Окупанти атакували Нікопольщину 11 дронами-камікадзе і двічі з артилерії: пошкоджено 2 багатоповерхівки, інфраструктурний об’єкт та енергетичне обладнання. ФОТОрепортаж
Росіяни протягом 10 березня атакували дронами та з артилерії Нікополь та Мирівську громаду на Дніпропетровщині.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
"Протягом усього дня агресор не полишав у спокої Нікопольщину. Атакував 11 дронами-камікадзе. А ще – двічі вдарив з важкої артилерії. Випустив майже півтора десятки снарядів.
Вибухи лунали у Нікополі і Мирівській громаді. Пошкоджені дві багатоповерхівки, інфраструктурний обʼєкт і енергетичне обладнання. Через обстріл майже 2 тис абонентів залишилися без водопостачання. Люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.
Також він повідомив, що надвечір оборонці неба збили безпілотник у Дніпровському районі.
"Триває повітряна тривога! Будьте у безпеці", - додав Лисак.
