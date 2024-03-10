Один з найбільших храмів Сумщини та всієї Слобожанщини приєднався до ПЦУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вознесенська церква у Тростянці приєдналася до Православної Церкви України. Відбулося перше богослужіння ПЦУ, яке очолив секретар Київської Митрополії ПЦУ, намісник Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря, Архієпископ Вишгородський Агапіт.

Як зазначається, участь у святковій літургії взяли начальник Сумської ОВА Володимир Артюх, Тростянецький міський голова Юрій Бова.

"Настоятель Вознесенського храму РО "Ставропігійна релігійна громада Вознесенська парафія (ПЦУ)" Олександр повідомив, що нині до Православної церкви України приєднується найбільший храм Тростянецької громади, який є найбільшим храмом Православної церкви України не лише на Сумщині, а й на всій Слобожанщині", - йдеться в повідомленні.

