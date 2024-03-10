Маленька гімнастка Олександра Паскаль, яка втратила ногу внаслідок російського обстрілу, продовжує займатися спортом. ФОТО

Маленька українська гімнастка Олександра Паскаль, яка у 2022 році втратила ногу внаслідок російського ракетного удару по Затоці на Одещині, продовжує займатися художньою гімнастикою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TRIBUNA.COM.

Дівчинка продовжує активно займатися художньою гімнастикою, виступати на змаганнях та зніматися для різноманітних шоу.

Дивіться також: Повернулася до тренувань юна гімнастка Олександра Паскаль, яка торік втратила ногу внаслідок російського ракетного удару. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 16 травня 2022 року літаки стратегічної авіації РФ завдали удару по Одещині. Було уражено об'єкт туристичної інфраструктури, постраждало двоє дорослих, важко поранено дитину. Шестирічна Олександра Паскаль понад два тижні провела у реанімації. У неї був відкритий перелом руки, зламані чотири ребра, травма голови та численні осколкові поранення. Лікарі змушені були ампутувати їй ногу. Раніше дівчинка займалась танцями та гімнастикою, виступала на змаганнях. Її матір в результаті обстрілу втратила слух.