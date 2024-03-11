За минулу добу окупанти 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини, вбили трьох жителів регіону. ФОТОрепортаж

Російські окупанти упродовж доби атакували територію Донеччини: під вогнем опинилася низка населених пунктів. Серед постраждалих – дві дитини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район

У Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка, Костянтинівка, Георгіївка і Побєда. У Добропіллі внаслідок атаки "шахедів" загинули дві людини. У Птичому Новогродівської громади пошкоджено 2 будинки. По Желанному окупанти вдарили ракетою та артилерією, пошкодили три приватні оселі. На Селидове росіяни скинули ракету-бомбу "Грім-Е1" - руйнувань зазнали приватний і два багатоквартирні будинки.

"У результаті обстрілу Мирнограду, за уточненими даними, зазнали травм 12 мирних жителів, з них 2 дитини. Пошкоджено 18 багатоквартирних будинків, дошкільний заклад, 27 авто", - повідомили у поліції Донеччини.

Краматорський район

У Тернах Лиманської громади повторно пошкоджено школу. Під вогнем околиці Костянтинівської громади.

Бахмутський район

У Торецьку пошкоджено 2 будинки, ще 2 — у Неліпівці. У Часовоярській громаді пошкоджені 9 приватних будинків; 1 будинок пошкоджено у Серебрянці Сіверської громади.

"Всього за добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини. За 10 березня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 у Добропіллі та 1 у Часовому Яру", - зазначив Філашкін.

З лінії фронту евакуйовано 481 особу, у тому числі 93 дитини.

