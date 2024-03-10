У Мексиці відкрилася виставка українського плакату "Жіноче обличчя війни". ФОТОрепортаж

У Французькому Домі в Мехіко відкрилась виставка дев’яти українських художниць-плакатисток "The Womanly Face of War" від Sunseed Art. Кожен із плакатів розповідає історії українських жінок упродовж війни, а також історії самих мисткинь.

"Війна не має жіночого обличчя" - сказала Нобелівська лауреатка з Білорусі Світлана Алексієвич. Ми не можемо з нею погодитися, тому що щодня бачимо багато жіночих облич на цій війні. Це і жінки-військові, і волонтерки, і матері, які опікуються своїми дітьми і родинами, і жінки, які чекають з війни на своїх чоловіків, синів, братів, дочок. Це жінки, які живуть свою щоденну рутину між обстрілами, блекаутами, а ще підтримують інших і вірять в Перемогу. - прокоментувала кураторка виставки, українська художниця і співзасновниця Sunseed Art Олеся Драшкаба. – Для нас було дуже важливо розказати про нашу війну в Мексиці саме через мистецтво і історії наших жінок, тому що це з одного боку далека країна, на яку сильно впливає російська пропаганда, а з іншого - це країна з потужними жіночими рухами і з великою мистецькою історією. Я дуже вдячна нашим партнерам - Українському посольству у Мексиці, Французькому культурному центру в Мехіко, Українському інституту, Фонду "Відродження" і Resilient Ukraine. Мені здається, що саме така виставка як "The Womanly Face of War" дасть нам такі важливі сьогодні рефлексії і можливість мексиканському глядачеві відчути розуміння, емпатію і солідарність".



Кураторка виставки художниця Олеся Драшкаба







Відкриття виставки "Жіноче обличчя війни"

Виставку відкрили посол ЄС в Мексиці пан Жерома Оден і Послиня України в Мексиці Оксана Драмарецька.

Відкриваючи виставку, Готьє Міньйо сказав, що "російське вторгнення в Україну є трохи абстрактним для громадськості Мексики та Латинської Америки, тому висловлювання митців про щоденну реальність, якою вони живуть, і те, як вони реагують на цю війну, створює більш гуманну сторону, яка може зворушувати та говорити з мексиканською громадськістю більше, ніж геополітичні дискусії".

Представлені на виставці роботи

"На початку третього року повномасштабної російської агресії, коли сотні українських діячів культури - поетів, письменників, митців, інтелектуалів - зі зброєю в руках відстоюють свободу творити і жити в Україні, захищають саму можливість для українців бути вільними, часто жертвуючи своїм життям, дуже важливо, щоби голоси українських митців були представлені в усіх куточках планети. Місія представлення таких голосів через виставку "Жіноче обличчя війни" в Мексиці - це місія будувати містки солідарності з глобальною аудиторією через спільне переосмислення важливості свободи для реалізації жінки, обмежень і шрамів, котрі у жіночі долі приносить з собою війна, заклик до солідарності з людьми у всьому світі, з жінками у Мексиці, адже усі, хто цінує свободу, мають сьогодні обирати бути сьогодні на стороні України і допомагати українській перемозі," - прокоментувала Наталія Попович, співзасновниця Resilient Ukraine і Sunseed Art.