Доба на Харківщині: у Харкові три "прильоти", вночі ворог з РСЗВ обстріляв Вовчанськ. ФОТОрепортаж

Росіяни минулої доби обстріляли 15 населених пунктів Харківщини, вночі вдарили по Харкову та Вовчанську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Близько 1 години ночі ворог атакував Харків "шахедами".

"Внаслідок ворожого обстрілу зазнали пошкоджень 2 багатоквартирні будинки, будівля готелю, об‘єкт інфраструктури, а також будівля комунального закладу. Також пошкоджені 2 приватні автомобілі. Без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

За уточненою інформацією поліції Харківської області, у місті зафіксовано три влучання БПЛА в землю поряд з адмінбудівлями.

Близько другої години ночі росіяни з РСЗВ обстріляли Вовчанськ, пошкоджені 2 приватні будинки та 6 господарчих споруд. Без постраждалих. О 02:30 армія РФ знову обстріляла місто. Внаслідок обстрілу горіло приватне домоволодіння"

Протягом 10 березня Вовчанськ двічі опинявся під ворожим вогнем.

"Об 11:30 ворог скинув на місто керовані авіабомби. Пошкоджено приватні домоволодіння, горів житловий будинок, пошкоджено господарчі споруди. О 12:20 внаслідок повторного обстрілу Вовчанську горів приватний житловий будинок. Постраждалих немає", - додали у поліції.

О 10:30 год здійснено ворожий мінометний обстріл н.п. Огірцеве Чугуївського району. Внаслідок якого зруйновано приватний будинок, сарай, гараж. Без постраждалих.

