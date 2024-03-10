Наслідки ракетного удару військ РФ по Мирнограду: 11 поранених, пошкоджено 17 багатоповерхівок і 27 автівок. ФОТОрепортаж

11 людей поранено, серед яких підліток, внаслідок чергової атаки окупантів на Мирноград Донецької області, прокурори фіксують наслідки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 10 березня 2024 року близько 03:00 російські окупаційні війська вдарили, ймовірно, ракетами типу С-300 по Мирнограду. Поцілили по житловому мікрорайону міста.

Внаслідок ворожого обстрілу поранень зазнали 11 людей - 16-річний хлопець, п’ятеро жінок та стільки ж чоловіків віком від 34 до 95 років.

Читайте також: Доба на Донеччині: під ворожим вогнем опинилися 8 населених пунктів, 1 людина загинула, ще 14 дістали поранення. ФОТОрепортаж

Усім постраждалим надали невідкладну медичну допомогу. У них діагностовано мінно-вибухові травми, різані рани, множинні садна, закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.

Пошкоджено щонайменше 17 багатовеповерхових будинків та 27 автомобілів.











Прокурори продовжують вживати всі можливі й належні заходи для фіксації воєнних злочинів рф проти мирного населення регіону.