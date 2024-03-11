Доба на Харківщині: у Харкові три "прильоти", вночі ворог з РСЗВ обстріляв Вовчанськ. ФОТОрепортаж
Росіяни минулої доби обстріляли 15 населених пунктів Харківщини, вночі вдарили по Харкову та Вовчанську.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Близько 1 години ночі ворог атакував Харків "шахедами".
"Внаслідок ворожого обстрілу зазнали пошкоджень 2 багатоквартирні будинки, будівля готелю, об‘єкт інфраструктури, а також будівля комунального закладу. Також пошкоджені 2 приватні автомобілі. Без постраждалих", - йдеться в повідомленні.
За уточненою інформацією поліції Харківської області, у місті зафіксовано три влучання БПЛА в землю поряд з адмінбудівлями.
Близько другої години ночі росіяни з РСЗВ обстріляли Вовчанськ, пошкоджені 2 приватні будинки та 6 господарчих споруд. Без постраждалих. О 02:30 армія РФ знову обстріляла місто. Внаслідок обстрілу горіло приватне домоволодіння"
Протягом 10 березня Вовчанськ двічі опинявся під ворожим вогнем.
"Об 11:30 ворог скинув на місто керовані авіабомби. Пошкоджено приватні домоволодіння, горів житловий будинок, пошкоджено господарчі споруди. О 12:20 внаслідок повторного обстрілу Вовчанську горів приватний житловий будинок. Постраждалих немає", - додали у поліції.
О 10:30 год здійснено ворожий мінометний обстріл н.п. Огірцеве Чугуївського району. Внаслідок якого зруйновано приватний будинок, сарай, гараж. Без постраждалих.
той сарай для свиней коштує меньше, ніж Герань
може зігнати людей з Харкова, зменьшити там ціни на житло, поступово зробити Харків дупою України?
але навіщо?
більш раціонально було б щоденно обстрілювати Львів, особливо враховуючи 90% госування хар'ківян за ОПЗЖ та Гепочку, який "захищав харків'ян від биндер", за це його так кохали взасос харків'яне, що навіть вибрали мером його вже дохлого, коли він вже був на три метра під землею
а гепочкини найулюблені цацки, таки як пам'ятник молодогвардейцам на вул Пушкінской, або памятник Улусбеку Золотої Орди Александру Невському знесли лише відносно недавно, вже коли збили герб СССР над гепочкіною резіденцією
так само вторгнення два роки тому було б розумніше робити на Львів з теріторії Белорусі
та й сама ідея ***** вилаштувати всю свою армію у походні колони у самий пік розпутитиці та грязюки та погнати свою армію на турботно розставлені вдовж всіх доріг Джевелини - виглядає вкрай дивною
навіщо витрачати дорогі ракети та Герані на приватні свінарники та курятники, на оті жалюгідні общаги у жалюгідному, богом забутому ватному проросійскому Вівчанську, у якому щонайменьше половина населення має родичів по ту сторону, у Шебекіно?
якась божевільна безглузда тактика війни, якої немає жодного розумного пояснення
бо Вовчанськ - російскомовний
а от Шебекино по ту сторону - як раз українсько-мовне, у них українська чистіша, ніж у Київі
та що робить ГУР та РДК (легіон свободи росії, чи як його там)
від входить на українсько-мовні території росії, робить там якісь діверсії
налаштовує тим місцевих україно-мовних людей проти України