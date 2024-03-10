УКР
Ворог вночі вкотре атакував південь, "шахеди" знову спрямовував через житлові квартали та промислові райони населених пунктів, - Сили оборони. ФОТО

ППО в операційній зоні Сил оборони півдня України понад 4,5 години відбивала масовану атаку дронів, які заходили й з акваторії моря, і з тимчасово окупованої частини Херсонщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони Півдня.

"20 БпЛА було знищено, з них 11 на Одещині, 6 на Миколаївщині, 2 на Херсонщині та ще 1 на Дніпропетровщині. Ворог вкотре підступно спрямовував ударні безпілотники через житлові квартали та промислові райони населених пунктів, що ускладнювало роботу силам ППО", - йдеться в повідомленні.

Наслідки Одещини

Зазначається, що через влучання ворожих дронів на промисловому об'єкті в Одеському районі пошкоджено будівлю. Пожежу, яка виникла, оперативно ліквідували рятувальники.

У Миколаївській області дрон-камікадзе пошкодив ЛЕП. Ведуться відновлювальні роботи.

безпілотник (4746) ППО (3486) Повітряні сили (2962)
10.03.2024 08:15 Відповісти
який жах жахливий
10.03.2024 08:35 Відповісти
Одеса, ми пам'ятаємо...
10.03.2024 08:38 Відповісти
10.03.2024 08:16 Відповісти
Коли приліта до нас- як не вбиті то поранені, як летить туди, жодного вбитого кацапа. Ви куди пуляєте?!
10.03.2024 15:41 Відповісти
 
 