клоаці відбувається. Розбомбити, залити бетоном і забути.
09.03.2024 19:45 Відповісти
Цих відразу на ЧФ кацапський.)

09.03.2024 19:43 Відповісти
Пьедофил гхм эта сморча вы**лядок ну ну тогда я Император Вселенной...
09.03.2024 21:06 Відповісти
ворон ворону глаз не выбъет
владимир путин - педофил и людоед и сатанист в прямом смысле
потому своих не бросает
10.03.2024 13:30 Відповісти
А чого кацапам іпальники запіцолили?
09.03.2024 19:43 Відповісти
Та вони ще не почесні педофіли кацапії. Світити йбaльниками в СМІ ще треба заробити.
Вбити старого, виїбати школяра та "повоювати" і не вкоротити собі віку з калаша під щелепу.
09.03.2024 20:24 Відповісти
10.03.2024 10:50 Відповісти
********* цирк шириться планетою
09.03.2024 19:44 Відповісти
такого треша даже в кино не увидешь!!!походу точно армагедон не за горами.
09.03.2024 21:16 Відповісти
Та пох що в цій клоаці відбувається. Розбомбити, залити бетоном і забути.
09.03.2024 19:45 Відповісти
країна пєдофілів і підарасів.
09.03.2024 19:45 Відповісти
путін заздрить йому
сам хотів ходити по школам
09.03.2024 20:37 Відповісти
В плащі на голе тіло…
10.03.2024 07:16 Відповісти
Достоін каналізациї канонізациї!

Нумо, рузьге, хором:
Святий пєдофілє, молі бога за насъ!
09.03.2024 19:46 Відповісти
Всьо па завєтам бункєрнава дєдушкі путлєра-ета будущьая еліта рабсєі...
09.03.2024 19:48 Відповісти
Нова еліта нації за путлєром.
09.03.2024 19:50 Відповісти
Це ж так скрепно....
09.03.2024 19:52 Відповісти
Для московии это нормально. Пусть у себя развлекаются как хотят, лишь бы в Украину не лезли.
09.03.2024 19:55 Відповісти
Зверніть увагу, який маленький у нього зріст. Правильно кажуть, що подібні шпендики - це основна загроза людству
09.03.2024 19:56 Відповісти
Не вір людям маленького зросту - у них лайно занадто близько до мозку)
09.03.2024 20:11 Відповісти
Ше один для якого процес думання не доступний - деж ви такі беретесь ?
09.03.2024 20:14 Відповісти
клас!!
09.03.2024 22:53 Відповісти
Загрозу людству становлять люди які не думають шо роблять - а не люди шо мають низький зріст, а судячи з вашого коменту процес думання вам якби не доступний .
09.03.2024 20:12 Відповісти
Типовий кацапський виродок...
09.03.2024 19:56 Відповісти
Скрєпно
09.03.2024 19:57 Відповісти
сколеновстански даже..
09.03.2024 20:13 Відповісти
Стокгольмський синдром
09.03.2024 20:00 Відповісти
У нас чувак який, вже під час війни з кацапами, називав Україну німецькою порноактрисою та той, хто чотири рази ухилявся від повістки в армію тепер президент та верховний головнокомандувач...
Тут вже не знаєш з кого першого реготати - з кацапського ХЄРоя-педофіла, чи з нашого ватного скомороха-ухилянта?
09.03.2024 20:00 Відповісти
Це нам все на руку, що там таке робиться,нехай там казан швидше закіпає
09.03.2024 20:01 Відповісти
А чого йому закіпать.
То для нормальних людей зашквар, а для кацапа нічо страшного...
09.03.2024 20:08 Відповісти
Така вона, путінляндія..
09.03.2024 20:06 Відповісти
Якщо там цар *уйло то там вже нічому дивуватися.
09.03.2024 20:28 Відповісти
Омен помиловал такого зверька.
новая элита Козляндии.
09.03.2024 20:35 Відповісти
Педофіл та вбивця помилував педофіла - вбивцю бо він йому по духу близький ...
09.03.2024 20:38 Відповісти
Дивиться на дітей як кіт на сметану, погляд плотоядний
09.03.2024 20:43 Відповісти
Какой народ такие и герои…
09.03.2024 20:49 Відповісти
...московія - чума, рак 21го століття... а хвойдам-дебілам усього світу нравиццця
09.03.2024 20:54 Відповісти
Педофіли - це найшанованіша каста на роїсі.
09.03.2024 20:57 Відповісти
законтачь этих ********* в пупок как главный педофил
09.03.2024 21:02 Відповісти
Все вірно та дуже логічно !
Не по Домам Престарілих же йому ходити !
Він же пєдофіл , а не геронтофіл
09.03.2024 21:10 Відповісти
Це ж так скрєпно.. по кацапськи
09.03.2024 21:28 Відповісти
і питає в педа Гогів - а чи не бажаєте почесно присісти на гуй ?
09.03.2024 21:35 Відповісти
Заради збереження своєї влади та банда, що захопила її на росіі перетворює країну на гнилий, смердючий карцер, де головні це злочинці, яким дозволено все, а населення це просто біомаса без волі, прав та перспектив..
09.03.2024 21:36 Відповісти
ангарский маньяк убивший 90 человек тоже на фронте.
09.03.2024 21:54 Відповісти
Да, вот такие у них "скрепы". То что для нас дико, для россии норма.
09.03.2024 22:06 Відповісти
Яка країна такі герої.
09.03.2024 22:25 Відповісти
Наблюдатель✗

@***************

Три левых идеологии. Три родные сестры. Коммунисты, сталинисты, совкодрочеры, но почему вы такие мудаки? А потому, что эти идеологии не могут воспитать людей критическим мышлением и собственным мнением. Это идеологии рабов.
09.03.2024 22:28 Відповісти
Та й нехай ходить,це наша провина, що цю потвору звідси живою відпустили, тільки за це мені соромно
10.03.2024 00:00 Відповісти
яка країна - так і й герої.
Ще тільки папа римський його не благословив.
10.03.2024 00:38 Відповісти
Новости из свинарника.
10.03.2024 01:38 Відповісти
А законопроект про мобілізацію зеків, яку подав Малюська, то не те ж саме? Будуть герої-зеки і у нас?
10.03.2024 02:29 Відповісти
А чого він педофіл,а не вбивця? щось не те нам дають читати....
10.03.2024 04:02 Відповісти
римська курва мама адабряєт
10.03.2024 05:07 Відповісти
А на фото стоит девчонка с медалЯми, а на злой морде написано "ну почему мне не 12 лет".
10.03.2024 06:53 Відповісти
збочена вся параша, концтабір, ізолювати дарасів від усього світу
11.03.2024 12:46 Відповісти
 
 