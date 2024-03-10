УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9886 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
4 814 7

Наслідки ракетного удару військ РФ по Мирнограду: 11 поранених, пошкоджено 17 багатоповерхівок і 27 автівок. ФОТОрепортаж

11 людей поранено, серед яких підліток, внаслідок чергової атаки окупантів на Мирноград Донецької області, прокурори фіксують наслідки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 10 березня 2024 року близько 03:00 російські окупаційні війська вдарили, ймовірно, ракетами типу С-300 по Мирнограду. Поцілили по житловому мікрорайону міста.

Внаслідок ворожого обстрілу поранень зазнали 11 людей - 16-річний хлопець, п’ятеро жінок та стільки ж чоловіків віком від 34 до 95 років.

Читайте також: Доба на Донеччині: під ворожим вогнем опинилися 8 населених пунктів, 1 людина загинула, ще 14 дістали поранення. ФОТОрепортаж

Усім постраждалим надали невідкладну медичну допомогу. У них діагностовано мінно-вибухові травми, різані рани, множинні садна, закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.

Пошкоджено щонайменше 17 багатовеповерхових будинків та 27 автомобілів.

Наслідки обстрілів Мирнограду
Наслідки обстрілів Мирнограду
Наслідки обстрілів Мирнограду
Наслідки обстрілів Мирнограду
Наслідки обстрілів Мирнограду

Прокурори продовжують вживати всі можливі й належні заходи для фіксації воєнних злочинів рф проти мирного населення регіону.

Автор: 

обстріл (30471) ракети (4151) Донецька область (9406) Офіс Генпрокурора (3401)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Путлєрівці , схаменіться 😠
За що ви знищуєте людей , будинки і їх майно ,
ви ж до цього не докладали рук,
тварюки 😡
показати весь коментар
10.03.2024 12:29 Відповісти
От власне доклали. Вони до створення не доклали.
показати весь коментар
10.03.2024 12:31 Відповісти
Суки кацапські ******* символізм - смертоносними бойовими ракетами та по Мирнограду! 😡 Для кацапів це напевне прикольно.
показати весь коментар
10.03.2024 12:30 Відповісти
Так , назва міста не спасла
показати весь коментар
10.03.2024 12:45 Відповісти
Які це війська? Це - озброєна банда терористів
показати весь коментар
10.03.2024 12:57 Відповісти
показати весь коментар
10.03.2024 12:58 Відповісти
Воєнні злочини прутіна, про які, папа римський, щось там бредятину усіляку несе… «миролюбець» наш, на грошах прутіна, в банках Риму…
показати весь коментар
10.03.2024 13:10 Відповісти
 
 