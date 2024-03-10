УКР
18 412 93

Чоловік у латексній масці, плащі-мантії та гідрокостюмі намагався незаконно перетнути кордон з Молдовою, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТО

Порушник із застосуванням латексної маски, плаща-мантії та гідрокостюму планував перетнути дві річки і потрапити до Молдови, його затримали прикордонники.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

"Чоловік перевтілився у міфічного персонажа, щоб непомітно пробратися до Молдови. Чи для того, щоб злякати прикордонників, чи сподівався, що такий вигляд допоможе йому бути непомітним. До "подорожі" порушник готувався ретельно: взяв монокуляр та термосумку, в яку поклав ніж, ліхтар, рукавиці. Вплав він планував подолати річку Турунчук, а потім Дністер", - йдеться в повідомленні.

Порушник кордону

Як зазначається, справу скеровано до суду.

Порушник кордону

Автор: 

+24
Не моє, десь прочитав, але ці рядки точно висвітлюють ситуацію в Україні. Нарід, який після отримання безвізу міг кожні вихідні за 30 евро полетіти до Європи на каву і вояж, сьогодні після свого найвєлічайшого вибору за 7 тисяч доларів тоне в річці Тисі, у холодній воді, втікаючи від свого вибору. Куди і навіщо біжимо від свого щастя?
10.03.2024 19:04 Відповісти
+23
Хорошо замаскувався - непомітний.......
10.03.2024 18:47 Відповісти
+15
Чоловік перевтілився у міфічного персонажа, щоб непомітно пробратися до Молдови. Чи для того, щоб злякати прикордонників, чи сподівався, що такий вигляд допоможе йому бути непомітним.
10.03.2024 19:03 Відповісти
10.03.2024 18:47 Відповісти
А в натовпі хрен би хто шо заподозрів. Звичайна людина і все.
10.03.2024 19:04 Відповісти
Ага. Тільки тепер вже молдавани розповідають анекдоти про хохлів через таких персонажів.
10.03.2024 22:23 Відповісти
а смішного нема тут ні краплі...
а чому б не зробити два відео.
1 це, де людина перед вибором, вмерти чи ні...
2 любого депутата, чиновника, відмазаного броньваного, з машиною,
готовою в любий момент рвонути на той самий кордон при наступі *****
і показати різницю, *****, що цей не знає, виживе чи ні
а ті підари впевнені що будуть жити.
от так булоб чесно.
можна ще воєнкома підара який не воював, не воює, і не буде нікуя воювати
і теж впевнений на 100% що виживе.
11.03.2024 09:02 Відповісти
Людина - павук?
10.03.2024 18:47 Відповісти
аквамен
10.03.2024 18:54 Відповісти
Це Воландеморт
10.03.2024 19:03 Відповісти
Ні це дєрьмак намагається виїхати з України, прикинь?
10.03.2024 19:15 Відповісти
Это же Фантомас!
показати весь коментар
Та ну нах - це не цеи шо СБУ в машині з Молдови вивезли - ломанувся
показати весь коментар
Чаус?
показати весь коментар
Він -- курілка
показати весь коментар
WTF?!
показати весь коментар
Прикинувся фантомасом чи дебілом .
показати весь коментар
Фантомас, привет.
показати весь коментар
Воланд деМорт тікає від Гаррі Поттера?
показати весь коментар
А пропеллер де ?
показати весь коментар
Франкєнштейн, Бетман, Аквамен
показати весь коментар
Назад його в клітку
показати весь коментар
Тиса, та ще річка - не кожна риба перетне...
10.03.2024 18:56 Відповісти
Так він на півдні - Турунчак - це відгалуження Дністра біля Слободзеї - течуть паралельно, перед лиманом зливаються.

Мабуть думав, що там прикордонників не буде - бо який ідіот буде дві широкі річки перепливати..
10.03.2024 19:54 Відповісти
та он не с Одеси
показати весь коментар
Красівоє
показати весь коментар
Майкл Майерс це ти?
показати весь коментар
Може, він поспішав на побачення з дівчиною з Молдови... Романтіка.

10.03.2024 18:59 Відповісти
10.03.2024 19:03 Відповісти
10.03.2024 19:04 Відповісти
Їздив за 30, а думав, що буде їздити за 10, добра багато не буває. Бо то ж був мародьор.
10.03.2024 19:42 Відповісти
паприколу
показати весь коментар
Нагадайте, 73 відсотки голосували за початок війни? Чи може це Зе невиправдавши очікувань віроломно вторгся у рашку? Ні, обіцяв мир так само як і Порошенко...
зі. Я не 73 і за нього не голосував.
10.03.2024 22:15 Відповісти
Так .73 % проголосували за початок війни..а якщо хтось з них не бачить зв'язку між вибором 2019 та вторгненням 2022- то таких довб..ів треба лишати виборчого права
показати весь коментар
Бомбезна ідея, давай взагалі УСІХ позбавимо виборчого права і делегуємо тобі право голосувати за всіх...
12.03.2024 12:39 Відповісти
Володіє здатністю долати складні перешкоди, трохи попрацювати над маскуванням і до розвідки.
10.03.2024 19:04 Відповісти
Спитайте у цього Іхтіандра, за кого воно голосувало у 2019??? Бляха, цікаво ну просто шоб паржать. ІМХО весь цей плаваючий, повзаючий та літаючий "квартальний" фан-клуб у 2019, повернувшися тоді з курортів Турції, Єгипта, Тайланда, з прогулянок Австріями-Німеччинами-Франціями, в 2019 голосувало за їхнього зе-лідОра... А тепер ці тупорилі курви річку Тису штурмують та платять по 5000 євро за "комфортний" проїзд в багажнику авто в Румунію чи Угорщину, хоча ще у 2018 літали лоукостами зе 50 євро в Австрію каву попити на вихідні...
10.03.2024 19:04 Відповісти
Зе .Своїх прихильників развів шашликами як справжній циркач.А зара вони як ті гуппі з акваріуму втекти наівні хочуть.
10.03.2024 19:14 Відповісти
слухай, ЗЕлебобік, ти наобирав з дуру у 2019 ватного промоскальського скомороха, а тепер, коли він всю країну спаплюжив та злив в унітаз, такі, як ти розповідають, що не ваші тупі мозги винні, а знов Порошенко та порохоботи??? В дзеркало йди глянься, там ти побачиш причину тої сраки, яка в країні останні 5 років коїться...
показати весь коментар
15 000 євро вже ціна
показати весь коментар
Сміття зловили
показати весь коментар
сміття це те що маючи зброю не здатне ліквідувати ворогів та мародерів України
показати весь коментар
Ухиляшному сміттю зброю не дають.
10.03.2024 21:36 Відповісти
В масці, ластах і плащє
Мені все пох, ващє.
показати весь коментар
Ну чому ж, у всіх є вільний вибір : чи Україну захищати, чи в Тисі або Дністрі втопитися. Вільному - воля, бути боягузом, чи виконати обовʼязок, кожен вибирає по собі…
10.03.2024 19:26 Відповісти
"Обов"язок - це захистити рідну країну. А не безглуздо загинути майже беззбройним під ворожими кабами і снарядами. "
А захистити по-вашому-це як ? Прийняти кулачний бій один на один ? Чи поогризатися голосом на кордоні через рів одне з одним ? Це-війна. Можна загинути як від каба чи снаряду, а можна й від кулі. А можна й не загинути та стати героєм. А можна втекти в іншу країну та звідти повчати.
показати весь коментар
У бойові плавці його, нехай море розміновує і рашеншпигунів лякає!!
10.03.2024 19:19 Відповісти
просто прикольный 73% лохторат Зєлєнскага умєєт жидь, а там, за кордоном, будет жидь ещё и на валютные пособия (как потерпилы), позоря Украину своей наглостью-гибкостью
10.03.2024 19:20 Відповісти
А що зедебили зробили, щоб люди не тикали???? Були б гроши у людей, ще не так би тiкали. Бесит, как все при влади, всё не нажрутся, одноклеточные твари
показати весь коментар
У вас гугл-перекладач зламався.
10.03.2024 23:44 Відповісти
В масці схож на папу римського Францицька мать його !
10.03.2024 19:23 Відповісти
«Незаконно перетнув», а де закон забороняючий перетинати кордон в установленому порядку?
10.03.2024 19:31 Відповісти
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 січня 1995 р. N 57

Київ

Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України
показати весь коментар
Термонакидка - зрозуміло. Гідрокостюм - зрозуміло. А нафіга маска???
10.03.2024 19:34 Відповісти
Він з Одеси, очевидно, по приколу)
10.03.2024 21:51 Відповісти
Хоча до 1 квітня ще далеко
10.03.2024 21:54 Відповісти
Хоть паржем)) па приколу!
показати весь коментар
Запугать всех хотел и погранцов и контрабасов.
показати весь коментар
Это все конечно смешно.. ************ и ************* про ухылянтов лезущих через кордон..

Но есть одна такая мааахонькая деталь. Постановление КМУ № 57, на который ссылаются погранцы, противоречит статье 33 Конституции. А Конституция это самый главный правовой документ. Есть куча выигранных дел, о том, что такой запрет противоречит Конституции. Но погранцы все равно не выпускают, даже когда тычешь в морду таким решением суда. Тупо, по беспределу.

А самое смешное будет, что потом эта вся быдлота у власти, нагло ухмыляясь, скажет- а мы никого и не держали тогда. Не было никакого запрета, гыыы.
10.03.2024 20:38 Відповісти
Ні, не протиречить, а доповнює. Так само, як і ККУ України теж "протиречить" цій статті - при порушенні ККУ вам можуть обмежити права, вказані в статті 33 - посадити в буцегарню і обмежити вашу свободу пересування. Ви розмірковуєте на теми, на яких не розумієтесь.
показати весь коментар
От того, что вы научились писать жирным шрифтом, ваши тупые манипуляции с целью прикрыть беззаконие пограничников, не становятся менее тупыми.
10.03.2024 22:23 Відповісти
ти розмірковуєш на теми, на яких не розумієшся. Без жирного шрифту
показати весь коментар
Аргументы будут ? Или только пафосный трёп ?
11.03.2024 23:12 Відповісти
Більш того, постанова 57 від 1995 року, до поточної влади відношення ніякого не має
показати весь коментар
Да, да, зеля лучший, зеля великий.
показати весь коментар
Власть пошла по беспределу , дождетесь буде бунт
показати весь коментар
Бунт тисоплавів?
показати весь коментар
ну так. По ночам потопельники будуть виходити на берег і лякати місцевих мешканців.
показати весь коментар
та нє, погранці - віська сбу, а тма мозкі вміють промивати, ...ні в бозю, ні в чорта
показати весь коментар
Та це прямо наочна ілюстрація гасла "Худе не будет, хоть поржем".
показати весь коментар
у ДПС також є кіностудія , виявляється ...Постанова яку тільки глухонімий сліпець нерозкусить ..пля куди ми котимось ? жесть просто ..покажи це в 2019 році сказали б що божевільний це я, а не держава Україна ...
показати весь коментар
а коли вже через кордон підуть у костюмах людини-павука і Бетмена?
показати весь коментар
Пусть лохи там сами как-нибудь воюут?
показати весь коментар
представтесь - граф Дракула
з якою метою тут ? - хочу додому в Трансильванію
показати весь коментар
Ну вылитый молдован!
показати весь коментар
От тут був один чолов'яга. Втік від війни, працював, орендував житло. А місяць тому пішов на базар і з'їв зєльц від польського рольніка. По ітогу чолов'яга на цвинтарі, рольнік з жінкою в тюрмі.
Так що невідомо, де можна зустріти смерть.
показати весь коментар
