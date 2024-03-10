УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9342 відвідувача онлайн
Новини Фото
9 043 12

Один з найбільших храмів Сумщини та всієї Слобожанщини приєднався до ПЦУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вознесенська церква у Тростянці приєдналася до Православної Церкви України. Відбулося перше богослужіння ПЦУ, яке очолив секретар Київської Митрополії ПЦУ, намісник Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря, Архієпископ Вишгородський Агапіт.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Сумській ОВА.

Також читайте: В Україні залишилось понад 8 тисяч церков Московського патріархату

Як зазначається, участь у святковій літургії взяли начальник Сумської ОВА Володимир Артюх, Тростянецький міський голова Юрій Бова.

"Настоятель Вознесенського храму РО "Ставропігійна релігійна громада Вознесенська парафія (ПЦУ)" Олександр повідомив, що нині до Православної церкви України приєднується найбільший храм Тростянецької громади, який є найбільшим храмом Православної церкви України не лише на Сумщині, а й на всій Слобожанщині", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Незабаром буде рішення кількох помісних церков про визнання ПЦУ, - Епіфаній

Вознесенська церква у Тростянці
Вознесенська церква у Тростянці
Вознесенська церква у Тростянці

Автор: 

Сумська область (4173) ПЦУ (797)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+23
Як атеїст ПЦУ я щиро вітаю цю подію! Розривати всілякі зв'язки з отруйною москальщиною!
показати весь коментар
10.03.2024 21:59 Відповісти
+22
З'ясувалося що "Амія, мова, віра" мають значення і мають сенс. П'ять років та сотні тисяч вбитих це врешті довели
показати весь коментар
10.03.2024 22:23 Відповісти
+21
Теріторія самосвятів ФСБ-РПЦ зменшилась. Мінус чудовий храм разом з вірянами.
показати весь коментар
10.03.2024 22:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як атеїст ПЦУ я щиро вітаю цю подію! Розривати всілякі зв'язки з отруйною москальщиною!
показати весь коментар
10.03.2024 21:59 Відповісти
Теріторія самосвятів ФСБ-РПЦ зменшилась. Мінус чудовий храм разом з вірянами.
показати весь коментар
10.03.2024 22:03 Відповісти
Єрмак недогледів - і фсбшну секту знесли.
показати весь коментар
10.03.2024 22:05 Відповісти
дєрьмака гру рф позбавили тижневої премії... чекайте на знищення наступної партії коштовної західної техніки !!
показати весь коментар
10.03.2024 22:14 Відповісти
З'ясувалося що "Амія, мова, віра" мають значення і мають сенс. П'ять років та сотні тисяч вбитих це врешті довели
показати весь коментар
10.03.2024 22:23 Відповісти
Земляки порадували...
показати весь коментар
10.03.2024 22:24 Відповісти
Московські попи відчули пипець та побігли шукати прихистку, бо ж "де вони харчуватися будуть?..."
показати весь коментар
10.03.2024 22:49 Відповісти
 
 