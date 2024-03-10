УКР
Маленька гімнастка Олександра Паскаль, яка втратила ногу внаслідок російського обстрілу, продовжує займатися спортом. ФОТО

Маленька українська гімнастка Олександра Паскаль, яка у 2022 році втратила ногу внаслідок російського ракетного удару по Затоці на Одещині, продовжує займатися художньою гімнастикою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TRIBUNA.COM.

Дівчинка продовжує активно займатися художньою гімнастикою, виступати на змаганнях та зніматися для різноманітних шоу.

Олександра Паскаль

Дивіться також: Повернулася до тренувань юна гімнастка Олександра Паскаль, яка торік втратила ногу внаслідок російського ракетного удару. ФОТОрепортаж

Олександра Паскаль

Нагадаємо, 16 травня 2022 року літаки стратегічної авіації РФ завдали удару по Одещині. Було уражено об'єкт туристичної інфраструктури, постраждало двоє дорослих, важко поранено дитину. Шестирічна Олександра Паскаль понад два тижні провела у реанімації. У неї був відкритий перелом руки, зламані чотири ребра, травма голови та численні осколкові поранення. Лікарі змушені були ампутувати їй ногу. Раніше дівчинка займалась танцями та гімнастикою, виступала на змаганнях. Її матір в результаті обстрілу втратила слух.

 


Топ коментарі
+72
Перешліть ці фотки Папі Римському...

10.03.2024 21:20 Відповісти
+54
Щасти, сонечко!

10.03.2024 21:24 Відповісти
+49
молодець дівчинка! На зло кацапам!

10.03.2024 21:21 Відповісти
Правила форума Рада форумчан
Курва, ти зробив мій вечір!))) Соняшникова олія наше все!!!

10.03.2024 21:20 Відповісти
Я удалил пост .т.к посчитал не место ему тут. Это первое, и второе ,я ниже под другой темой НАТО,то что видели хорошие знакомые и удивлены с полями ,которые перерыты и не засеяны.

10.03.2024 21:23 Відповісти
Маленька дівчинка, але яка велика героїня

10.03.2024 22:56 Відповісти
Рагуль, на херсонских полях ничего не посеяно,сонящник не засеяли поля перерыты ,чтоб кацапы не прошли.

10.03.2024 21:25 Відповісти
Я навіть не знаю як на тебе реагувати.)))

10.03.2024 21:28 Відповісти
та то пенс з прикордонників

10.03.2024 21:37 Відповісти
він пєдофіл, не треба

10.03.2024 21:21 Відповісти
Так тут дівчинка, а не хлопчик

10.03.2024 21:48 Відповісти

10.03.2024 22:01 Відповісти
і він скаже здавайтесь, шоб більше цього не було

10.03.2024 21:21 Відповісти
Так дамбас уже сдали. И там действительно теперь уже ничего нет. Только руины

10.03.2024 21:26 Відповісти
то есть сдали руины, а не дамбас ?

ну руины чего бы и не сдать, если они кому-то очень сильно нужны ценой десятков тысяч жизней ?
показати весь коментар
10.03.2024 21:30 Відповісти
Требо знати історію , що зрозуміти чому так було й чому так само зараз .

Чи не знали ієрархи Святого престолу про лагеря смерті з обох сторін колючього дроту, про масові розтріли мирного населення в 1941 . Про це звітував й Андрій Шептицький Ватікану, й потім Йосип Сліпий . А це не були якійсь світськи журналюги це були дуже авторітетні в католицькому світі святі отці . Але ж хто хотів , той ховав від вбивств , але офіційно ніхто гітлеру не висував претензій . Як й сраліну - до речі , як уряду Віши . Окупацію католицької Польші проговтнули залюбки . Потім так само прогвтнули й розтріли заручників - громадян (до речі) Італії . Але як справа дійшла до переслідування нацистких злочинців -- так зразу згадали про гуманізм . Рівно половина катів втікло до католицької Південої Америки через монастири . Це історичні факти й саме через це в Італії й досі дуже сильні позиції лівоцентрістів й навіть антисталінських комуністів . Мером Риму 30 років був ось такий антисофкоїдний комуніст . А ліві проштовхувала після війни ідею розпуску святого престолу через його дотичність і певні симпатії к ідеям нацизму . Саме соціалістка як прем"єр Італії зараз займає найбільш поукраїнську позицію . А правим дуже дотичним до Ватікану до сподоби диктатор ***** й ніколи Ватикан не засуджував розбеченця й збоченця Берлусконі . Ось така подвійна мораль .

10.03.2024 22:26 Відповісти
молодець дівчинка! На зло кацапам!
показати весь коментар
10.03.2024 21:21 Відповісти
Не треба нiчого робити на зло... Боже, благослави
подальшу долю цiй маленькоi героiнi! Счастя
тобi, маленька квiточка, здоров"я, життя в мирнiй
Украiнi та успiхiв в твоей любимоi справi.
Ти, дитинко, великий молодець-не зламалась, не жалiеш
себе... Ти сильнiше духом за багатьох дорослих! У тебе
все вийде! 🤗

11.03.2024 11:18 Відповісти
💓

11.03.2024 12:35 Відповісти
Щасти, сонечко!
показати весь коментар
10.03.2024 21:24 Відповісти
Хай Бог береже тебе, Сонечко, і посилає міцне здоров'я, сили, натхнення і успіх в усіх справах! 🙏🏼❤️🇺🇦

10.03.2024 21:32 Відповісти
🙏🙏🙏

11.03.2024 11:20 Відповісти
Я в ****
Модер, извините за выражение
Но она даёт своим примером что даже после такого можно жить.

10.03.2024 21:34 Відповісти
Гарна дівчинка, дай Боже їй здоров'я і сил. Жаль мати не вберегла її. Якби виїхали хоча б у Молдову чи у Румунію, а це зовсім поряд була б вона ціла. Дітям на війні не місце.

10.03.2024 21:34 Відповісти
якщо всі з*буться, то нащо тоді ця війна і все це?

10.03.2024 22:03 Відповісти
Війна щоб спинити путіна і Хабад.

11.03.2024 07:27 Відповісти
Да, ми не палестинцi. Усе прощаемо.

10.03.2024 21:35 Відповісти

10.03.2024 21:37 Відповісти
Бідна дитинка. На її плечі лягло велике випробування. Сил їй подолати це випробування і знайти близьких людей які стануть підтримкою в житті.
Те що вона і її батьки роблять дуже важливо для нас і для всього світу. Світ, особливо такі покидькі як Орбан, Фіцо Папа римський і інші мають бачити яке Z/\O вони підтримують своїми заявами.

10.03.2024 21:44 Відповісти
їм пох

10.03.2024 21:49 Відповісти
перша та найважливіша мета, будь якої популяції, зберегти своє потомство.
українці, закликаю! бережіть своїх діточок!
не кричіть на них! не дай вам бог, вдарити дитину! побачу, руки відірву!
лілейте та холте рідних діточок. взагалі, всіх діточок.

10.03.2024 21:53 Відповісти
Дай Боже, дитині того чого вона захоче...

10.03.2024 23:43 Відповісти
Коли вона виросте, вже будуть протези, які не відрізнити від здорової ноги.
Про дискомфорт на той час вона вже забуде.
А характер і Талант залишиться.

11.03.2024 07:30 Відповісти
Хай їй щастить !

11.03.2024 08:52 Відповісти
Кріпись, дівчинко! Мужності тобі!

11.03.2024 09:40 Відповісти
А все через те, що кацапи не люди. І лідер їх дворняжка , Шаріков. А мріє себе царем з родословною.

11.03.2024 18:51 Відповісти
 
 