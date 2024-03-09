У Росії помилуваний Путіним педофіл Сем’янов, після того як повоював в Україні, ходить по школах як "почесний гість". ФОТОрепортаж
Помилуваний Путіним педофіл Микита Сем’янов, який убив батька власної дружини, після того як повоював в Україні опинився на волі. Тепер колишнього зека запрошують до шкіл Новосибірська як "почесного гостя".
Про це повідомляють телеграм канали, передає Цензор.НЕТ.
Микита Сем'янов, засуджений у 2021 році на 9 років колонії суворого режиму за вбивство, повернувся з війни та опинився на волі. Про це повідомила його колишня дружина Поліна Сем'янова.
У 2021 році Сім'янов напав на батька Поліни, Олександра Макаренка, надів на його голову целофановий пакет, обмотав дротом і задушив. Тіло він виніс у машину та відвіз до себе на ділянку, де закопав у фундамент будинку. "Поки мій тато вважався зниклим безвісти, Сім'янов Микита спокійно жив у будинку, в фундамент якого був закопаний мій батько і навіть брав участь у його пошуках, висловлюючи співчуття моїй сім'ї", — написала Сем'янова.
Сама Поліна почала зустрічатися з Сем'яновим, коли тій було 12-13 років, а йому - 21, написала її подруга.
"За ті роки, що ми були знайомі, він на регулярній основі #бал дівчаток 12-15 років. В основному вважав за краще це робити з їхньої згоди, але не завжди. Згода Поліни йому взагалі була на #уй не потрібна. У 16-ть вона завагітніла, а в 17-ть народила", — написала вона. Це ж підтвердили Сибір.Реалії ще кілька його жертв і очевидців його злочинів.
У результаті чоловік не відсидів навіть чверті терміну, підписав контракт із ЗС РФ, повоював в Україні, був помилуваний Путіним і вже повернувся до Новосибірська. У лютому колишнього зека запрошували до ліцею №9 як "почесного гостя" на захід до Дня захисника Вітчизни, а також на зустріч із курсантами патріотичних клубів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
владимир путин - педофил и людоед и сатанист в прямом смысле
потому своих не бросает
Вбити старого, виїбати школяра та "повоювати" і не вкоротити собі віку з калаша під щелепу.
сам хотів ходити по школам
каналізациїканонізациї!
Нумо, рузьге, хором:
Святий пєдофілє, молі бога за насъ!
Тут вже не знаєш з кого першого реготати - з кацапського ХЄРоя-педофіла, чи з нашого ватного скомороха-ухилянта?
То для нормальних людей зашквар, а для кацапа нічо страшного...
новая элита Козляндии.
Не по Домам Престарілих же йому ходити !
Він же пєдофіл , а не геронтофіл
@***************
Три левых идеологии. Три родные сестры. Коммунисты, сталинисты, совкодрочеры, но почему вы такие мудаки? А потому, что эти идеологии не могут воспитать людей критическим мышлением и собственным мнением. Это идеологии рабов.
Ще тільки папа римський його не благословив.