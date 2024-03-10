Окупанти атакували Нікопольщину 11 дронами-камікадзе і двічі з артилерії: пошкоджено 2 багатоповерхівки, інфраструктурний об’єкт та енергетичне обладнання. ФОТОрепортаж

Росіяни протягом 10 березня атакували дронами та з артилерії Нікополь та Мирівську громаду на Дніпропетровщині.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Протягом усього дня агресор не полишав у спокої Нікопольщину. Атакував 11 дронами-камікадзе. А ще – двічі вдарив з важкої артилерії. Випустив майже півтора десятки снарядів.



Вибухи лунали у Нікополі і Мирівській громаді. Пошкоджені дві багатоповерхівки, інфраструктурний обʼєкт і енергетичне обладнання. Через обстріл майже 2 тис абонентів залишилися без водопостачання. Люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: На Дніпропетровщині ворог завдав ракетного удару по підприємству, є постраждалий

Також він повідомив, що надвечір оборонці неба збили безпілотник у Дніпровському районі.



"Триває повітряна тривога! Будьте у безпеці", - додав Лисак.

Читайте: Внаслідок удару військ РФ по Нікопольщині загинув 16-річний хлопець, ще один чоловік у важкому стані



