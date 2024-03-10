Маленька гімнастка Олександра Паскаль, яка втратила ногу внаслідок російського обстрілу, продовжує займатися спортом. ФОТО
Маленька українська гімнастка Олександра Паскаль, яка у 2022 році втратила ногу внаслідок російського ракетного удару по Затоці на Одещині, продовжує займатися художньою гімнастикою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TRIBUNA.COM.
Дівчинка продовжує активно займатися художньою гімнастикою, виступати на змаганнях та зніматися для різноманітних шоу.
Нагадаємо, 16 травня 2022 року літаки стратегічної авіації РФ завдали удару по Одещині. Було уражено об'єкт туристичної інфраструктури, постраждало двоє дорослих, важко поранено дитину. Шестирічна Олександра Паскаль понад два тижні провела у реанімації. У неї був відкритий перелом руки, зламані чотири ребра, травма голови та численні осколкові поранення. Лікарі змушені були ампутувати їй ногу. Раніше дівчинка займалась танцями та гімнастикою, виступала на змаганнях. Її матір в результаті обстрілу втратила слух.
ну руины чего бы и не сдать, если они кому-то очень сильно нужны ценой десятков тысяч жизней ?
Чи не знали ієрархи Святого престолу про лагеря смерті з обох сторін колючього дроту, про масові розтріли мирного населення в 1941 . Про це звітував й Андрій Шептицький Ватікану, й потім Йосип Сліпий . А це не були якійсь світськи журналюги це були дуже авторітетні в католицькому світі святі отці . Але ж хто хотів , той ховав від вбивств , але офіційно ніхто гітлеру не висував претензій . Як й сраліну - до речі , як уряду Віши . Окупацію католицької Польші проговтнули залюбки . Потім так само прогвтнули й розтріли заручників - громадян (до речі) Італії . Але як справа дійшла до переслідування нацистких злочинців -- так зразу згадали про гуманізм . Рівно половина катів втікло до католицької Південої Америки через монастири . Це історичні факти й саме через це в Італії й досі дуже сильні позиції лівоцентрістів й навіть антисталінських комуністів . Мером Риму 30 років був ось такий антисофкоїдний комуніст . А ліві проштовхувала після війни ідею розпуску святого престолу через його дотичність і певні симпатії к ідеям нацизму . Саме соціалістка як прем"єр Італії зараз займає найбільш поукраїнську позицію . А правим дуже дотичним до Ватікану до сподоби диктатор ***** й ніколи Ватикан не засуджував розбеченця й збоченця Берлусконі . Ось така подвійна мораль .
подальшу долю цiй маленькоi героiнi! Счастя
тобi, маленька квiточка, здоров"я, життя в мирнiй
Украiнi та успiхiв в твоей любимоi справi.
Ти, дитинко, великий молодець-не зламалась, не жалiеш
себе... Ти сильнiше духом за багатьох дорослих! У тебе
все вийде! 🤗
Модер, извините за выражение
Но она даёт своим примером что даже после такого можно жить.
Те що вона і її батьки роблять дуже важливо для нас і для всього світу. Світ, особливо такі покидькі як Орбан, Фіцо Папа римський і інші мають бачити яке Z/\O вони підтримують своїми заявами.
українці, закликаю! бережіть своїх діточок!
не кричіть на них! не дай вам бог, вдарити дитину! побачу, руки відірву!
лілейте та холте рідних діточок. взагалі, всіх діточок.
Про дискомфорт на той час вона вже забуде.
А характер і Талант залишиться.