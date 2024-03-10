Ворог вночі вкотре атакував південь, "шахеди" знову спрямовував через житлові квартали та промислові райони населених пунктів, - Сили оборони. ФОТО
ППО в операційній зоні Сил оборони півдня України понад 4,5 години відбивала масовану атаку дронів, які заходили й з акваторії моря, і з тимчасово окупованої частини Херсонщини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони Півдня.
"20 БпЛА було знищено, з них 11 на Одещині, 6 на Миколаївщині, 2 на Херсонщині та ще 1 на Дніпропетровщині. Ворог вкотре підступно спрямовував ударні безпілотники через житлові квартали та промислові райони населених пунктів, що ускладнювало роботу силам ППО", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що через влучання ворожих дронів на промисловому об'єкті в Одеському районі пошкоджено будівлю. Пожежу, яка виникла, оперативно ліквідували рятувальники.
У Миколаївській області дрон-камікадзе пошкодив ЛЕП. Ведуться відновлювальні роботи.
