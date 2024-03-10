Окупанти ударили по Часовому Яру, є загиблий, у Добропіллі з-під завалів дістали тіла двох людей. ФОТО
Троє людей загинули внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донецької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, вночі росіяни атакували Добропілля "шахедами" - на ранок рятувальники дістали з-під завалів будинку тіла двох людей.
Крім того, зранку ворог обстріляв з артилерії Часів Яр - там загинув 66-річний чоловік.
"У Мирнограді кількість жертв ракетного удару зросла до 12 поранених - усі постраждалі отримали необхідну медичну допомогу. Залишатися на Донеччині небезпечно! Бережіть себе - евакуюйтесь!" - зазначає очільник регіону.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чайка Київ
показати весь коментар10.03.2024 13:27 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль