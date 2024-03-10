Окупанти ударили по Часовому Яру, є загиблий, у Добропіллі з-під завалів дістали тіла двох людей. ФОТО

Троє людей загинули внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вночі росіяни атакували Добропілля "шахедами" - на ранок рятувальники дістали з-під завалів будинку тіла двох людей.

Також читайте: Доба на Донеччині: під ворожим вогнем опинилися 8 населених пунктів, 1 людина загинула, ще 14 дістали поранення. ФОТОрепортаж

Крім того, зранку ворог обстріляв з артилерії Часів Яр - там загинув 66-річний чоловік.

"У Мирнограді кількість жертв ракетного удару зросла до 12 поранених - усі постраждалі отримали необхідну медичну допомогу. Залишатися на Донеччині небезпечно! Бережіть себе - евакуюйтесь!" - зазначає очільник регіону.