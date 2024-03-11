УКР
На Вінниччині затримано агентку ФСБ, яка закликала до підтримки Путіна та збирала розвіддані про ЗСУ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки затримала агентку ФСБ, яка збирала інформацію про Сили оборони у Вінницькій області та виправдовувала збройну агресію РФ проти України. Вона є дружиною колишнього функціонера Партії регіонів, який до 2015 року очолював місцеву райраду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зазначається, що за вказівкою російської спецслужби вона намагалась виявити аеродроми з бойовими літаками та гелікоптерами ЗСУ, а також з’ясувати наявність ППО поблизу авіаційних об’єктів.

Крім того, зловмисниця цікавилась геолокаціями медзакладів, де лікуються українські захисники, та розвідувала маршрути руху військових ешелонів.

У разі отримання розвідувальної інформації, агресор планував використати її для підготовки ракетно-дронових ударів по регіону.

Агентка ФСБ РФ на Вінничині

Читайте також на "Цензор.НЕТ": До 15 років засуджено агента ФСБ, який готував ракетні удари по аеродромах Дніпропетровщини, - СБУ

У результаті контрдиверсійних заходів співробітники СБУ своєчасно викрили російську агентку, а потім "покроково" задокументували її злочинну діяльність і затримали.

Завдяки оперативному реагуванню Служби безпеки вдалося запобігти ворожим ударам по стратегічній інфраструктурі на території області.

Також у ході розслідування було встановлено, що фігурантка з анонімного акаунту в "Однокласниках" закликала до підтримки путіна та виправдовувала вторгнення російських військ в Україну.

За даними слідства, саме через свою антиукраїнську активність у забороненій соцмережі вона потрапила у поле зору ФСБ і була завербована.

СБУ затримала російську агентку на Вінничині
СБУ затримала російську агентку на Вінничині

Читайте також: Повідомлено про підозру настоятелю храму УПЦ МП на Вінниччині, який заперечував збройну агресію РФ, - СБУ. ФОТО

Під час обшуків у помешканні затриманої вилучено мобільні телефони та планшет, які використовувала для комунікації з ФСБ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 2 ст. 109 (розповсюдження матеріалів із закликами до повалення конституційного ладу та до захоплення державної влади);
  • ч. 1 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України);
  • ст. 436 (розповсюдження матеріалів із закликами до агресивної війни);
  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинене повторно).

Наразі зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Також читайте: Збирали розвіддані про укріпрайони та техніку ЗСУ у Слов’янську: СБУ затримала двох інформаторів ФСБ РФ. ФОТО

Вінницька область (1069) СБУ (13286) державна зрада (1762)
Чергова мерзенна ублюдська ублюдіна...
11.03.2024 10:20 Відповісти
З таким "букетом" статей конфіскація "майна улюбленого" має бути обовязковою.
11.03.2024 10:20 Відповісти
Це не агентка, це корисна ідіотка.
Справжні агенти сидять тихо, працюють ефективно, під захистом обох держав.
11.03.2024 10:34 Відповісти
Монтажною піною запінити всі отвори в тілі та відпустити...
11.03.2024 10:19 Відповісти
Або йорша в щьєль, а руки за спиною в кайданки і нехай гуляє...
11.03.2024 10:48 Відповісти
Чергова мерзенна ублюдська ублюдіна...
11.03.2024 10:20 Відповісти
З таким "букетом" статей конфіскація "майна улюбленого" має бути обовязковою.
11.03.2024 10:20 Відповісти
на гіляку запроданку !!!
11.03.2024 10:27 Відповісти
Судді МАЙДАНУ, накривосудять, по статтям мирного часу за *********!!
Адвокати ж її, не за дарма гроші від «когось» отримали…
Портнов-лукаш, сміються з мертвечуком… А ЖДУНи, так і далі гадять в Україні, як оті, у рясах мацковськага паханату, від ФСБ гундяєва….
А Стефанчук, так усе, якісь підписи збирає, по Регламенту ВРУ, ********** по щоках свої нюні… захищає московських агентів в Україні …. Співпадіння…
11.03.2024 10:27 Відповісти
довічне з конфіскацією - це правильно
11.03.2024 10:28 Відповісти
Це не агентка, це корисна ідіотка.
Справжні агенти сидять тихо, працюють ефективно, під захистом обох держав.
11.03.2024 10:34 Відповісти
Знов - у Вінниці . ! Що там коїться . ? Звідки у Вінниці стільки ждунів ?
Вчора читав - у одної ждунихи , вчительші , теж з Вінниці , божевільної обожатєльніци ***** і ненависниці всього українського ( як тільки вона - з такими поглядами , скільки пропрацювала у школі . пц ) , навіть - все майно конфіскували .
11.03.2024 10:38 Відповісти
А чим тобі Мінські не до вподоби, а, консерва московитська?
11.03.2024 10:51 Відповісти
Невже й до секти гундяйки колись доберуться?
Чи це все нездійсненні мрії?
11.03.2024 10:52 Відповісти
а чому не затриман КИРИЛКО Тимошенко , який вкрав 50 автівок для ЗСУ, вбивця Портнов , Баканов , паша мерседес , а таких мілких шавок , як ця істота пристрелити при затриманні , як це ваші , зробили з народним ГЕРОЕМ Сашком Білим
11.03.2024 10:55 Відповісти
Судитимуть так як судили Нелєчку Штепу!?
До речі, де це вона, встигла в паРашу здриснуть?
11.03.2024 10:56 Відповісти
Дайте їй шанс переплисти Тису.
11.03.2024 11:14 Відповісти
З гирьою на ногах?
11.03.2024 11:47 Відповісти
все бывшие щас в ОПе
11.03.2024 12:07 Відповісти
В ПЕТЛЮ СУКУ НЕ МЕДЛЯ..................................
11.03.2024 12:22 Відповісти
Під час війни таку паскуду треба просто розстрілювати .
11.03.2024 12:28 Відповісти
А от цікаво, чим вони "матівіруют" підтримку путлера і виправдовують агресію??
11.03.2024 13:23 Відповісти
Она - жена бывшего функционера Партии регионов.
11.03.2024 14:55 Відповісти
 
 