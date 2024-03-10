Чоловік у латексній масці, плащі-мантії та гідрокостюмі намагався незаконно перетнути кордон з Молдовою, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТО
Порушник із застосуванням латексної маски, плаща-мантії та гідрокостюму планував перетнути дві річки і потрапити до Молдови, його затримали прикордонники.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
"Чоловік перевтілився у міфічного персонажа, щоб непомітно пробратися до Молдови. Чи для того, щоб злякати прикордонників, чи сподівався, що такий вигляд допоможе йому бути непомітним. До "подорожі" порушник готувався ретельно: взяв монокуляр та термосумку, в яку поклав ніж, ліхтар, рукавиці. Вплав він планував подолати річку Турунчук, а потім Дністер", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, справу скеровано до суду.
Топ коментарі
+24 Анатолий К #427424
показати весь коментар10.03.2024 19:04 Відповісти Посилання
+23 Luk Viktor
показати весь коментар10.03.2024 18:47 Відповісти Посилання
+15 ZoV KobZona
показати весь коментар10.03.2024 19:03 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
страх загинути, та голод рухає свідомісттю краще любих стимуляторів.
а чому б не зробити два відео.
1 це, де людина перед вибором, вмерти чи ні...
2 любого депутата, чиновника, відмазаного броньваного, з машиною,
готовою в любий момент рвонути на той самий кордон при наступі *****
і показати різницю, *****, що цей не знає, виживе чи ні
а ті підари впевнені що будуть жити.
от так булоб чесно.
можна ще воєнкома підара який не воював, не воює, і не буде нікуя воювати
і теж впевнений на 100% що виживе.
Мабуть думав, що там прикордонників не буде - бо який ідіот буде дві широкі річки перепливати..
зі. Я не 73 і за нього не голосував.
Мені все пох, ващє.
А захистити по-вашому-це як ? Прийняти кулачний бій один на один ? Чи поогризатися голосом на кордоні через рів одне з одним ? Це-війна. Можна загинути як від каба чи снаряду, а можна й від кулі. А можна й не загинути та стати героєм. А можна втекти в іншу країну та звідти повчати.
ПОСТАНОВА
від 27 січня 1995 р. N 57
Київ
Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України
Но есть одна такая мааахонькая деталь. Постановление КМУ № 57, на который ссылаются погранцы, противоречит статье 33 Конституции. А Конституция это самый главный правовой документ. Есть куча выигранных дел, о том, что такой запрет противоречит Конституции. Но погранцы все равно не выпускают, даже когда тычешь в морду таким решением суда. Тупо, по беспределу.
А самое смешное будет, что потом эта вся быдлота у власти, нагло ухмыляясь, скажет- а мы никого и не держали тогда. Не было никакого запрета, гыыы.
з якою метою тут ? - хочу додому в Трансильванію
Так що невідомо, де можна зустріти смерть.