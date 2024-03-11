На Вінниччині затримано агентку ФСБ, яка закликала до підтримки Путіна та збирала розвіддані про ЗСУ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки затримала агентку ФСБ, яка збирала інформацію про Сили оборони у Вінницькій області та виправдовувала збройну агресію РФ проти України. Вона є дружиною колишнього функціонера Партії регіонів, який до 2015 року очолював місцеву райраду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зазначається, що за вказівкою російської спецслужби вона намагалась виявити аеродроми з бойовими літаками та гелікоптерами ЗСУ, а також з’ясувати наявність ППО поблизу авіаційних об’єктів.

Крім того, зловмисниця цікавилась геолокаціями медзакладів, де лікуються українські захисники, та розвідувала маршрути руху військових ешелонів.

У разі отримання розвідувальної інформації, агресор планував використати її для підготовки ракетно-дронових ударів по регіону.

У результаті контрдиверсійних заходів співробітники СБУ своєчасно викрили російську агентку, а потім "покроково" задокументували її злочинну діяльність і затримали.

Завдяки оперативному реагуванню Служби безпеки вдалося запобігти ворожим ударам по стратегічній інфраструктурі на території області.

Також у ході розслідування було встановлено, що фігурантка з анонімного акаунту в "Однокласниках" закликала до підтримки путіна та виправдовувала вторгнення російських військ в Україну.

За даними слідства, саме через свою антиукраїнську активність у забороненій соцмережі вона потрапила у поле зору ФСБ і була завербована.





Під час обшуків у помешканні затриманої вилучено мобільні телефони та планшет, які використовувала для комунікації з ФСБ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 109 (розповсюдження матеріалів із закликами до повалення конституційного ладу та до захоплення державної влади);

ч. 1 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України);

ст. 436 (розповсюдження матеріалів із закликами до агресивної війни);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинене повторно).

Наразі зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

