Чоловік у латексній масці, плащі-мантії та гідрокостюмі намагався незаконно перетнути кордон з Молдовою, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТО

Порушник із застосуванням латексної маски, плаща-мантії та гідрокостюму планував перетнути дві річки і потрапити до Молдови, його затримали прикордонники.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

"Чоловік перевтілився у міфічного персонажа, щоб непомітно пробратися до Молдови. Чи для того, щоб злякати прикордонників, чи сподівався, що такий вигляд допоможе йому бути непомітним. До "подорожі" порушник готувався ретельно: взяв монокуляр та термосумку, в яку поклав ніж, ліхтар, рукавиці. Вплав він планував подолати річку Турунчук, а потім Дністер", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, справу скеровано до суду.